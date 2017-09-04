專欄
自由首頁 即時 報紙 影音 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 玩咖 食譜 地產 專區

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載

TOP
自由評論網 > 專欄

政治的日常》政治的所在：早稻田，都之西北自由風

「早大正門前」的車站旁，並沒有一座建築上可以稱做大門的門，不過，穿過短短的商店街，就會看到以紀念大隈重信為名的「大隈講堂」屹立。反方向是大隈重信和高田早苗的銅像，似乎這裡就是學校的門面了。這種沒有大門的設計，不知道是不是也代表著學問應該向每個人開放，不該有門檻這樣的理念。
作者： 李拓梓
2017-09-04 18:50
 | 2017-09-04 18:50

李拓梓

透早的早稻田很有大學城的風範，大學生都還在睡覺，路上沒什麼人。從JR高田馬場站走出來，走過去大學大概要二十五分鐘。這裡曾經是漫畫家手塚治蟲工作室的所在，也是漫畫當中「原子小金剛」本人的誕生地，因此車站旁隨處都畫了「原子小金剛」，連JR發車的音樂也是漫畫主題曲。站旁有接駁公車，幾乎五分鐘左右就一班，可以到「早大正門前」下車，不過這所學校似乎沒有建築意義上的正門。

如果銀座是慶應大學的學生喜歡胡鬧的地方，新宿，則大多是早稻田學生的天下。位在都之西北的早稻田大學，前身是私立東京專門學校，由政治家大隈重信所創立，這所學校的風格正如大隈本人的理想所繫，就是學術的獨立。

大隈重信創立大學之前，是維新政府的核心人物，不僅在財政上有很多貢獻，也曾經擔任過首相職務。後來他因為立憲民主的議題上，與較偏向保守的政壇主流派伊藤博文等人衝突，而被栽贓有涉入「北海道官產出售」的嫌疑，因此辭去了政府職務而下野。大隈深深覺得，一個國家強盛與否，有賴於學術之獨立與自由，培養出有這樣想法的下一代，就是教育家的責任。現在被稱為「私學之雄」的早大，就是大隈下野之後呼朋引伴，投入教育的最佳貢獻。

早稻田大學一隅。（By Kakidai，wikimedia.org/）

學校名為「早稻田」當然是後來的事，但成立之初，學校周邊確實是到處都是稻田。當時東京還沒有現在的規模，早稻田一帶當時已經是首都的邊緣，甚至還有馬場，也因此才有大片土地可以興建學校。不過，學校的成立並沒有那麼容易，東京專門學校成立之初，其實飽受刁難，官方覺得大隈是麻煩人物，成立學校的宗旨擺明就是要跟官辦的帝國大學系統過不去，自然就百般阻撓。早大就是在這樣的氣氛下成立的。

當時東京帝大承襲自江戶幕府的集成館，過去是大名培養子弟的所在，因此貴族氣濃重，學生畢業後也多效力政府。東京另一所有名的私立學校慶應義塾，則是因為成立的早，學生幾乎都是武士階級的子弟，學生也比較有紈袴子弟之風。早大因為成立的晚，當時已經進入四民平等的時代，學生的來源比較多元，成立的過程當中又飽受官方刁難，因此成立之初就充滿跟官僚、政府對抗的骨氣。

不過，大隈重信下野後，大多數的時間都忙著成立新政黨和投入選舉，學校事務多由小野梓、坪內逍遙、高田早苗等真正投入教學的老師在營運。尤其是高田早苗，他積極奔走各方，為學校的成立和自由突破重重障礙，並且建立了學制，讓學校真正由專業者、學術人來管理營運。也由於高田等人的努力，早大一直是日本左翼力量的集結地，在日本逐漸走向戰爭體制的過程當中，早大師生多次跟當局對抗，雖然功敗垂成，但這裡確實成為日本左翼力量的搖籃。終身投入台灣獨立運動的青年史明，就是在這樣的環境下學習、成長。

大正時代早稻田大學的正門。（維基共享）

由於學風自由，早大也出過不少風格不拘的名人，當代的知名小說家村上春樹就是例子。他大約在1968年左右在早大讀書，剛好遇上安保鬥爭和罷課風潮，但他並不像其他學生那麼涉入，依然保持著自己想翹課就翹課、想上課就上課的局外人風格，在學校裡活動。他最受歡迎的小說《挪威的森林》寫的就是這段期間的「無所謂」大學生活。

