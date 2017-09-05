時空偵探的歷史行腳》被譽為「建築界橫綱」的大阪市中央公會堂，為什麼會讓幕後金主為它自殺？

位於大阪中之島的大阪市中央公會堂不僅名列西日本的三大橫綱建築之一，更與我國的總統府和台北中山堂有著千絲萬縷的神祕連繫。要說到這棟「建築界橫綱」的誕生緣起，我們就得先從幕後的出資者岩本榮之助開始說起。

宋彥陞（時空偵探）

2000年3月，日本的民間社團「紅磚Network」（赤煉瓦ネットワーク） 對外發表了「日本紅磚建築排名」，並且在東、西日本各選出三棟最高級的「橫綱級」建築（橫綱為相撲力士的最高稱號）。

值得一提的是，位於大阪中之島的大阪市中央公會堂不僅名列西日本的三大橫綱建築之一，更與我國的總統府和台北中山堂有著千絲萬縷的神祕連繫。

位於大阪中之島的大阪市中央公會堂。（圖片來源：維基共享）

大阪市中央公會堂曾與廣島的江田島舊海軍兵學校生徒館、福岡的今村天主堂獲選為西日本的「橫綱級」建築。（圖片來源：《日本經濟新聞》）

要說到這棟「建築界橫綱」的誕生緣起，我們就得先從幕後的出資者岩本榮之助開始說起。被稱為「義俠交易員」的岩本榮之助出身於大阪市南區的商人之家，從小便一面學習商業、外文等學問，一面協助家裡的經商事業。

20世紀初，接近而立之年的榮之助正式繼承家業，並且成為大阪股票交易所（大阪株式取引所）的交易員。受到日俄戰爭獲勝的影響，榮之助不僅在當時的日本股市獲利甚豐，更曾數次出手搭救其他同行，因而獲得了「北濱風雲兒」的美名（北濱為大阪股票交易所的所在地）。

被稱為「義俠交易員」的岩本榮之助。（圖片來源：維基共享）

除了幫助瀕臨破產的同行之外，榮之助還極度重視社會公益事業。1909年，他參加了由商界人士組成的赴美訪問團，並且對美國富豪時常拿出個人私產投入慈善與公益事業的情形留下了深刻的印象。

就在此時，榮之助接獲父親逝世的消息，連忙從美國趕回日本，更決定捐出父親的遺產與自身財產合計 100萬日圓，希望在大阪建造讓大阪市民自由使用的公共建設。最後，榮之助選定在北濱北方的中之島地區，打造一棟能讓民眾進行集會活動的公會堂建築。

為了決定公會堂的設計人選，有關人士為此成立了公會堂建築事務所，聘請知名建築師辰野金吾（另一棟橫綱建築東京車站的設計者）擔任顧問，並且繼1906 年台灣總督府舉辦競圖比賽之後，再度對外舉行設計圖的徵選比賽。

辰野金吾長年在帝國大學工科大學擔任教職，為日本建築界培育出相當多的優秀人才。（圖片來源：維基共享）

不同於台灣總督府採用公開海選的方式，公會堂建築事務所以設計費1千日圓的待遇直接邀請伊東忠太（台灣神社設計者）、片岡安（辰野金吾合夥人）、長野宇平治（台灣總督府草圖設計者）、森山松之助（台灣總督府實際設計者）等17位日籍建築師提供設計草圖。若是入選前三名，還能分別獲得3千、1千5百與1千日圓的激勵獎金（作為對照，當時的內閣總理大臣月薪即為1千日圓）。

基於生病、無法趕上截止時間等各式原因，包含森山松之助在內的四位建築師最後並未提供草圖。1912年11月，公會堂建築事務所公布入選名單，並由參賽者中最年輕的岡田信一郎獲選為一等賞。至於先前在總督府競圖比賽以第二名遞補入選的長野宇平治，則是再度拿下二等賞的微妙成績。

岡田信一郎被稱為「樣式的天才」，以鋼筋混凝土打造典雅建築的優美風格聞名於當代。（圖片來源：『大阪市公会堂新築設計指名懸賞競技応募図案』）

岡田信一郎繪製的大阪市公會堂透視圖。（圖片來源：『大阪市公会堂新築設計指名懸賞競技応募図案』）

其實，早在這場徵選的數年之前，岡田信一郎就曾與辰野金吾、長野宇平治聯名設計日本銀行的小樽支店，並且甚得辰野氏的讚賞。此次，岡田信一郎又以辰野金吾偏好的風格進行設計，果然一舉奪下這場選拔的光榮桂冠。

話雖如此，岡田信一郎的設計圖最後還是遭到辰野金吾與片岡安聯手修改，並於1913年正式動工興建。

片岡安雖然沒在草圖徵選階段入圍，卻仍然與辰野金吾一同負責設計圖的修改工作。（圖片來源：『大阪市公会堂新築設計指名懸賞競技応募図案』）

就在公會堂施工期間，提供營建資金的岩本榮之助因為投資股市失利遭到了莫大的損失。此時，榮之助的友人紛紛勸他取回興建公會堂的部分資金，卻被他以「拿回捐出去的東西是大阪商人之恥」為由加以婉拒。

1916年，無力周轉的榮之助選擇舉槍自盡，在搶救五天之後仍然宣告不治，享年39歲。兩年後，他所心心念念的公會堂建築終於順利竣工，並且一度與台北公會堂（現在的台北中山堂）名列為日本國內前四大的公會堂建築。

戰後，大阪市中央公會堂依舊是大阪地區的知名地標，先後成為海倫‧凱勒、尤里‧加加林（首位進行宇宙飛行的太空人）、戈巴契夫等知名人物訪問大阪時的演說場地。即便落成至今已經將近一百年的時間，這棟典雅的紅磚建築仍然是大阪市民舉行文化、藝術等活動的重要場地之一。

加加林上校於1962年赴日訪問時，曾在大阪市中央公會堂發表演說。（圖片來源：維基共享）

附帶一提，這棟公會堂的地下一樓設有岩本榮之助遺物與建築資料的展示空間，以此紀念這位「北濱風雲兒」對於大阪市民的偉大貢獻和不朽遺愛。

參考資料

1. 大阪市中央公會堂官網。

2. 公会堂建設事務所編，『大阪市公会堂新築設計指名懸賞競技応募図案‧本

編』，1913。

3. Okada-Club編，『月刊 岡田信一郎』第4號，1999。

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本文轉載自時空偵探的歷史行腳：被譽為「建築界橫綱」的大阪市中央公會堂，為什麼會讓幕後金主為它自殺？