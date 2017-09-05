漫遊藝術史》台灣農村美如畫：談何慧光1966年的《農忙》

台灣農村景致在日治時期，常刊登在旅遊明信片上，作為亞熱帶一景吸引觀光客。只不過相較於明信片的宣傳功能，1960年代攝影鏡頭下的農村景致，須在此基礎上添加個人的美學詮釋。而在這群攝影師中，何慧光的作品自有一份模仿西洋古典繪畫的意圖，值得我們注意。

1960年代的台灣農村雖然面臨都市化的侵凌，但是傳統生活方式仍隨處可見，可說是百年習慣完全消失前殘留的夕陽餘暉。如何透過相機紀錄和形塑台灣農村風貌，便成為「影會時期」許多攝影師有趣的挑戰。

台灣農村景致在日治時期，常刊登在旅遊明信片上，作為亞熱帶一景吸引觀光客。只不過相較於明信片的宣傳功能，1960年代攝影鏡頭下的農村景致，須在此基礎上添加個人的美學詮釋。而在這群攝影師中，何慧光的作品自有一份模仿西洋古典繪畫的意圖，值得我們注意。

以1966年所攝的《農忙》【圖1】為例，這幀照片呈現的是南部蔗田收穫之景，地平線平直的橫過畫面中央2/3處，蔗田裡的活動都放在橫線底下，這種構圖讓畫面形成一種安穩的定靜感，再加上趣味所在——黑傘下熟睡的兩名嬰孩放在近景處，載滿甘蔗的牛車則在遠處，遙相對應，更增加畫面巧妙的平衡，彷彿是他精心設計過的繪畫，讓這幀照片產生法國巴比松畫派（Barbizon School）特有的趣味。

這種古典的構圖，可以從米勒（Jean-François Millet，1814-1875）著名的畫作：《拾穗》【圖2】中看出，尤其是地平線的位置與部分母題的選擇相似。當時是台南美術研究會一員的何慧光，應該不會不知道《拾穗》這幅畫（1）。他在經營攝影社之餘，利用閒暇上山下海四處獵影，西洋繪畫史的知識必定會給他不少的幫助，而《農忙》正是這種知識背景影響下的結果。

【圖 1】何慧光，《農忙》，《台灣攝影》，期24 （1966.10.25），版3



【圖 2】米勒，《拾穗》，法國奧賽美術館，1857

法國巴比松畫派是從「嘲諷農民之癡愚」及「幻想農村之無邪」兩種繪畫傳統中走出，選擇以樸實的角度來呈現農村的真實，不但在當時畫壇引領描繪鄉村農民的熱潮，也為日後表現農村景致之畫風，奠定自然主義的基礎。

其影響力擴及新興攝影藝術的發展，因為他們所強調的寫實、自然與當下，對於正在尋找美學定位的攝影圈極具吸引力。站在創作前沿的幾名攝影家，有感於攝影不應該模仿繪畫，應該尋找自身的獨立性，則努力建立攝影的風格與主題。尤以彼得‧亨利•愛默生（Peter Henry Emerson，1856—1936）最具代表性。

他將攝影主題從歷史文學轉向自然真實，期望能掙脫城市腐化，從鄉村林野中尋得生命力（2）。我們從愛默生拍攝的《收割季節》【圖3】，便可看見他的努力。這幀照片直接攝自農地，不是舞台設計，也無人為擺弄，務求呈現真實的農村生活。此作雖不刻意模仿繪畫，卻也非機械性的複製自然，而是與巴比松畫風合拍，呈現所謂真實純樸的農民形象。

【圖 3】彼得亨利‧愛默生，《收割季節》，1888

愛默生所指明的方向，恰是日後攝影界努力的目標。何慧光不必然知道這段攝影史，但是巴比松畫風的影響，卻讓他的創作與這段攝影史相互呼應，也讓台灣農村多了一份典雅的影像。

1966年，37歲的何慧光將其拍攝的農村影像於台南和台北展出，台灣省攝影學會理事長鄧南光特地撰文以誌其事（3）。鄧南光注意到何慧光的這些農村影像「內容豐富，意義深遠」，但是他更聚焦在影像的趣味性，對於《農忙》便指出「被雙親放在一旁的小孩，可以看出農村生活的一端」；但是對於一些人像作品，則批評「表現不足」，「陷入刻板，缺乏生動」。至於何慧光向19世紀西洋畫意的模仿，則勸說他:「新出發的攝影家應邁向新風格的開創，終止模仿。…最後尚祈何君終止沙龍古調作風，誠如卜列遜邁向高水準的寫實。」顯然兩人的攝影旨趣並不一致，何慧光的嘗試並沒有獲得他的認同。

事實上，何慧光這次個展呈現了他多年來取法多方的努力，雖然他對外宣稱私淑亨利‧柯杰-卜列遜（Henri Cartier-Bresson, 1908-2004），但從展出內容遍及「寫實、沙龍、抽象等各方面」來看，卜列遜只不過是他學習的對象之一，並無法代表全部。（4）有趣的是，何慧光選用西洋古典畫意呈現的台灣農村，也是一閃而逝，日後再沒有這方面的嘗試。縱使他的鏡頭轉向漁村、廟會、婚喪禮俗等主題，但是在技法上不再乞靈於此。

何慧光勇於探索攝影風格的個性，讓他日後能夠擔任裕隆汽車產品目錄及觀光局宣傳海報的拍攝工作，但台灣農村風貌不再成為他創作的主題，只是當21世紀的觀眾重新翻看他1966年拍攝的《歸牧》【圖4】時，那種模仿米勒《大牧羊女》【圖5】構圖的意圖，又重新喚起台灣農村可以美如法國巴比松繪畫的美好記憶。

【圖 4】何慧光，《歸牧》，《台灣攝影》，期19 （1966.5.25），版6



【圖 5】米勒，《大牧羊女》，1863，法國奧賽美術館





註解

1、賴惠鳳，〈歲月的容顏‧時代的見證—何慧光先生及其農村生活攝影側記〉，收於國家圖書館編印，《台灣早期農村生活—何慧光攝影集》（台北市：2009），頁153-156。

2、 昆汀•巴耶克，〈獨樹一幟的畫意攝影〉，《攝影現代時期》（北京：中國攝影出版社，2015），頁33-48

3、 鄧南光，〈何慧光個展觀後〉，《台灣攝影》，期24 （1966.10.25），版4。

4]、鄧南光對於他個展裡風格多樣的現象，也批評道：「舉辦以前，有必要再三檢討展出作品。不要以展出作品張數多為貴，有缺陷的作品應予淘汰，以免破壞整個展出作品的統一。展出作品最好都是表現作者個性的作品，並且能予統一才有個展的意義。」，前引文。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 台灣農村美如畫：談何慧光1966年的《農忙》