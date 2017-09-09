無以酩狀》Morning Glory：《麻辣女強人》討好與堅持的拿捏

很少人會選擇在早上先來一杯強勁濃烈的調酒；也因此，加入蘇打水降低一些酒精濃度是折衷的手段，懂得拿捏稀釋的水量便是個人的課題。就像新聞從業人員在工作中總是遇到的抉擇：該如何在他們信仰的新聞專業與綜藝娛樂效果間拿捏分寸。

縮梭

一個對新聞播報工作充滿憧憬的女孩被地方新聞電視臺資遣後得到另一個晨間新聞製作工作， 這部電影《麻辣女強人（Morning Glory）》用詼諧趣味手法帶出職場工作的酸甜苦辣。同事之間的心結、為了收視率不惜把新聞綜藝節目化、專業與悅眾之間的平衡，女主角不屈撓的個性與貴人們相助，終究為她自己與節目帶來蛻變成長。

《麻辣女強人》用女孩視界與詼諧趣味手法帶出新聞工作 的酸甜苦辣。（圖：Bad Robot）

與片名《Morning Glory》同名的經典調酒「晨光（Morning Glory）」，顧名思義是早上飲用的回魂酒之一。

1789年11月，美國報紙出現早上適量攝取酒精能夠減緩宿醉症狀的言論；1810年，一本紀錄加拿大與北美旅遊手札裡，提到維吉尼亞人們會在早餐前喝些像是蘭姆酒之類的烈酒來解宿醉。之後便衍生出各式各樣適合早上來一杯的調酒酒譜；例如1818年以愛爾蘭威士忌（Irish Whiskey）、蛋白、少量萊姆汁與糖水搖製再加上蘇打水的「睜開睡眼（ Eye Opener）」；1829年用干邑白蘭地（Cognac）、蛋、牛奶、馬德拉酒（Madeira）、蘭姆酒（Rum）搖製的「提振者（Bracer）」；1871年使用各半的白蘭地和黑櫻桃蒸餾酒（ Maraschino），再加上少量的布克苦精（Boker's Bitter）調製的「亡者復甦（Corpse Reviver ）」。

Corpse Reviver的酒譜多樣。（圖：Five Men Making Sh!t ）

當中包含了記載於1887年由他人重新整理美國調酒界始祖傑瑞．湯瑪斯（Jerry Thomas）再版《The Bartenders'Guide》調酒手冊裡的這杯「晨光（Morning Glory）」。以各30毫升美國威士忌與白蘭地，少量庫拉索柑橘酒（Curaçao）、苦精（Bitter）、糖水及艾碧斯（ Absinthe）冰鎮攪拌後倒入杯中，再加進少量蘇打水。美國威士忌的部份大多建議使用裸麥威士忌（Rye Whiskey），因為裸麥威士忌與白蘭地的搭配通常較容易平衡協調，這樣的經典調酒組合諸如：與甜苦艾酒（Sweet Vermouth）、安格斯（Angostura）苦精調製的「薩拉托加 （Saratoga）」，「薩拉托加」再加進法國班尼狄克汀藥草酒（Bénédictine）、裴喬氏（ Peychaud）調製的「老廣場（Vieux Carré）」。

像是Old Fashioned再加進少量蘇打水的Morning Glory。 （圖：Cold Glass）

「晨光」像是簡易而經典的「老式情懷（Old Fashioned）」相同概念，都是大量烈酒和少許糖份、風味苦精的結合，口感紮實展現多樣層次，只不過「晨光」在最後會再加一些少量蘇打水增加氣泡感。

美國調酒考古學家－大衛．旺德里奇（David Wondrich）在其著作《Imbibe! 》提及，他個人在這杯「晨光」中更偏好用香檳替代蘇打水。儘管如此，「晨光」就算不加蘇打水也依舊是杯美味的調酒。

源自1882年調酒師哈利．強森（Harry Johnson）整理出版的《Bartender’s Manual》之中， 另一款名為「晨光費士（Morning Glory Fizz）」則因為多了酸味而較為平易近人。以60毫升 調和式蘇格蘭威士忌（Blended Scotch）、蛋白、少量萊姆與檸檬汁、糖水、艾碧斯搖製再加上蘇打水，酸甜的麥芽滋味，隱約的茴香尾韻回甘，是另一道不同風格的旭日東昇。將「晨光費士」中的蘇格蘭威士忌換成白蘭地，少掉萊姆汁並減少艾碧斯用量，就成了1887年傑瑞．湯瑪斯再版《The Bartenders'Guide》裡的調酒－「薩拉托加！打起精神（Saratoga Brace Up）」。

加了蛋白的Morning Glory Fizz。（圖：Rob Lawson）

一般而言，大部份人想到的晨型調酒基底大多是氣泡酒或白色烈酒居多，像是香檳加上柳橙汁的「含羞草（Mimosa）」、伏特加與蕃茄汁調成的「血腥瑪麗（Bloody Mary）」，深色烈酒較不常見。

「晨光」和「晨光費士」或許聽過，但是卻很少人會選擇在早上先來一杯強勁濃烈的調酒；也因此，加入蘇打水降低一些酒精濃度是折衷的手段，懂得拿捏稀釋的水量便是個人的課題。

就像電影女主角與老古板知名記者主播的抉擇一樣，該如何在他們信仰的新聞專業與綜藝娛樂效果間拿捏分寸，是心底的掙扎與質疑。適度吸引觀眾注意而不是純粹討好，並且將自身希望傳遞的信念表露出來；只要不過度浮誇，專業用心的本質，又何妨運用一些方式包裝表現？

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）