自由開講》能源局該改隸科技部

陳仁達

歷經815大停電，科技公司對台灣電力供應穩定度的信心幾乎崩潰，幸好科技部長立刻跳出來穩定軍心，止血成功。

其實，無論是引進特斯拉大型儲能系統，或是任何其他方案，科技人要的就是政府別再只是信心喊話，或是希望大家共體時艱，而是拿出具體行動穩定供電。

日前，商研院許添財董事長與台灣電池協會李理事長，也呼籲政府採用儲能削峰填谷，在用電離峰時間儲電，因應尖峰時段用電壓力，這些建議與科技部陳部長的方向一致，卻與能源局看法迥異。

台灣的能源政策，與台灣經濟發展密不可分，但又與台灣科技發展分處兩個世界。一方面，台電維持準確的發電供電，做到高穩定性，又做到盡可能壓低成本，是台電最驕傲的兩件事，也成為台灣歷來經濟成長的幕後功臣。另一方面，中油與民營加油站遍佈各角落，提供便捷加油服務，也很少發生缺油情事，給百姓充分出行便利。

無論是引進特斯拉大型儲能系統，或是任何其他方案，科技人要的就是政府別再只是信心喊話，或是希望大家共體時艱，而是拿出具體行動穩定供電。（圖：網路）

但是，世界悄悄在改變。一方面，地球暖化日益加劇，全世界對於使用綠能、捨棄化石燃料的要求日增，減少碳排放成為共識。二方面，資訊科技發展到這裡，進入AI人工智慧的時代，簡單重複性工作將很快就會被機器人或智慧控制所取代。於是，許多國家或地區屏棄開發或使用化石能源，譬如宣示不久將來將停售內燃機汽車。當然，這意味加油站也將逐漸從人類社會中消失，不再成為城市發展基礎環節。取而代之的，是無所不在的智能充電設施。又譬如，很多科技公司紛紛踏入發展無人駕駛行列，不久的未來，從物流車到計程車，大概都是由電腦系統控制，極為先進。

交通工具油改電，或是無人化駕駛，對台灣衝擊很大。在交通工具上，每兩度電與一公升汽油行駛距離差不多，而兩度電與一公升油的價差高達新台幣20元。台灣的加油站每年售出油品大約100億公升，如果全面改成吃電，每一年可以幫全國百姓省下2000億，當然，空氣品質也大幅改善了！帶給百姓健康，更省下大筆健保費。

無人化駕駛影響也是不得了！譬如計程車，現在乘客搭計程車的費用中，有七八成是為了司機要養家活口，以及在路上空跑找客人。未來無人化後沒有司機，也不必繞路找客人，一切都人工智慧化。客人用手機APP叫車，派車公司電腦自動派車，無人車將客人送到目的地，費用只要現在的兩三成。這麼方便又便宜，也就沒有人要搭捷運或公車了。於是，計程車駕駛紛紛失業，公車與捷運公司也破產了！物流也是一個樣，各種無人機進進出出，歡迎進入新的世界。

而這一切，都得奠基在新的能源系統上，不是現在台電中油這個舊系統，而是智慧化、分散化、綠能化的新系統，是目前能源局所無法想像的，是科技部、商研院..等機構所殷切呼籲的。

談智慧儲能這事，其實不只是表面上買賣新電池產品這麼簡單。而是突破舊體系.舊思維，朝向建立新能源基礎建設與新世界邁進。 經濟部能源局深深影響台灣未來發展，真該考慮改隸科技部。

（作者為台灣電動商用車聯盟理事長）

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