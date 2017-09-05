故事》臺灣疑案事件簿III：縊鬼索命，小兒吊死事件

小說家京極夏彥曾在小說《魍魎之匣》評論鬼怪傳說：「這世上沒有不可思議之事，只存在可能存在之物，只發生可能發生之事。」只是「經過一問一答的咒術性儀式作為媒介後，方始成為妖怪。」

張哲翰

傳說，人上吊自殺，是因為「縊鬼」作祟，死後也會化作「縊鬼」找尋下一個「交替」。

小說家京極夏彥曾在小說《魍魎之匣》評論鬼怪傳說：「這世上沒有不可思議之事，只存在可能存在之物，只發生可能發生之事。」只是「經過一問一答的咒術性儀式作為媒介後，方始成為妖怪。」即以鬼怪為名的各種傳說背後，必定有一段儀式性的包裝過程，不論有意抑或無意，人們總扮演重要的角色，而這個概念也與本次的事件頗有關聯。

日本縊鬼的形象。 【圖片來源】石川鴻齋，〈縊鬼〉，《夜窗鬼話（下）》（東京：東陽堂，1899），頁30、31。

案起

明治四十四年（1911年）2 月 13 日，一樁令人費解的自殺案件發生在臺南廳善化里東堡牛庄（今臺南善化區牛庄里）。《臺灣日日新報》雖以逸事小篇幅報導，然而本案之實際情況卻超乎想像。

〈縊鬼求代〉，《臺灣日日新報》，1911.02.14，第三版。



死者是蘇水泉之姪，年僅 12 歲。蘇水泉是臺南善化人，工作不詳，一日與其友某甲上山撿柴。某甲前幾日自縊於家中，因家人解救而活了下來，水泉之妻見某甲後便對婆婆說：「我們家恐怕將有人代替他死。」水泉之姪聽到此言應答道：「如果真的是這樣，我將代替他死。」不久，便在庭院隱蔽的小茅屋中發現他上吊身亡。

灣裡街醫生檢驗後，發現水泉之姪死後姿勢怪異，不禁感嘆「難道真是縊鬼抓交替嗎？」

本案就此終結嗎？

不，雖然是水泉之姪自縊，但藏在故事背後有諸多疑點：

死者的家庭狀況如何？水泉之妻為何提出「縊鬼求代」的說法？這與她生活的環境是否有關？

水泉之姪的答話似乎表示他之前不曾聽過此種說法，那麼他為何願意相信叔母所言？又為何自願代替某甲而死？

報導中不曾提的隻字片語，背後勢必隱藏不為人知的祕密，需要逐一破解。

推案一：死者家庭

本案中死者（水泉姪）的家庭狀況是本案的莫大關鍵，尤其是死者叔母（水泉妻）說出「縊鬼求代」，在某種程度上誘導著死者自縊的行為，與本案密切相關。

首先，蘇水泉出門前，同一室中有水泉之母（報導中「姑」）、水泉、水泉之妻（死者叔母）以及水泉之姪（死者）。報導中雖未提及家中其他成員，可以推測死者家至少是一個三代同堂的家庭：有祖父母、父輩至少二男（水泉與死者之父）與二男之妻、以及子輩至少死者一人。

蘇家家庭成員圖。（筆者自製）

一個三代同堂且兩房於一戶的家庭，居住房舍最少要能容納約 7-10 人，這種房子最有可能的便是三合院，案發地點「庭角一小茅屋」可能就是三合院一角的茅屋倉庫。而死者雖然居住於有一定生活空間的三合院，卻未必是富有人家，反而可能生活困苦。這可從蘇水泉與友人出門撿柴的行為判斷出。

柴薪拾取是臺灣民間普遍的燃料來源，清代便有相關記載。

清末的臺灣茶葉大量外銷，使得烘焙茶葉的木柴成為高價商品，但從事木柴事業者多因此致富者卻反而少，僅限於臺灣有力人士，這是因為只有他們能夠冒著原住民攻擊、與官府禁令經營木林。他們將砍下的木柴製成木炭，再高價賣出賺取利潤。至於撿拾柴薪則因為出售價格不高，成為窮困者維生的方式。

