漫遊藝術史》半個歐洲都是他家？哈布斯堡家族收藏與維也納藝術史博物館（上）

藝術史博物館奠基於「哈布斯堡家族」的收藏，此家族堪稱歐洲歷史上最為顯赫、統治地域最廣的王室之一，對於歐洲歷史發展的影響自 13 世紀魯道夫一世擔任神聖羅馬帝國的皇帝開始，直到拿破崙成為歐洲的新霸主，1918年奧匈帝國的衰敗為止，家族的興衰與世界歷史息息相關。

圖書館員223

如果對歐洲歷史暸若指掌，那你一定知道哈布斯堡家族；如果對歐洲歷史不熟悉，那你至少要知道哈布斯堡家族。

透過戰爭、繼承、聯姻，哈布斯堡家族成員在近現代的歐洲發展史上佔有十分重要的位置，家族成員曾經掌握大部分的歐洲政權。友站故事曾經發表關於此家族歷史發展的文章，那我們今天要來講點什麼？既然漫遊在藝術史的大洋中，那來談談這個家族與文化活動有關的事跡與藝術收藏吧！

在那個極權的年代，藝文活動依附著權貴而生，許多經典作品當年都是貴族收藏。現在這些收藏都到了哪裡？答案是：維也納藝術史博物館（Kunsthistorisches Museum）。本文要介紹的，就是哈布斯堡家族在文化方面的影響力，還有成立於十九世紀末期的維也納藝術史博物館。我們一起來看看藝術史博物館的「前世」與「今生」。

維也納藝術史博物館（Kunsthistorisches Museum）。（維基共享）

歡迎蒞臨寒舍：《哈布斯堡的世界》

藝術史博物館奠基於哈布斯堡家族的收藏，此家族堪稱歐洲歷史上最為顯赫、統治地域最廣的王室之一，對於歐洲歷史發展的影響自 13 世紀魯道夫一世（Rudolf I）擔任神聖羅馬帝國的皇帝開始，直到拿破崙成為歐洲的新霸主，1918年奧匈帝國的衰敗為止，家族的興衰與世界歷史息息相關。哈布斯堡的「家務事」幾乎就是歐洲歷史的大事，為了釐清家族成員的關係以及他們影響的領域，奧地利聯邦政府（Austrian federal government）與維也納藝術史博物館、維也納博物館（Wien Museum）等單位合作，於 2007-2008 年發起的虛擬展覽計畫:《哈布斯堡的世界》（World of the Habsburgs），呈現 1273-1918 年間的世界大事、家族歷史、地理分布，以及相關的繪畫、文件、軼事等。

使用者可以滑動網頁上方的時間軸，選擇有興趣的時代或人物。（圖為約瑟夫二世介紹頁面，他是啟蒙時代的統治者，在1765年時被加冕為神聖羅馬帝國的皇帝）

接接地氣吧！哈布斯堡家族與歐洲文化

從網站中的不同主題：商業活動、知識、信仰、交通等，可以看到不同時代的生活方式。過去教材中常讀到的歷史，集中在少數統治者們身上，關於民生狀況鮮有著墨。《哈布斯堡的世界》不只提供了家族成員們的訊息，還有他們所活躍的時代、地區，各方面民生的樣貌。透過這些介紹，這些統治者之於人民的影響更加具體呈現出來。例如，各位有想過中世紀的鄉間生活是怎麼樣的嗎？有哪些人住在鄉下？在主題「中世紀的鄉間生活」，我們可了解生活條件不易加上稅負增加，16世紀時神聖羅馬帝國中的部份地區發生了農民起義，帝國統治者馬克西米連一世決定透過鎮壓來弭平反抗。

主題「中世紀的鄉間生活：瘟疫、起義、村民」

哈布斯堡家族的珍奇櫃與藝術品

「藝術收藏」是文藝復興以後才逐漸形成的概念，在此之前，貴族們收藏的物件包括所有能夠「引發觀者驚歎之物」，像是精細的工藝品、稀有的化石、動物標本等等，都可能是陳列的東西。所以擺滿了新奇物件的珍奇展示櫃／展示室（Kunstkammer），可以說是現代我們所認知的博物館的雛形！在「藝術與『廢物』」的單元，結合了幾篇關於收藏的文章，名稱暗示了過去琳瑯滿目的某些物品，以現代眼光來看其實很不起眼。從斐迪南一世（Ferdinand I, Holy Roman Emperor, 1503- 1564）的珍奇展示櫃，到法蘭茲一世（Franz I Stephan, Holy Roman Emperor, 1708-1765）的標本收藏，到後來自然史博物館（Naturhistorisches Museum，1876-）的建立，都奠基於過去貴族們的收藏基礎上。

