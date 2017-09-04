故事》科舉考場遇到鬼怎麼辦？高喊三聲鬼的名字就可以脫身！

對考生而言，生命的意義在於中舉，從宋代到清代，科舉考試日益激烈，中舉壓力越來越大，積陰德或信仰預兆的說法，總是可以消除考生的不安情緒。登科與否成為報應體系中重要的特殊懲罰，也是對讀書人品性的約束，更是科舉鬼故事背後反映出來的狀況。

海州貓

做人積陰德，有鬼來指點

話說，南宋年間發生流行瘟疫，天地不仁，許多人命在旦夕，群醫束手無策，病患家屬鬼哭神號：「你怎麼了小強？小強你不能死啊！我跟你相依為命、同甘共苦了這麼多年，一直把你當成親生骨肉一樣教你養你，想不到今天白髮人送黑髮人……。」此時一位英姿勃發的青年出現了，他表示：「讓我來！」家屬表示：「你誰啊？不要來亂哦，不然我告你！」

此人表示自己名叫許叔微，家屬「啊」了一聲，大大地吃了一驚！這位先生的名字大家都聽說過，鼎鼎大名。據說他命犯天煞孤星，衰神附身，父母雙亡，科舉屢考不中不說，還沒有女友，簡直就是魯蛇中的魯蛇。但是他少年時頗有奇遇，精通醫術，當地人一提到他，語氣敬重。於是家屬讓開了，果然許叔微一出手，病人情況立刻好轉。大家仰望著高人在夕陽下離去的背影，心懷感激。

許叔微前往其他村落途中，想起當年落第回家之時途經吳江，那時心中鬱鬱，覺得為何只有我命犯天煞孤星，顛沛流離……。夜晚就寢之後，夢見一位白衣人對他說：「你為何在此嘆息呢？你無法中舉的原因是沒有行善累積陰德，所以考不上啊。」許叔微說：「我身為魯蛇，沒有錢可以幫助別人，該怎麼辦？」白衣人表示：「我看你骨骼精奇，是塊學醫的好料子，為什麼不學醫呢？」雖然學醫看起來是另闢蹊徑，但白衣人的說法對許叔微來說，簡直是晴天霹靂，這麼說不就表示年幼開蒙的他，讀這麼多年的書都白讀了，竟然是天生來陪榜的，中舉終身無望。

甦醒之後，許叔微想了想，繼續這樣下去也不行，不如習得一技之長還能順利過活。回家以後，許叔微立即按白衣人的話，認真研讀醫學，果然領悟醫道，成為「真．一代宗師」。轉眼間又過了十幾年，不抱希望的許叔微竟然取得舉人資格。許叔微參加會試，乘船又路過吳江，再次夢見白衣人送他一首詩，表示他行善轉運有成，將要上榜。許叔微最終在紹興三年（1133）考中進士，官至翰林院學士，被人稱為許學士。

考不上的原因是陰德累積不夠，要多善行才能上榜，對於絕大多數身陷殘酷競賽舞臺的科場舉子們來說，遠水救不了近火，更何況陰德或報應之說牽涉太廣，還涉及祖先，並非一己之力所能掌握的，眼下火燒屁股時，為了自己的命運和前程，直接追求神鬼之力來保佑才是最實際的！（握拳）

又因為民間占卜及巫術在宋代相已當地流行，各類考場祭拜和占卜的習俗便應運而生。或許鬼怪們對臉色發青、手無縛雞之力的莘莘學子們作祟起來比較輕鬆，考場便成為鬼出沒的好所在，常有怪東西時隱時現。

明代《典故紀聞》提到南京考場是一位明成祖時期錦衣衛的宅第，這人被控告謀反且抄家。這考場曾有考生反應半夜會聽到那位錦衣衛鬼魂的走路聲。對考生而言，鬼怪也不是那麼可怕，畢竟大部分只會嚇嚇人而已，就像南宋時期臨安考場據說有很多怪物出沒，有男有女有白鵝。在現代來看，這些考場簡直就是寶可夢重生點吧。

