藍色電影夢》無情荒地有琴天：姊妹

配合廣播節目的經典電影單元，我開始整理自己在2003前寫作的舊文稿，並重新增刪了一些內容，算是溫故知新的與時俱進吧。

電影可以增長見聞。

《無情荒地有琴天（Hilary and Jackie）》中，重新整理及再現大提琴家杜普蕾（ Jacqueline Du Pré）的演奏風采和傳奇事蹟，對於愛樂人和影迷而言，都是彌足珍貴的一段音樂軼事。

電影可以借古鑑今。

《鋼琴師（Shine）》裡的嚴父逼得兒子發狂，本片裡，早熟的賈桂林．杜普蕾（Jackie）則在莫斯科的酷寒與寂寞中，給嚇怕了。她連內衣都不會洗，對社交應酬也頗為不耐，音樂神童一味投入音樂殿堂，卻疏於身心洗禮，不但影響了他們的生活與生命，也影響他們的技藝成就。

導演Anand Tucker花了相當長的篇幅，描寫這些知名藝術家不可告人的人生挫敗，對於企望女兒出人頭地，早早就放她們單飛的虎爸或虎媽而言，相信啟示多多。

電影可以聚焦，也可能錯焦。

Jackie性欲不滿足，要求姊夫填補性欲空窗的情節，而且激動失控，乍看有些突兀，很難讓人同情，再加上電影的「放大」效應，容易讓人以為她有侵略性人格。但若回歸童年，看到她想要分享姊姊（Hilary）的一切（不管是音樂或掌聲），就有脈絡可循。姊夫搶走了姊姊，她要求分享姊夫（或者是她也要有婚姻，也要有男人的結婚主張），那是多難清楚交代的姊妹情意結。

罹患多發性關節炎後，Jackie手指不再聽她使喚，接下來全身半癱，她卻堅持仍要上台，即使只是非常勉強地，落後好幾拍地敲響一聲鼓，她是難忘昔日風光？還是虛榮作祟，所以任性妄為？

傳記電影如果只講光明面，卻見不到人物的真性情，其實是很無趣的歌功頌德。本片故事皆有所本，根據的是杜普蕾姐弟（Hilary and Piers du Pré）所寫的回憶錄，親如家人，近如家人，她們筆下描述的事件是否真實，那是另一回事，回憶錄提供了很多「觀點」，卻是不爭的事實，只是改編的濃縮剪裁比重，明顯凸出了Jackie的特立獨行，難免就會引發擁杜或反杜的爭議。

飾演Jackie的Emily Watson不但琴拉得有有模有樣，詮釋起精神崩潰邊緣的女人，更是她最再行的戲路，看見她栩栩如生的演技，只能說，奧斯卡獎最終沒有肯定她，固然是她的遺憾，卻更是奧斯卡的損失。

另外，飾演姐姐Hilary的Rachel Griffiths表演也是可圈可點，因為全片有三分之一的篇幅，描述Hilary從神童變成平凡女郎的心路歷程，她曾經是神童，後來才發現妹妹才是天才，從一路風光到讓一路退讓，卻又不想再讓的微妙心結，做了動人詮釋。

《無情荒地有琴天》的英文片名叫做《Hilary and Jackie》，劇本將姊妹情深到姊妹情仇的波瀾起伏，透過姊妹各自的敘事觀點來說明互補，很像《紅色小提琴》萬河奔騰，終歸大海的敘事策略，值得編劇家參考。



