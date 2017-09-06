魔幻拉美》探戈：白銀河畔的靈魂悸動

當年西班牙征服者傍著一條想像中的「白銀河」，建立布宜諾斯艾利斯。自此，拓殖者與異鄉客，好事與壞事，全沿著「白銀河」進入，銷融共生。其中，來自歐洲、非洲和美洲三地的文化，在「白銀河」的洗禮下，衍生出獨特的探戈藝術。

陳小雀

阿根廷的國名「Argentina」，係「白銀」之意。1516年，探險家胡安．迪亞斯．德索利斯（Juan Díaz de Solís，1470-1516）在南大西洋找尋通向太平洋的通道，茫茫之間闖入一個淡海河口。德索利斯沒找到跨洋通路，卻反遭印地安人殺害，客死異鄉。爾後的探險家受到白銀的魅惑，而虛構出白銀山、白銀國等傳奇，並將德索利斯所發現的河，正式命名為拉布拉他河（Río de la Plata，意譯：白銀河）。

西班牙征服者傍著「白銀河」，在一片蘆葦叢中建立布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），係「好氣象」之意。自此，拓殖者與異鄉客，好事與壞事，全沿著「白銀河」進入，銷融共生。阿根廷獨立之後，努力邁向現代化，吸引了許多歐洲移民前來，追求揣思夢想的未來。於是，無論是義大利人、抑或波蘭人，無論是烏克蘭人、抑或猶太人，透過「白銀河」的洗禮，均成了「港都人」（porteño），共築城市命運。

隨著時光流轉，阿根廷並不如墨西哥、祕魯、玻利維亞一樣盛產白銀，而是以牛肉、瑪黛茶、足球和探戈聞名。

十九世紀中葉以降，甫自歐洲移入的新「港都人」，為了排解語言隔閡和生活潦倒的壓力，而到碼頭附近的銷金窟尋花問柳。當青樓女子在床上為嫖客服務之際，其他等待的嫖客，則在手風琴的伴奏下先行跳起煽情的舞蹈，增添一點等候的樂趣。由於缺乏女伴，兩個大男人或相擁而舞、或相爭格鬥，藉情慾的昇華忘卻離鄉背井之痛，久而久之衍生出探戈舞蹈與歌曲。

當青樓女子在床上為嫖客服務之際，其他等待的嫖客，則在手風琴的伴奏下先行跳起煽情的舞蹈，增添一點等候的樂趣。這就是探戈的起源。（截自youtube）

探戈融合了歐洲、非洲和美洲三地的文化元素，西班牙的佛朗明哥、波蘭的瑪祖卡、古巴的哈瓦那舞曲…… 隨著「白銀河」進入，卻被洗滌成獨特的歌舞，悄悄在布宜諾斯艾利斯的碼頭區茁壯，同時也在烏拉圭位的蒙得維的亞深耕。

起初，探戈結合了貧窮、苦悶與情色，不被上流社會所接受，似乎只能在暗巷內自娛。

1917年，葛戴爾（Carlos Gardel，1890-1935）登上布宜諾斯艾利斯的艾絲美拉爾達（Esmeralda）劇院，一曲《我悲傷的夜晚》（Mi noche triste）讓觀眾聽得如癡如醉，同時也扭轉探戈的形象而遐登藝術殿堂。葛戴爾集演戲、歌唱和作曲等才華為一身，被譽為探戈之王，又有魔術師之稱。那曲名聞遐邇的《一步之遙》（Por una cabeza）即由他作曲並親自錄唱。葛戴爾在1890年出生於法國（亦有人認為他出生於烏拉圭），童年隨母親移居布宜諾斯艾利斯，1923年才取得阿根廷國籍，卻在事業顛峰於1935年因空難而命喪哥倫比亞。

葛戴爾集演戲、歌唱和作曲等才華為一身，被譽為探戈之王，又有魔術師之稱。（kinogo.at.ua）

矗立於布宜諾街頭的葛戴爾銅像。（By JOPARAwikimedia.org/）

探戈極盡挑逗又頗帶憂悒，堪稱最引人遐思的舞曲，許多阿根廷作家不吝書寫這喚醒沉睡靈魂的藝術。波赫士（Jorge Luis Borges，1899-1986）在《玫瑰色街角的人》（Hombre de la esquina rosada）如此寫道：

探戈舞曲隨心所欲地捉弄著我們，忽而讓我們緊緊依偎，忽而又叫我們遠遠分開，忽而叫我們身貼著身，忽而又令我們背朝著背。我們這些男人一味尋歡作樂，彷彿進入夢境。

如今，觀光客喜歡到河口（La Boca）朝聖，在那一條如詩如畫的繽紛小巷（Caminito）找尋探戈的發源傳奇，頻頻向葛戴爾、艾薇塔（María Eva Duarte Ibarguren，1919-1952）、馬拉度納（Diego Armando Maradona Franco，1960- ）三人在陽台上的塑像打招呼。

「河口」係布宜諾斯艾利斯東南邊的一個社區。顧名思義，位於里亞秋艾洛（Riachuelo）河的河口，該河僅六十四公里長，於「河口」匯入拉布拉他河。十九世紀初葉，「河口」幾乎沒什麼人煙，十九世紀末湧入義大利移民，因而造就日後的義裔色彩。

觀光客喜歡到河口朝聖，向葛戴爾、艾薇塔、馬拉度納三人在陽台上的塑像打招呼。（維基共享）

探戈愛好者也會到聖迪爾蒙（San Telmo），在廣場上觀賞一對對技藝超群的探戈舞者相互較勁、彼此切磋。聖迪爾蒙是布宜諾斯艾利斯最老的社區之一，散發殖民地風格，穿梭大街小巷，書店、咖啡館、藝品店、探戈舞廳、跳蚤市場，為社區的老軀殼披上青春彩衣，令人流連忘返。華燈初上，觀光客開始聚集於「舊倉庫」（Viejo Almacén），那曾是一間倉庫，被改為醫院，也當成收容所，又做為海關辨公室，最後搖身一變，成為欣賞探戈表演的華麗餐廳。 真的行家會在深夜時分，到特定的探戈舞廳，享受詩人、作曲家、演奏家、歌手、舞者齊聚一堂的文藝氛圍，欣賞那不必彩排的精湛演出。

2009年，聯合國教科文組織將探戈列為人類非物質文化遺產。探戈集激情與內斂於一身，時而優雅、時而粗獷，在詠唱人生的同時，也傳遞了生命奧祕。對藝術愛好者而言，探戈因「白銀河」而不朽，卻賽過白銀的魅惑。