伊朗與西亞世界》在《馬可波羅行紀》之後的西亞世界

馬可波羅肯定沒想到他的遊記會流傳千古，當然也不可能知道他行經的地方，在往後會陷入諸多區域與國際的紛紛擾擾。但他的遊記是亞洲歷史發展一個小縮影的呈現，同時，也滿足了人們對東方世界獵奇的心態。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

1260年開始從威尼斯（Venice）東行的馬可波羅（Marco Polo），歷經35年的東方遊歷，留下了一部遊記，中譯本為《馬可波羅行紀》（The Travels of Marco Polo，台灣商務，2000年）。馬可波羅多數篇幅都是中國的經驗，旅途也曾行經西亞地區，主要是在伊朗，儘管篇幅不多，但幾個馬可波羅足跡所至之處，不僅在當時地位頗為重要，在往後的伊朗歷史發展也舉足輕重。

馬可波羅所屬的13世紀中葉，西亞世界還沒有為近代人們熟知的鄂圖曼帝國與伊朗。自8世紀以來的伊斯蘭勢力，以巴格達（Baghdad，在本書中譯為「報達」，頁47）為首都的阿巴斯王朝（Abbas），在1258年遭到蒙古的旭烈兀擊潰。馬可波羅所提到的「東韃靼」（頁9），便是旭烈兀隨後建立的伊兒汗國（Ilkhanate），疆域包括現在的伊朗，向東至現今的阿富汗，向西至現在的土耳其。

從這樣的歷史脈絡來看，13世紀的伊朗史其實應該要從蒙古人的角度來書寫。甚至誇大一點地說，在661年伊斯蘭的烏馬亞王朝（Umayyad）擊敗原本統領伊朗這個區域的薩珊王朝（Sassanids）之後，有很長一段時間「伊朗」就只是個在伊斯蘭文明圈的地理名詞。

從威尼斯東行的馬可波羅，歷經35年的東方遊歷，留下了一部遊記，中譯本為《馬可波羅行紀》。（djecjivodic.org/）

在1370年敗於帖木兒（Timur）前，伊兒汗國曾以馬拉蓋（Maragha）、塔不里士（Tabriz）、蘇坦尼耶（Soltaniyeh）等今日伊朗西北地區的城市為政治中心，這可能基於當時區域情勢的考量。北方的欽察汗國與伊兒汗國爭奪著今日亞塞拜然（Azerbaijan）一地，廣義來說就是高加索（Caucasus）地區。伊兒汗國的政治中心距離此地不遠，欽察汗國也是，代表雙方在這區域都不願有任何退讓。在此時期，西亞還有統治埃及與敘利亞為的馬木路克王朝（Mamluk），也擔憂會受到伊兒汗國勢力西進的波及。於是，今日伊朗與土耳其在高加索交界處，向西延伸至敘利亞一帶，便是13世紀之後西亞世界三大勢力對峙的區塊。

馬可波羅也寫道，亞塞拜然這一區有「帖必力思城」（Tabriz，今譯為塔不里士）：「帖必力斯之人，實以工商為業。…… 此城位置適宜，印度、報達…… 不少地方之商貨，皆輻輳於此。」（54頁）馬可波羅看到的是塔不里士的商貿特質，然而，如前文所述，高加索的重要情勢其實凸顯了往後塔不里士在該區域的政治意涵。這個區塊不斷地出現戰爭，而且在鄂圖曼勢力於西方崛起之後，塔不里士也成了往東擴張的必經之路。14世紀鄂圖曼帝國與帖木兒帝國的勢力爭奪，高加索也是重要的交戰地，儼然成為東西兩面穆斯林對立的分界點。16世紀崛起的什葉派（Shiite）薩法維王朝（Safavid），一樣也是在塔不里士、高加索地區，與鄂圖曼有多次對戰。從表象來看，卻宛如什葉派與遜尼派之間的衝突。

塔不里士在鄂圖曼勢力於西方崛起之後，成了往東擴張的必經之路。（By Khortanwikimedia.org/）

不過，北方的壓力並未隨著欽察汗國在16世紀衰亡就消逝。儘管在馬克波羅的記載中，多次以「無足言者」來形容北方（頁540—543）及「斡羅斯」（Russie，即俄羅斯，頁543），但等到以莫斯科為政治中心開始發展的俄國（Russia）於17世紀崛起後，又逐漸將觸角伸往高加索，對伊朗西北與鄂圖曼東北造成威脅，使得這個區域又如13世紀一樣成為各家勢力爭奪之地，只不過角色互換，由過往的欽察汗國、伊兒汗國、馬木路克，變成了俄國、鄂圖曼、伊朗薩法維與後期的卡加王朝（Qajar）。

馬可波羅在書中的第32章還提到「波斯（即伊朗）是一極大之國，境內有八國。」（頁60）

這時期的「國」當然不是現在所認知的「國」，指的就是伊朗這個區塊中幾個重要的地方。下文選取幾處來說明：

1. 其中一個稱為「可疾云」（Casvin），為今日的卡茲文（Qazvin），距離今日伊朗首都德黑蘭（Tehran）西側不遠處。卡茲文在16世紀曾做為伊朗薩法維的首都，具政治功能。但19世紀時卻頗受俄國壓迫，甚至在20世紀初期有大批俄國部隊進駐，對當時的卡加王朝首都德黑蘭造成相當大的軍事威脅。

2. 往南有一國稱為「曲兒忒斯單」（Curdistan），便是今日的庫德斯坦（Kurdistan），也就是庫德族人（Kurdish）居住之地。庫德族也有不少人居住在西側的美索不達米亞平原，之後為鄂圖曼管轄。當伊朗與鄂圖曼在邊界上有糾紛或衝突時，庫德族往往受害最深。時至今日，庫德族的問題更難有解決方案。

3. 有一國稱為「伊斯坦尼惕」（Istanit），為今日的伊斯法罕（Isfahan）。在17世紀時，薩法維王朝改以中部的伊斯法罕為首都，但正巧以莫斯科為中心的俄國崛起，讓伊朗西北局勢動搖，再加上東北方的烏茲別克（Uzbek）也成為威脅勢力，以及伊朗境內的部落有多次反叛。最後，薩法維不僅無力面對來自西北的俄國與鄂圖曼，1722年伊斯法罕還遭到來自東部的阿富汗部族攻破。該城市看似壯闊，也有今日的世界文化遺產，但似乎作為政治中心的命運並不順遂。

曾做為薩法維王朝首都的伊斯法罕位於伊朗中部。（維基共享）

圖為伊斯法罕著名景點，建於1602年的三十三孔橋。（By Reza Haji-pour wikimedia.org/）

4. 也有一國稱為泄剌失（Serasy），即今日伊朗南方法爾斯省（Province of Fars）的設拉子（Shiraz）。設拉子北方有西元前6世紀居魯士（Cyrus the Great）的陵寢，也有大流士（Darius）的宮殿波斯波里斯（Persepolis）。

位於設拉子北方西元前6世紀居魯士的陵寢（By Mohammad Reza Domiri Ganji wikimedia.org/）

馬可波羅肯定沒想到他的遊記會流傳千古，當然也不可能知道他行經的地方，在往後會陷入諸多區域與國際的紛紛擾擾。儘管有些不確實或誇張的部分，例如波斯「國中有不少殘忍好殺之人，每日必有若干人被殺」（頁60），或者像是哈昔新（Hasisins）的傳聞（頁80），即後來英文「暗殺」（Assassin）的源頭，但這呈現了亞洲歷史發展的一個小縮影，也滿足了人們對東方世界獵奇的心態。