明代《典故紀聞》提到南京考場是一位明成祖時期錦衣衛的宅第，這人被控告謀反且抄家。這考場曾有考生反應半夜會聽到那位錦衣衛鬼魂的走路聲。

考場成刑場，考生喊救命

當然，並不是所有考場鬼故事都這麼溫馨（？），不過在說這個故事之前，我們得先瞭解一下歷史背景。

鬼故事雖然真偽無法驗證，但是古人寫故事也是有所本，並不會脫離時代。

之前的故事多發生於紹興年間，這是有原因的：宋室南渡後，科舉的存續有重要象徵意義，如果連科舉都不再舉行了，又要如何讓士子們相信王朝能存續。如果科舉能排除萬難持續下去，則表示王朝能正常運作，能發揮安定人心的效果。所以在南宋的前期，開始恢復各類初級考試。

宋代科舉考試時程，大多是秋天舉行鄉試，春天舉行省試、會試。科舉的考場稱之為「貢院」，貢院是一個巨大圍牆圍住的院子，入口處最前方是監考人跟抄寫人員的辦公室，從入口走到底是主考官的辦公室；中段部分是考生的考試房間，稱為「號房」；每一間號房外面都有一位官兵駐守，叫做「號軍」。

為防止考生舞弊，考生進入貢院之後，試務人員封鎖大門，安排考生入號房，考生彼此不能交談；等到考試結束，才開啟大門，允許考生出號房離去。每次考試考生近兩千人，連同陪考家屬就有上萬人。萬人圍觀兩千人入獄考試，這是何等壯觀的場面。

然而，考生沒有最慘，只有更慘。宋代浙江嘉興地方的考生大概從未料想到考場其實曾經是真的監獄，而且還……

嘉興縣學原先位於天星湖旁的孔廟，每年考試時，孔廟就充當學生考試的場所。紹興十二年（1142），知府方滋因為原來的縣學不敷使用，在嘉興西城門旁找了一個地方，將原本的孔廟與縣學搬過去，但是這地方原來是勘院，是司法機構要審訊嚴刑拷打犯人的好所在。

勘院改建成之後，冤魂們的怨氣似乎沒有因此而消散，常常出沒在考場西廊某號房，考生有時看見猫出現，有時看到婦人獨行，每當考生嚇破膽呼喊，則鬼鬧得愈厲害，前後死了好幾位考生。因此，分到那間號房的考生大多不願意進去應試。試場官員只好派士兵在走廊上守夜，士兵們往往夜晚見鬼，從此一睡不醒。

後來有一位監考官夢到有人自稱貢院將軍，對他說：「我死在此地，現在變成神了。每次考試有考生死在考場，都是我跟我的手下幹的。你們如果不想再死人，就在考場西北方蓋座廟供奉我，我就不鬧啦。」

官方為擺平這件事，便為這位鬼將軍立廟祭祀，來此地考試的考生，事先都會準備香油錢，祈求考試順利。如果考生遇到鬼，高喊三聲鬼的名字，就可以脫身。以現代醫學的角度來說，也許最早死亡的考生是因為壓力過大而猝死，而後面的考生跟士兵因為主觀認定，過度緊張而引發其他疾病也說不定。政府官員則精通做官之道，無論是否真有鬼魂向考官託夢，建廟總是成功安撫了考生們緊張的情緒。[註1]

