自由開講》豬不吃餿水，你才吃餿水

一級嘴砲技術士

今天有則新聞寫道：「雲林縣政府今天開始強制實施生、熟廚餘分收，環保局表示，生、熱廚餘簡易判斷以豬能不能食用為基準，豬可食用為熟廚餘，不能食用則為生廚餘。」

這段話差點讓我把嘴裡的茶給噴了出去，我要問的是，為什麼你們要餵豬吃餿水？

雲林縣即日起強制分收生、熟廚餘，雲林縣長李進勇親自示範。（記者林國賢攝）

現代的畜牧業裡，飼料是一門非常精密且專業的學問，不論雞豬牛羊，每一種都有不同的飼料配方。以黃豆、玉米為基礎，針對不同的需求而添加各種維生素、礦物質，營養均衡且充沛。有些品牌豬還講究用胡蘿蔔、地瓜或中草藥去餵豬，提高豬的肉質與油花，大幅提高豬肉的附加價值。

豬隻是經濟動物，要賣錢的，在現代飼養科學和生物科技的加持之下，畜牧業會在追求動物最佳成長曲線和飼料成本之間取得最有效益的飼養方式。別小看這些飼料，這些牲畜們吃的食物，遠比多數人的日常飲食還要來的均衡健康。

飼料是一門非常精密且專業的學問，不論雞豬牛羊，每一種都有不同的飼料配方。以黃豆、玉米為基礎，針對不同的需求而添加各種維生素、礦物質，營養均衡且充沛。（圖：作者提供）

相對精準和科學的配方飼料，廚餘（也就是我們說的餿水）來源不明、成份不明，既無法得知餿水裡面有沒有會危害豬隻的東西，也不知道是否殘留人用的藥物成分，細菌、黴菌或是什麼病毒。使用廚餘去餵食豬隻，不但養得不好，也讓豬隻暴露在極高的風險環境之中。

在很久很久以前，養豬確實是依靠餿水的回收來降低飼養成本。但現在的餿水回收是要由具有合法登記証的環保回收場負責，由他們來收集和清運民間和清潔隊的餿水，成本也沒有低到哪裡去。再加上拿營養不佳的餿水當食物，豬隻必須飼養一年才能達到屠宰標準，相較於黃豆、玉米類的配方飼料，豬隻只要半年就能達標準，一來一往，使用餿水餵豬反而是高成本且高風險的飼養方式。

另外，吃餿水的豬由於條件不佳，這種餿水豬並沒有辦法進入肉品拍賣市場，必須委由私人屠宰場去處理，而這些私人屠宰場是否有專業的獸醫把關？衛生環境是否符合標準？豬肉有沒有通過藥物殘留檢驗？今天就講白一點，這些豬肉並不安全，我想，大家出來社會走跳這麼久，不要在這一點騙來騙去。

大家都知道，廚餘分類是因為雲林縣要解決境內的垃圾問題，但不知道為什麼，居然把廚餘的腦筋動到了豬隻身上，不但搞了一堆名堂，還煞有其事地說可以餵豬。拜託，養豬是一門科學，豬也不吃餿水，虧你雲林縣還是養豬大縣，台灣每四頭豬就有一頭豬來自雲林，官方帶頭宣稱用餿水養豬，摧毀消費者對豬肉的信心，是要縣內的品牌豬肉和業者情何以堪？

（農業從業人員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com