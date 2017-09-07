法操》再審蘇炳坤案 盼找回真自由

蘇炳坤之所以要再審，並強調要司法還他清白，重要的關鍵在於即便特赦的結果讓他免繼續受獄刑，但他的「罪名」仍存在。換句話說，在法律上仍認定蘇炳坤是罪犯，只是不用受罰而已。對蘇炳坤來說，整起案子都起源於一個憑空捏造的證詞，以及警方濫權下的嚴刑逼供，被誣陷的他卻仍要背負罪名。

法操司想傳媒

根據媒體報導，民國75年遭判15年有期徒刑的蘇炳坤，在民國89年由當時總統陳水扁宣布特赦罪刑後，蘇炳坤因不符合冤獄賠償條件，因此希望透過再審方式，能夠翻案改判無罪，還他清白。民國106年8月20日高等法院決定，在同月28日針對是否再審開庭審理，並認為此案具法治教育意義，搭上司改決議風潮，原擬採法庭直播，但後來決定改採加開延伸法庭旁聽，以及法庭全程錄影的方式。

15年有期徒刑定讞 特赦才重回自由

關於此案的發生經過，是在民國75年，當時金瑞珍銀樓發生搶案，老闆陳榮輝被蒙面歹徒砍傷，之後傢俱工廠老闆蘇炳坤被警方強行擄走，並遭刑求逼供。事實上，蘇炳坤是遭另一位工人郭中雄所陷，當時郭中雄因記恨蘇炳坤曾以偷工減料為由而扣工資，又被警察灌水刑求，因此供出蘇炳坤為共犯，但諸多郭中雄所描述犯罪經過皆與事實不符，甚至連被害當事人陳榮輝都指認蘇炳坤與蒙面歹徒的體型不符，警方拿出的贓物也非陳榮輝所有。

蘇炳坤（中）因不符合冤獄賠償條件，因此希望透過再審方式，能夠翻案改判無罪，還他清白。（記者劉信德攝）

此案在諸多瑕疵之下，新竹地方法院一審判決蘇炳坤無罪，但在二審高等法院卻改判十五年有期徒刑，褫奪公權十年，並在最高法院駁回蘇炳坤的上訴後，全案判決定讞。在定讞後，包括新竹地檢署和最高檢察署檢察總長共提起4次再審和4次非常上訴，都被最高法院駁回，一直到民國89年法務部長建請總統特赦蘇炳坤，才讓蘇炳坤重獲自由。

「特赦」是我國憲法賦予總統的權利，依照憲法第40條規定：「總統依法行使大赦、特赦、減刑及復權之權。」其中「大赦」是讓當事人的罪刑宣告無效，未受罪刑宣告則消滅追訴權；而「特赦」則是免除執行刑罰，但罪刑仍存在，這是兩者最大的差異。此外，大赦是由總統行使，經行政院議決，交給立法院通過；而特赦是總統命令行政院，轉令法務部審議並實施，流程上也有所不同。

蘇炳坤案大事記。（自由時報製圖）



再審盼無罪平反 司法透明向前邁進

回到此案來看，蘇炳坤之所以要再審，並強調要司法還他清白，重要的關鍵在於即便特赦的結果讓他免繼續受獄刑，但他的「罪名」仍存在。換句話說，在法律上仍認定蘇炳坤是罪犯，只是不用受罰而已。對蘇炳坤來說，整起案子都起源於一個憑空捏造的證詞，以及警方濫權下的嚴刑逼供，被誣陷的他卻仍要背負罪名。

除此之外，現行《刑事補償法》的法定條件，並未包含特赦後的當事人，使得蘇炳坤必須透過再審後宣判無罪的方式，才能依《刑事補償法》第1條第2項請求國家補償，更是讓蘇炳坤沒得到實質的補償和平反。

承審此案的林孟皇法官與合議庭，在徵詢過當事人的同意後，將以「法庭錄影」的方式，並放在官網播放，讓外界可以更容易得知本案的進行過程。雖由於預算和設備的關係，加上司法院與檢方皆反對，使此案無法以司改總結會議所討論「法庭直播」的方式呈現，但也是朝司法程序透明化的目標向前邁進一大步。透過這次的審理再審案，期盼未來有更多法官投入法庭直播的行列，之後《法操》也與讀者等待28日的結果出爐。

本文經授權轉載自法操 再審蘇炳坤案 盼找回真自由