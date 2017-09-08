透視北京》北韓射氫彈，中共無奈，印度獲益，川普沒輒，南韓趨硬，日本跳腳，普丁暗助

北韓射氫彈在時間上當然是針對中國，因為習近平就在這天於廈門舉行「金磚五國峰會」，在中共十九大之前砸下重金邀請俄羅斯、印度、巴西與南非等國的領導人與會，是為自己在中共十九大之前造勢，進而鞏固權力。 結果金正恩卻送來「禮炮」，不但轉移了此次峰會的焦點，更讓習近平坐立難安。

范世平／師範大學政治研究所教授

北韓在9月3日忽然試射氫彈，引發全球譁然。

一、中共「啞巴吃黃蓮，有苦說不出」的無奈

北韓射氫彈在時間上當然是針對中國，因為習近平就在這天於廈門舉行「金磚五國峰會」，在中共十九大之前砸下重金邀請俄羅斯、印度、巴西與南非等國的領導人與會，是為自己在中共十九大之前造勢，進而鞏固權力。

結果金正恩卻送來「禮炮」，不但轉移了此次峰會的焦點，更讓習近平坐立難安，因為北韓試爆地點接近中朝邊界，中國被迫承受「人工地震」與「核輻射」。中共雖然表達不滿但也無可奈何，不敢真的制裁北韓，因為北韓的核武以現在的技術要射到美國並不容易，但如果金正恩對中共的制裁不滿，要翻過長白山的射向中國，卻是輕而易舉。另一方面，北韓的導彈試射目前都是往東射向日本海，讓日本坐立難安；卻也有可能往西射向渤海，那中共肯定緊張。因此金正恩正是看穿中共不希望北韓垮台，否則中國與美韓之間將無緩衝帶，所以還是會繼續給予金援與石油，所以北韓沒在怕。

二、印度大獲全勝的獲益

據了解，中國這次「金磚五國峰會」在印度身上花的錢應該是最多，因為之前的中印邊界衝突如果繼續升溫，將導致印度不退讓，則印度總理莫迪很有可能會拒絕出席「金磚五國峰會」，如此將會讓峰會破功，五國中少了一國，習近平將十分漏氣。因此中共一方面有所讓步，停止在中印邊界的道路工程，讓中印邊界衝突降溫；另一方面給予印度經濟援助，來換得莫迪出席此一峰會。因此，在這場「金磚五國峰會」中，印度應該是最大的贏家，面子與裡子全拿到了，不得不佩服印度。

中國這次「金磚五國峰會」在印度身上花的錢應該是最多，因為之前的中印邊界衝突如果繼續升溫，將導致印度不退讓，則印度總理莫迪很有可能會拒絕出席「金磚五國峰會」，如此將會讓峰會破功。（AFP）

三、川普對於北韓發射氫彈的沒輒

北韓試射氫彈，川普除了在推特上發文，罵罵金正恩，酸酸習近平外，根本是一籌莫展。川普不但與國防部長馬蒂斯在北韓問題上的意見分歧，內政更是一團糟，近來德州災情更是慘重。而金正恩正是看穿了川普根本不敢打北韓，不敢斬首，所以不斷拉高衝突，以提高談判籌碼；進而最終在戰略上逼川普走上談判桌，以答應金正恩所提的一切要求。這種事，他的爺爺金日成，爸爸金正日也都做過，可說是「一脈相承」，只是沒有金三胖這次玩得這麼大。

四、南韓對北韓從軟弱走向趨硬

南韓總統文在寅上任後一直想與北韓和談，走「仰光路線」，但金正恩根本不理，因為他知道南韓畏戰，所以不是對手，不放在眼裡。如此，迫使南韓回到現實面，對於北韓的態度逐漸強硬，不但各種軍演逐步展開，原本對薩德反導彈系統態度曖昧的文在寅，也加快部署速度。而文在寅也與安倍晉三見面，共同為處理北韓問題而合作。

北韓試射氫彈，川普除了在推特上發文，罵罵金正恩，酸酸習近平外，根本是一籌莫展。而文在寅對於北韓的態度逐漸強硬，不但各種軍演逐步展開，原本對薩德反導彈系統態度曖昧，也加快部署速度。（AP）

五、日本對於北韓試射氫彈跳腳

針對北韓試射氫彈，日本的反應是周邊國家中最為強烈的，安倍晉三想藉北韓危機來凝聚全民支持，證明這幾年他的整軍經武是正確的，並透過「出口轉內銷」來挽救低迷支持度。安倍應該也算是金正恩氫彈試爆下，另一位收益者。

六、普丁不斷暗助北韓

金正恩背後的藏鏡人，就是俄羅斯總統普丁。美俄關係近來不睦，中俄關係貌合神離，普丁借金正恩的手，修理美國與中國。難怪他說制裁北韓沒用，北韓人就算吃草，也會繼續發展核武。

金正恩背後的藏鏡人是俄羅斯總統普丁。美俄關係近來不睦，中俄關係貌合神離，普丁借金正恩的手，修理美國與中國。（AFP）

七丶習近平應珍惜小英的克制

如果小英在北韓試爆氫彈的同時，也在廈門對面的金門試射雄風二E地對地巡弋飛彈，那「金磚五國峰會」恐怕要被迫取消，那習近平將面子盡失。所以，小英還是克制的，習大大要珍惜啊。