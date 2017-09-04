媒體
自由首頁 即時 報紙 影音 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 玩咖 食譜 地產 專區

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載

TOP
自由評論網 > 媒體

科技農報》循環農業新應用：用咖啡渣種萵苣，營養價值更高！

哥倫比亞的研究結果顯示：使用「咖啡渣」堆肥生產的萵苣，不但產量提高，葉菜中的微量營養元素－鉀離子含量也顯著上升。除了萵苣，未來這項研究也將應用在番茄的生產上！
作者： 科技農報
2017-09-04 14:39
 | 2017-09-04 14:39

編譯 柴幗馨／編輯 林韋佑

「剛泡好咖啡，坐在電腦前面看著螢幕，路上無車無人，夜深無聲...。」

根據星巴克2015年的統計資料指出，台灣每年消費28.5億杯咖啡，相當於國人每天消費78萬杯咖啡！既然咖啡是台灣人生活中不可或缺的飲料作物，那麼也就會在製造過程中，產生出相應的廢棄物－「咖啡渣」。

從揀選生豆、發酵烘焙、沖煮，高達90%的咖啡豆原料最後會成為農業廢棄物，也就是說，你手中的那杯咖啡只利用了其原始物料的10%。

哥倫比亞的研究結果顯示：使用「咖啡渣」堆肥生產的萵苣，不但產量提高，葉菜中的微量營養元素－鉀離子含量也顯著上升。除了萵苣，未來這項研究也將應用在番茄的生產上！

圖片來源：Spent coffee grounds: A review on current research and future prospects

世界第二大咖啡生產國，哥倫比亞，從2011年便開始重視「咖啡渣」再利用的相關研究。大多數人都知道「咖啡渣」可添加在盆栽內作為肥料使用，但「咖啡渣」對作物的實際貢獻，以及作用原理為何，目前仍缺乏數據支持。

位於哥倫比亞的拉不甘薩理工大學農學院（Polytechnic Institute of Bragança,  School of Agriculture） 與波多大學（Porto University）的研究團隊，將「咖啡渣」和商業化的土壤資材以不同比例混合，作為萵苣生產的栽培介質，並調查各種組合下，萵苣的產量與營養成分。例如光合色素與微量元素含量比，試著找到最佳的「咖啡渣」混合比例，建立「咖啡渣」再利用的循環農業模式。

研究團隊發現，土壤混合30%的「咖啡渣」堆肥後，能顯著增加萵苣的乾重（將萵苣烘乾除去水份後的重量，評估萵苣產量的指標），同時也能加速萵苣的生長速率：測量移植後39天的萵苣乾重，使用「咖啡渣」堆肥進行栽培的萵苣，重量是控制組的三倍多。此外，萵苣中的胡蘿蔔素與鉀離子含量也顯著比控制組高。

此研究結果顯示：腐熟後的「咖啡渣」堆肥富含鉀元素，氮元素與則市售栽培用的土壤無顯著差異。氮元素與鉀元素是植物生長不可或缺的肥料，因此「咖啡渣」可當作農作物的栽培介質。不過，不同作物適合的土壤肥力條件不一定相同，研究團隊正嘗試將「咖啡渣」應用在番茄生產的方法，期望未來「咖啡渣」能在不同作物間都發揮其應用價值。

資料來源：

1.Effect of fresh and composted spent coffee grounds on lettuce growth, photosynthetic pigments and mineral composition
2.Spent coffee grounds: A review on current research and future prospects 
3.Control Effect of Coffee Ground Compost and Velvet bean Against Root-Knot Nematode, Meloidogyne incognita in Pumpkin

本文經授權轉載自科技農報 循環農業新應用：用「咖啡渣」種萵苣，營養價值更高！

科技農報

 

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
本文相關： 萵苣 咖啡渣 科技農報 營養價值
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.