不過，宋代考生最流行的考生運動並不是去廟宇進香或是拜考場鬼，而是「祈夢」。



嘉興縣學原先位於天星湖旁的孔廟，每年考試時，孔廟就充當學生考試的場所。（圖為山東曲阜孔廟）



宋代新時尚，相公廟旅行

話說，北宋開封城西內城牆邊有個「二相公廟」，主要祭拜孔子弟子——子游與子夏。這廟在宋代非常有名，跟現在的霞海城隍廟差不多，只是人家是拜月老的。二相公則是會託夢告知考生，會上榜還是落榜。宋代考生們入京趕考，必定會去祈夢。祭拜方法是這樣的：子游子夏兩側有左右小童子，考生只需要放錢在小童手上，晚上就會做夢，夢到童子來報訊，據說非常靈驗。

在參加考試之前，考生流行祈夢以占卜功名得失，不管是去廟裡，或是求鬼神，這是尋常事。宋代有很多記載二相公廟的靈驗故事，顯示當時此廟香火鼎盛。

二相公廟到底是陰廟或是陽廟仍有待商榷，來報訊是神是鬼也很難說。

很多關於二相公廟的記載，像〈二相公廟〉、〈吳德充〉跟考生報訊的也是童子，幾乎沒有子夏、子游本人出現。仔細一想，子游、子夏好歹也是聖人門徒，不太可能洩露中舉名單吧？換言之，如果找童子跟考生報訊，貌似比較無損聖人道德。對於參加考試的士子來說，不管是預兆還是自欺，是神是鬼，其實一點都並不重要，重要的是，在命運渺茫的未知之下，人們在虛冥之中寄託一份期盼。

現代的臺灣也有類似的場景，每年各大考試期間，著名宮廟都會舉辦考試祈福祭祀活動，像是交通大學門口前的土地公廟十分靈驗，要考交大的學生都會去祭拜。這位土地公據說最愛喝某知名品牌的仙草蜜，信眾拜仙草蜜才會金榜題名，因此廟前經常擺滿仙草蜜，成為當地一大奇景。大家有沒有似曾相識的感覺，二相公廟跟交大土地公好像，因為面對升學壓力的焦慮古今皆然。

宋代以來，理學家對於士人道德典範的要求提高，但是在考試壓力影響，考生陷入一種矛盾狀態，轉而尋求道德修養之外的寄託。參加科舉考試的考生雖然有儒家「敬鬼神而遠之」的觀念，但他們也相信人如果做出違反道德或法律的行為，會受到相對的陰德果報影響。

對考生而言，生命的意義在於中舉，從宋代到清代，科舉考試日益激烈，中舉壓力越來越大，積陰德或信仰預兆的說法，總是可以消除考生的不安情緒。登科與否成為報應體系中重要的特殊懲罰，也是對讀書人品性的約束，更是科舉鬼故事背後反映出來的狀況。

[註1] 明清兩代的科舉考試也是意外事件頻傳，出現了更多鬼故事與傳說。因此，每年在考生入貢院的前一晚，貢院內要舉行祭拜儀式，除了祭天之外，也是要祭拜各路鬼神，安撫考生的冤親債主，避免其前來報復，保佑考生們順利考試。

參考書目

1.包筠雅，《功過格》，浙江：浙江人民出版社，1999。

2.沈宗憲，《宋代民間的幽冥世界觀》，臺北：商鼎出版社，1993。

3.栾保群，《百鬼夜宴：這些人，那些鬼》，台北：柿子文化，2013。

4.賈志揚，《宋代科舉》，台北：東大出版社，1995。

5.劉祥光，〈宋代的時文刊本與考試文化〉，《臺大文史哲學報》75卷，2011。

6.劉子健〈宋代考場弊端〉，《兩宋史研究彙編》，台北：，聯經出版社，1986。

7.祝尚書，〈科名前定：宋代科舉制度下的社會心態——兼論對宋人志怪小說創作的影響〉，《文史哲》2004 年第 2 期。

8.柘榴君，〈清代科場作弊指南〉，《CCC創作集2》，台北：數位典藏，2009。

9.管仁建，〈台灣聯考史上的最大作弊案〉

本文摘自聯合文學出版之《鬼的歷史：不管是什麼鬼，都給我來一點》