到了日治時期情況亦然，唯一改變的是烘焙茶葉的木柴多轉為供應製糖，尤其為南部製糖會社所用，造成民間柴薪匱乏的情況。

南部製糖會社所用柴薪約有數百萬斤，本年（1910）更擴張新設橋頭、阿猴、車路墘等製糖工場。【資料來源】〈柴薪愈乏〉，《臺灣日日新報》，1910.12.02，第三版。

這麼看來，蘇水泉與友人所撿柴薪，便可能是供應南部製糖工場的燃料，也不排除為家中所需。

無論如何，蘇家並非殷實之家，教育程度可能也不高，水泉之妻汲取知識的來源，最有可能是街坊相傳的鄉野逸聞。

推案二：社會背景

所謂「縊鬼求代」並非水泉妻胡言亂語，在中國與日本民間都流傳有類似的故事。

清代蒲松齡《聊齋誌異》就有〈縊鬼〉，書中的縊鬼是一位在旅店自縊的美麗少婦，她含冤自縊後化作鬼魂，徘徊在上吊的房間內，重復著化妝到縊死的過程。

蒲松齡的《聊齋誌異》甚至被傳鈔摘選至日本發行，此為柴田天馬譯的《和譯聊齋志異》。【圖片來源】蒲松齡著，柴田天馬譯，《和譯聊齋志異》（東京：玄文社，1919），封面頁。

中國民間的縊鬼故事傳到日本，則加入教化向善的內容。石川鴻齋的《夜窗鬼談》中〈縊鬼〉談到縊鬼是懷恨上吊的婦人，死後被土地神所役使，要找人代死，旅人君平不懼縊鬼的威脅，訓斥「冤冤相報何時了」的道理，縊鬼受到感化，將索命的布條投入水中後消失。

石川鴻齋畫像。【圖片來源】石川鴻齋，《夜窗鬼話》（東京：東陽堂，1894），頁首。

「索命求代」的說法亦可見於臺灣民間風俗中，例如《臺灣風俗志》的〈討交替〉稱每年都有縊死者出現於案發現場，因為自縊者在地府受到閻王的苛責，需要找新鬼代替受罪，因此徘徊人世引誘上吊自殺。

自縊者每日都會受到閻王的苛責，需要找交替者代替受責，因此迷惑人們上吊自殺代替自己。【圖片來源】片岡巖，〈討交替〉，《臺灣風俗志》（臺北：臺灣日日新報社，1921），頁841。

可見水泉之妻說「將有人代死」並非胡謅，而是鄉野傳說使她相信家中必將有事發生。那麼，死者亦有機會被說動，尤其出自長輩之口更增添說服力。問題在於，讓死者將傳言化為行動力的原因又是什麼？

推案三：思想背景

死者生前的最後一句話：「果爾予將代之。（果真如此，我就代替他去死）」內藏有幾個暗示：

死者第一次聽到這種傳說卻深信不移。

過程中，死者正將傳說與既有知識整合，促使他行動。

促使他行動的是「犧牲自己，保全家人」的精神。

第一點上文已經談過，民間社會並不乏縊鬼求代的傳說故事，說故事者又是死者叔母，死者很有可能相信此說法。問題在於為何死者有所行動？保全家人的精神又從何而來？

對當時的 12 歲的孩子，知識取得的來源可能有以下四種：

一、家中傳承

如同死者叔母傳達她所知道的傳說故事給孩子聽，在漢人的家庭中，長輩的教育往往有很大的影響力。

傳統的漢人家族常以一位長輩為首，連繫著數名兒子，並以此開枝散葉，形成一個「大家族」，而家族的宗法也維繫了整個家族，甚至被延伸至整個漢人社會。「孝者，所以事君也；弟者，所以事長也」即希望透過家族的力量維持社會安定。在移墾社會的臺灣，官方更會選立「官舉族長」，維持治安、解決紛爭。可見，「長輩」在漢人家族中的重要性。

長輩傳承家族特有的知識久而久之成為生活準則、家規，內容大概不脫《朱子家訓》、《弟子規》等框架，孝順長輩、兄友弟恭，「事諸父如事父，事諸兄如事兄」等。

二、酬神戲曲

臺灣傳統戲曲是民間受歡迎的娛樂之一，除婚喪喜慶的特邀演出外，大多是在酬神的祭典中看到，戲劇內容多以嬉戲荒誕的方式來勸忠教孝。

根據日本人片岡嚴的觀察，臺灣民間戲曲分類眾多，有大人戲、子弟戲、車鼓戲、布袋戲等，劇曲內容不外乎歷史與小說、滑稽與怪奇的故事，例如三國系列、目蓮救母等，不但具娛樂性也傳達為人準則。

