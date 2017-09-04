科技農報》循環農業新應用：用咖啡渣種萵苣，營養價值更高！

哥倫比亞的研究結果顯示：使用「咖啡渣」堆肥生產的萵苣，不但產量提高，葉菜中的微量營養元素－鉀離子含量也顯著上升。除了萵苣，未來這項研究也將應用在番茄的生產上！

編譯 柴幗馨／編輯 林韋佑



「剛泡好咖啡，坐在電腦前面看著螢幕，路上無車無人，夜深無聲...。」

根據星巴克2015年的統計資料指出，台灣每年消費28.5億杯咖啡，相當於國人每天消費78萬杯咖啡！既然咖啡是台灣人生活中不可或缺的飲料作物，那麼也就會在製造過程中，產生出相應的廢棄物－「咖啡渣」。

從揀選生豆、發酵烘焙、沖煮，高達90%的咖啡豆原料最後會成為農業廢棄物，也就是說，你手中的那杯咖啡只利用了其原始物料的10%。

哥倫比亞的研究結果顯示：使用「咖啡渣」堆肥生產的萵苣，不但產量提高，葉菜中的微量營養元素－鉀離子含量也顯著上升。除了萵苣，未來這項研究也將應用在番茄的生產上！

圖片來源：Spent coffee grounds: A review on current research and future prospects

世界第二大咖啡生產國，哥倫比亞，從2011年便開始重視「咖啡渣」再利用的相關研究。大多數人都知道「咖啡渣」可添加在盆栽內作為肥料使用，但「咖啡渣」對作物的實際貢獻，以及作用原理為何，目前仍缺乏數據支持。



位於哥倫比亞的拉不甘薩理工大學農學院（Polytechnic Institute of Bragança, School of Agriculture） 與波多大學（Porto University）的研究團隊，將「咖啡渣」和商業化的土壤資材以不同比例混合，作為萵苣生產的栽培介質，並調查各種組合下，萵苣的產量與營養成分。例如光合色素與微量元素含量比，試著找到最佳的「咖啡渣」混合比例，建立「咖啡渣」再利用的循環農業模式。



研究團隊發現，土壤混合30%的「咖啡渣」堆肥後，能顯著增加萵苣的乾重（將萵苣烘乾除去水份後的重量，評估萵苣產量的指標），同時也能加速萵苣的生長速率：測量移植後39天的萵苣乾重，使用「咖啡渣」堆肥進行栽培的萵苣，重量是控制組的三倍多。此外，萵苣中的胡蘿蔔素與鉀離子含量也顯著比控制組高。



此研究結果顯示：腐熟後的「咖啡渣」堆肥富含鉀元素，氮元素與則市售栽培用的土壤無顯著差異。氮元素與鉀元素是植物生長不可或缺的肥料，因此「咖啡渣」可當作農作物的栽培介質。不過，不同作物適合的土壤肥力條件不一定相同，研究團隊正嘗試將「咖啡渣」應用在番茄生產的方法，期望未來「咖啡渣」能在不同作物間都發揮其應用價值。

資料來源：



1.Effect of fresh and composted spent coffee grounds on lettuce growth, photosynthetic pigments and mineral composition

2.Spent coffee grounds: A review on current research and future prospects

3.Control Effect of Coffee Ground Compost and Velvet bean Against Root-Knot Nematode, Meloidogyne incognita in Pumpkin

本文經授權轉載自科技農報 循環農業新應用：用「咖啡渣」種萵苣，營養價值更高！