裴迪南一世珍奇收藏中的寶物：瑪瑙做的宗教聖物「聖杯」（Holy Grail），號稱承裝過耶穌的血；另一件寶物是「獨角獸的角」，其實是獨角鯨的牙。兩者被視為哈布斯堡家族的傳家之寶。

哈布斯堡家族的收藏[註1] 可以追溯到中世紀，魯道夫四世（Rudolf IV, Duke of Austria , 1339-1365）的收藏，來自購置、外交禮物、掠奪與繼承。到了腓特烈三世（Frederick III, Holy Roman Emperor, 1415-1493）時期，他們的收藏包含了金銀製品、錢幣、徽章、珠寶、文件手稿、科學儀器等。15世紀時，開始有了「百科全書式」的收藏概念，將收藏的物件拓展為自然史及藝術品。

在16世紀的珍奇收藏中，「巨人」與侏儒也是藏品的一種，宮廷會豢養這些奇人異士作為具有賞玩功能的傭人，這是18世紀以後興起的怪胎秀（freak show）的前身。

16世紀，裴迪南二世（Ferdinand II, Archduke of Austria, 1529-1595）有了頗具規模的珍奇展示室、以肖像為主的繪畫、雕塑等藝術收藏，還有圖書館，這些都安置在奧地利的安布拉斯城堡（Schloss Ambras），是當時最豐富的貴族收藏。至今是著名的觀光景點，有兵器展覽區與藝術珍品展覽館。

在藝術方面，受到義大利文藝復興的影響，資助科學與藝術發展是有涵養的菁英們應負起的社會責任。像是魯道夫二世（Rudolf II, Holy Roman Emperor, 1552-1612）的宮廷中，就聘用了不少畫家，例如朱塞佩‧阿爾欽博托（Giuseppe Arcimboldo，1526/7-1593）），以及購藏杜勒（Albrecht Dürer, 1471-1528）與老布魯蓋爾（Pieter Bruegel the Elder, c.1525/30-1569）等人畫作，成為後來藝術史博物館的重要根基。

Giuseppe Arcimboldo,《魯道夫二世：豐收之神》（Emperor Rudolf II as the harvest god Vertumnus）, 1590/91

18世紀左右，啟蒙時代的科學實證觀念盛行，珍奇展示因為沒有理性知識的成分而逐漸被淘汰。法蘭茲一世與喬瑟夫二世（Joseph II, Holy Roman Emperor, 1741-1790）等人開始有系統的收藏自然界物件，並以分類學的方式展示，逐漸具有現代自然史博物館的樣貌。在19世紀以後，隨著各國公立博物館的林立，這些私人的收藏開始在老百姓面前展示。

哈布斯堡家族收藏與博物館的誕生

掌握著大量的社會資源，這些隸屬哈布斯堡家族的貴族與統治者們，雖在政權統治上有引人非議之處，然而，在藝術文化方面，他們成為重要的藝文贊助者，支持藝術家的創作與作品的保存，也影響品味風格的發展，挹注資源在收藏和相關的資料上。當社會進入了博物館的時代，他們豐厚的收藏實力轉化為知識和藝術的保存庫，為後世留下了保存良好且紀錄完整的作品。

下集，我們將跟著這些收藏來到維也納藝術史博物館，看看這些東西在當代是怎麼被保存與展示。

參考資料

http://www.habsburger.net/en

[註1] 由於神聖羅馬帝國的皇帝皆由哈布斯堡家族成員出任，收藏的擁有者為統治者或所屬的王室，在藏品的擴充、收藏標準或展示，也有來自其他家族的統治者參與。不過隨著時代的演變，有些藏品逐漸為家族所私有。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 半個歐洲都是他家？哈布斯堡家族收藏與維也納藝術史博物館（上）