臺灣民間傳統戲曲─歌仔戲。歌仔戲結合臺灣許多傳統戲曲的特色，大約在1920年代開始興盛，逐漸取代來自中國的梨園戲曲，進而成為臺灣代表性戲曲之一。【圖片來源】西川滿，〈歌仔戲〉，《臺灣繪本》（臺北：東亞旅行社臺北支社，1944），頁57

三、漢學書房教育

日本治臺後，屬於「清國」的官學（縣學、鄉學）已滅絕，但私人開設的書房卻未就此消失。直到大正十一年（1922）， 總督府出於擔心書房師資與教學內容，公布了〈臺灣教育令〉，將書房納入〈私立學校規則〉管理後，書房才漸漸消失。

事實上，臺灣人偏好送子弟進書房就學，除了能延續漢文化之外，也意在對抗日本帝國的同化主義，再加上臺灣日常生活中仍普遍使用漢字，諸如記帳、溝通等，因而書房仍教導子弟讀《三字經》、《四書》、《五經》等啟蒙教材來學習漢字。

王敏川，彰化人，臺灣文化協會成員，自小接受漢學教育薰陶，提倡漢學教育的改良。【圖片來源】〈王敏川〉，《臺灣人士鑑（日刊一週年版）》（臺北：臺灣新民報社，1934），頁15。

那麼，對在書房求學的學子來說，《孟子》中「捨生而取義也」、《論語》中「無求生以害仁，有殺身以成仁」等名句應該倒背如流。

四、日式公學校教育

乙未之後（1896年），接收臺灣的日本軍隊與臺灣人在語言溝通上相當困難，即便隨軍的通譯精通清國的官話，卻無法與在地的臺語順利接上線。也因此來臺之初急需「國語傳習所」盡早把「國語」深植臺灣社會，培育通譯人才。

兩年後（1898年），隨著通譯需求的緩解，總督府的要求從「聽得懂話」轉變為「懂得聽話」，因而將國語傳習所改為公學校，發布〈臺灣公學校令〉，在臺灣打下了更為全面的近代基礎教育。

在大正八年（1906）新〈臺灣教育令〉發布前，各種教材的編纂仍屬於摸索階段，以培養國民性格的「修身」科來說，臺灣教材一直要到大正三年（1914）才出版使用，在此之前只好以《漢譯教育勅語》、《臺灣適用作法教授書》等為參考，教授日式的禮儀與「忠君愛國」的國民精神。

以明治天皇頒布的《教育勅語》來說，漢譯內容就包含「爾臣民孝于父母、友于兄弟」等德性，以至「常重國憲、遵國法，一旦緩急則義勇奉公，以扶翼天壤無窮之皇運」，簡而言之，就是透過儒家的五倫由孝進忠，更為天皇奉獻。

漢譯過後的〈教育勅語〉。【圖片來源】〈漢譯教育勅語〉，《漢譯教育敕語上奏ニ關スル稟議》，收於《明治二十九年臺灣總督府公文類纂》第一門（國史館臺灣文獻館臺灣總督府檔案資料庫）

在明治四十四年（1911）死者所居住的善化地區，學童可進入「灣裡公學校」，即今日「善化國民小學」前身。此時公學校裡所學的修身科，應是以《漢譯教育勅語》為主。

善化公學校，前身即是灣裡公學校，如今的善化小學。【圖片來源】柯萬榮，〈善化公學校〉，《臺南州教育誌》（臺南：昭和新報社臺南支局，1937），頁219。

一位日治初期臺灣本島的孩童，他所能接受的知識來源非常多元，可能來自家族傳承、鄉野戲曲、漢學書房或是日本公學校。無論如何，這些知識來源不外乎透過「勸忠教孝」為學齡孩童形塑一套生活準則，小至兄友弟恭，大至忠君愛國，遵守才能被社會認同，唯一的差異可能是對象由大清皇帝改成日本天皇。