當然，也不是所有的人讀書時都像村上春樹那麼廢。戰爭時期在早大讀書的史明在回憶錄當中就提到，自己一心想要去日本學習政治，並且傾心於跟帝大系統不一樣，最民主、反官僚的早稻田大學學習，最後騙了家人一筆錢，執意上了前往日本的高千穗丸，「深刻感受自己已踏出前往大世界的第一步」。史明提到當時年輕人喜愛的讀物，像是韋伯（Max Weber）的《政治做為一種志業》，小林多喜二的《蟹工船》、川端康成的《雪國》，或者是比較諧趣的井原西鶴《好色一代男》，翻譯的《少年維特的煩惱》、《罪與罰》等等，無論是在地作品、或是翻譯之作，都是到現在還深刻影響愛讀書人們的作品。

他也提到在徵兵之前的大學生活，其實除了讀書之外，還蠻靡爛的。拿到家裡的錢之後，他會把房租、水電等必要開銷抽出來，剩下的錢就跟豬朋狗友拿去附近的神樂坂大吃大喝一番全部花光。其他的同學也都這麼做，因為家裡寄錢來的時間不一樣，所以一個月都有幾次可以大吃大喝的機會，尤其是棒球早慶戰之後，早大學生會一路從新宿喝到銀座去（據說慶應大學的學生是反方向喝過來）。

當然，由於這樣的花錢方法，一個月大多數時間大學生都是沒錢的。因此早大的「學生下宿」（學生宿舍）就很有名氣，這些學生下宿也經常在描述大學生貧窮的青春生活的作品當中出現。史明提到當時他們還把校歌改成《早稻田下宿之歌》最後的「早稻田、早稻田、早稻田」（わせだ、わせだ、わせだ）用諧音唱成「瘦了、瘦了、瘦了」（やせた、やせた、やせた）。

就讀早稻田大學的史明。（圖：史明基金會）

不過，據作家川本三郎在《遇見老東京》當中所述，學生宿舍環境之差，還曾經多次被拍成電影，隨著日本經濟起飛，現在應該已經沒有「學生下宿」這個說法了。不過早大附近的物價，確實是比東京都心的其他地方低一點。

除了學校本身之外，早稻田大學附近也有許多值得紀念的地方。例如在地鐵東西線早稻田附近的「夏目漱石誕生地」。誕生地的紀念碑附近，有一個「小倉酒店」，是「赤穗四十七浪士」當中的崛部安兵衛在加入淺野家臣之前，為了幫朋友出口氣，在高田馬場跟人決鬥前喝酒的地方。這位勇士在決鬥當中斬殺了三個人，「英勇事蹟」被當時想要報仇，需要敢死隊的淺野家人所聽聞，才邀請他加入了浪士復仇集團。

這件事跟夏目漱石無關，總之他就是生在「小倉酒店」附近的普通人家當中，因此這個故事他一定也耳熟能詳。漱石因為家裡小孩多，本名金之助的他很小就被出養，後來又因故回到原生家庭當中，父親不喜歡他，漱石因此對他原生的家庭沒什麼好感。雖然是這樣，金之助很會讀書，讀了當時的東京帝大預備學校「一高」，又如願成為東京帝大的學生。一高期間，他認識了很多朋友，俳句詩人正岡子規、後來去讀海軍軍官學校的秋山真之，都讓他的生活變得更豐富。這段故事，也成為後來司馬遼太郎《坂上之雲》的青春情節。

地鐵東西線早稻田附近的「夏目漱石誕生地」的紀念碑。（4travel.jp/travelogue/10889197）

從讀大學一直到成名，夏目漱石都在東京大學的本鄉一代活動，但成功出名後，他人生的最後十年，卻回到了自己的誕生地早稻田。他在學校附近租了一間稍微大一點的破房子，取名做「漱石山房」。由於當時已經出名，山房裡經常聚集著夏目的學生、好友，被稱作「木曜會」。這個聚會和早先在台東區的「子規庵」和正岡子規、高濱虛子等人一同創作，受到鼓勵寫出《我是貓》小說的聚會很像。同樣的，在「木曜會」當中，夏目也花了非常多的時間跟弟子們聚會，弟子當中最有名氣的當然就是內田百閒和芥川龍之介。

除了文人雅士，早大附近最充滿的，當然是學生風情。便宜大碗的食堂遍佈、學生聚集所在最熱門的拉麵店最是爭奇鬥豔，二手書店、文具也不乏。雖然「早大正門前」的車站旁，並沒有一座建築上可以稱做大門的門。不過穿過短短的商店街，就會看到以紀念大隈重信為名的「大隈講堂」屹立。反方向是大隈重信和高田早苗的銅像，似乎這裡就是學校的門面了。這種沒有大門的設計，不知道是不是也代表著學問應該向每個人開放，不該有門檻這樣的理念。

大隈講堂前的大隈重信銅像。（By Kakidai wikimedia.org）

高田早苗銅像。（圖：作者提供）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
本文相關： 政治的日常 日本 大學 早稻田大學 大隈重信 史明 村上春樹 夏目漱石
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.