自由開講》愛台灣，卻只要別人家的孩子去當兵

許亞齊

北韓一連串耀武揚威，帶給南韓巨大威脅，忙著軍演並部屬薩德飛彈。民眾在青瓦台請願網站發起連署，要求修法將女性納入義務役，以保衛國家，短短三天，已有十萬人連署。發起者主要著眼於，南韓有北韓外患，除繼續維持徵兵制外，並要求男女皆兵。

無獨有偶，近來中國各式軍機、船艦頻繁編隊繞行台灣，甚至侵入我防空識別區，進行軍事挑釁。我國防部長卻一派輕鬆，出訪中南美洲；國防部正如火如荼的進行「撿到籃子都是菜」的「全募兵制」，東亞危機與中國武力恫嚇，好像與台灣國家安全無關。

一個國家該採取徵兵制或募兵制，應隨著時空變遷，及視面對的威脅大小而定。（資料照，記者張忠義攝）

姑且放下性別平等之爭議。一個國家該採取徵兵制或募兵制，應隨著時空變遷，及視面對的威脅大小而定。以色列為了對抗環伺的阿拉伯世界；韓國為了對抗北韓；芬蘭、挪威及波羅的海三小國為了抵禦俄國，都因其壓力長期存在而採徵兵制。瑞士為了確保中立，今年舉行公投，高達百分之七十三的民眾表達支持既有的徵兵制。認為這是保障國家安全，並促進國內族群融合的重要機制。

蘇聯解體後，北約及東歐許多國家，在預見和平的情況下紛紛改徵兵制為募兵制。但普丁上台後，歐洲與俄國關係日趨緊張，瑞典實施短短七年的募兵制，即宣布從2019年起，再恢復徵兵制，以增強國防力量，應對逐漸惡化的安全環境。民調顯示，百分之六十八的瑞典公民贊成恢復實行徵兵制。立陶宛也因為相同原因，宣布2015年恢復徵兵制。 經歷了2016年底恐怖攻擊的法國，亦有意恢復已取消二十年的徵兵制。

《費加洛報》報導，該提議獲得法國網民的熱烈呼應。包括義大利、英國在內的西歐國家也，正在對恢復徵兵制進行熱烈討論。 過去廿年來，我國從「徵募兵並行制」走到今日的「全募兵制」，也是以兩岸和平為設想。但如今局勢丕變，中國對台軍事威脅加劇，壓力絕不小於來自北韓的南韓，及來自俄國的歐洲。

覆巢之下無完卵，國家興亡，匹夫有責。台灣年輕世代「愛台灣」喊的震天響，需要行動的時候，總不該只讓別人家小孩上戰場，不是嗎。

（台聯青年部主任）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com