結案：兇手推斷

究竟誰才是兇手？難道真的是縊鬼殺了水泉之姪嗎？

不。

回到當時的大環境，水泉之姪受到漢人家族主義、戲劇故事、漢學經典以及日式教育的影響，再加上叔母道聽塗說的引導，他的死似乎是必然的悲劇結局。

在只要求學童「聽話」的教育環境中，期待學童獨立思考確實是強人所難，因此，當為家人犧牲、奉獻的精神被曲解「殺身成仁」或「義勇奉公」的觀念時，也就不難怪水泉之姪會義無反顧的犧牲了。這樣看來，或許那要人屈服統治的教育政策才是真正的殺人縊鬼？

現場還原

明治四十四年（1911）二月初，臺南廳善化里的蘇水泉來到好友某甲家拜訪。來拜訪的前幾日，某甲由於難挨困頓的生活選擇上吊自殺，幸好家人即時發現救回，經過幾日調養略見氣色。看好友如此，蘇水泉便建議，此時總督府大力推動製糖業，之前有傳言臺南地區大大小小的製糖工廠很缺熬煮甘蔗的燃料，如果生活真的過不下去，不如一起上山砍柴賣給工廠求個溫飽。某甲同意，相約再過幾日一同上山。

蘇水泉回到家中，與妻子談起相約之事，妻子突然面有難色，說起今早在大街上幾個鄰婦談論縊鬼求代的傳說。她擔心找上某甲的縊鬼可能會轉向蘇家人抓交替。蘇水泉留下一句：「婦人之見。」便睡去。

幾日後 2 月 13 日，某甲與蘇水泉上山砍柴後，水泉之妻立刻與婆婆說起聽聞之事。一旁，水泉之姪聽得津津有味，他想起之前廟會酬神布袋戲臺上所演的《目蓮救母》，目蓮為了救母願意親下地獄，如今自己的家人可能會被縊鬼抓走，他自問：我敢不敢犧牲自己救家人呢？

「犧牲」，這在書房也曾背過，「殺身成仁」、「捨身取義」的道理雖然還不是很懂，但總之就是為了完成很重要的事情可以犧牲自己的生命吧？之前也曾聽說日本人開辦的學校，有教如何當一個優秀的日本人，無非就是孝順父母、效忠天皇等奉公的行為，一些去過公學校的好朋友也說過類似的內容。既然日本人也說孝順父母這一套，那麼「奉公」應該就是奉獻生命的意思吧！

對於水泉之姪來說，不論書房或是公學校，都只要他們「守規矩」，但一知半解的他則誤解成用生命守護，就像目蓮甘冒風險救母。聽完叔母的話後，他便下定決心：「如果真的是這樣，就讓我代替吧！」

婆媳倆聽到孩子這麼說，還未領會。然而，在孩子離開一陣子後，她們忽然發現，不對！這孩子難道想代替蘇家人死嗎？婆媳倆便趕緊開始尋找孩子，到處呼喊著孩子的名字，卻都未發現身影。氣喘吁吁的兩人著急得汗如雨下。最後只剩下角落的那間茅草倉庫，水泉之妻一打開門，就看見一個臉色蒼白、吐著舌頭、瞪得如橙子大小的雙眼盯著自己看，嚇得她驚叫跌坐在地上，神色驚恐地後退。

不久，灣裡街的醫生來到，看水泉之姪的模樣，也是心頭一震，搖搖頭道：「難道這真的是縊鬼來求代嗎？」醫生的話中似乎有很深很深的感慨。

「縊鬼索命，小兒吊死事件」

本案終結

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參考資料

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2、京極夏彥，《魍魎之匣》，臺北：獨步文化出版社，2007。

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4、陳奕麟，〈由「土著觀點」探討漢人親屬關係和組織〉，《中央研究院民族學研究所集刊》第81期（1996.03），頁1-18。

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11、片岡巖，《臺灣風俗志》，臺北：臺灣日日新報社，1921。

12、石川鴻齋，《夜窗鬼話》，東京：東陽堂，1894、1899。

13、柯萬榮，《臺南州教育誌》，臺南：昭和新報社臺南支局，1937。

14、蒲松齡著，柴田天馬譯，《和譯聊齋志異》，東京：玄文社，1919。

15、《臺灣人士鑑（日刊一週年版）》，臺北：臺灣新民報社，1934。

16、《臺灣日日新報》

17、《臺灣總督府公文類纂》

本文經授權轉載自故事 臺灣疑案事件簿III：縊鬼索命，小兒吊死事件