紐約地途》在紐約一定要去的墓仔埔：Green-Wood Cemetery

春天賞櫻，夏天看海，秋天拾楓，冬天觀雪，這樣四季皆適合參訪的景點，其實是個墓園。

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印象中，曾經走進台灣公墓的機會除了小時候清明節掃墓外，就是唸東海大學時系上辦迎新活動到中港路對面台中榮總旁邊的台中示範公墓夜遊。對於台灣墓園（靈骨塔不算）的記憶是每區的墳墓因為個人的命理風水關係而會朝不同方向等有點雜亂。因為民間習俗也鮮少在墓地旁邊看見綠意盎然的樹木，所以會有點荒煙蔓草的淒涼感。然後，當看到美國電影或影集裡有葬禮的畫面，都會覺得外國的墳墓都好清幽，充滿綠意，並且整齊排列著。到紐約之後看到的墓園真的就像螢幕裡呈現的一樣，不過畢竟是逝者長居的地方，也不會沒事想到墓園去走走看看。

直到參訪了在布魯克林的Green-Wood Cemetery。

每逢週末許多紐約客會到布魯克林的Green-Wood Cemetery踏青。（圖：作者提供）

人很奇怪，因為覺得台灣的墓園比較可怕，所以會想挑戰自己的膽量而去公墓「吵死人」。但多年前第一次來Green-Wood Cemetery「參觀」，卻是被這個墓園的美給震攝住，反而行走觀看時會更為小心翼翼，同時也自動輕聲細語。

這個位於布魯克林「日落公園（Sunset Park）」地區的墓園涵蓋了數個小山丘，面積接近五百英畝之大，是美國歷史最久的特定規劃墓園之一。1838年成立時，紐約的中央公園還沒蹤影，更比同樣是在布魯克林的展望公園早了快30年。後來中央公園和展望公園的設計規劃有不少細節也是參考Green-Wood Cemetery而來。

Green-Wood Cemetery已經有將近180年的歷史，位於布魯克林的「日落公園」，許多墓園內的小山丘是觀看夕陽的好地方。（圖：作者提供）

Green-Wood Cemetery有多美呢？

有記載在1860年間每年來這個墓園郊遊野餐的紐約客人數達 50 萬人，是全美僅次於尼加拉瓜大瀑布最受歡迎的「觀光勝地」。除了綠草如茵，樹影婆娑之外，山丘的地形剛好可以居高臨下眺望不遠的紐約港。從布魯克林的第五大道入口進來馬上就會看到已經有150多年歷史的哥德式建築大門。大門的三個尖塔造型有似曾相識的感覺，原來這高聳大門與在曼哈頓下城華爾街上的知名地標「三一教堂（Trinity Church）」都是Richard Upjohn所設計。中央公園和展望公園成立後，早已成為紐約最熱門的休憩地方，但Green-Wood Cemetery 春天賞櫻，夏天看海，秋天拾楓，冬天觀雪，這樣四季皆適合來的墓園卻優雅的隱身成為紐約客的秘密園地。

Green-Wood Cemetery哥德式大門是由設計曼哈頓「三一教堂（Trinity Church）」同一位設計師Richard Upjohn所設計，雄偉壯觀。墓園高起的地勢可以清楚地看到曼哈頓下城天際線。（圖：作者提供）

因為歷史悠久，長眠於此的紐約仕紳名流家族也不少，棒球之父Henry Chadwick，電報和摩斯密碼的發明人Samuel Morse和美國近代最偉大的作曲指揮家Leonard Bernstein都葬在這裡。來Green-Wood Cemetery不僅是欣賞優美的風景，許多墓地的建築和雕塑都堪比藝術作品，還可以藉由墓誌了解許多美國歷史。

許多紐約望族的家族墓園都在Green-Wood Cemetery，更有不少美國歷史上名人長眠於此。（圖：作者提供）

提到歷史，Green-Wood Cemetery這塊地因為地理位置的關係，在美國獨立戰爭時也有重要的歷史地位。

1776年七月四日美國發表獨立宣言之後開始與殖民英軍發生戰鬥，第一次重大的戰役就是當年的8月27日從英國來的皇家艦隊駛進紐約港，和駐守紐約的喬治華盛頓率領的美軍進行激烈的戰鬥，Green-Wood Cemetery這地方是當時的主戰場之一，史稱「布魯克林戰役（Battle of Brooklyn）」。

這次戰役結果雖然是美國敗陣，但卻激起美國人堅決尋求獨立的決心，終究獲得獨立戰爭的勝利。為了紀念這場戰役每年緊接8月27日的週末，Green-Wood Cemetery也會舉辦歷史重演劇活動，搬來大砲和長槍，穿著古裝的英國皇家士兵與美軍在一片大草皮上象徵性的展開戰鬥。許多家長都會帶著小朋友來觀賞，除了感受槍火和大砲震撼外，更重要的是藉由這樣逼真的重演劇讓下一代了解美國的歷史，認識自己居住城市在歷史上的連結。

另外，在十九世紀的美國「南北戰爭」中陣亡的美國軍官士兵，有超過5000人（包括一部分代表南方勢力的軍人）葬在Green-Wood Cemetery，墓園裡也有設置紀念這段美國內戰歷史的紀念碑。

1776年8月27日美國獨立戰爭中的「布魯克林戰役」主要戰場就發生在Green-Wood Cemetery的現址。每年園方都會舉辦模仿當年戰役的重演劇，讓紐約客可以緬懷這段歷史。（圖：作者提供）

Green-Wood Cemetery在2006年被訂定為美國國家歷史古蹟地標（National Historic Landmark），到目前為止有超過五十六萬個「永久居民」，不過如果百年之後想安葬於此，還是有機會的。個人墓地的價位從美金一萬七起跳，似乎和台灣北部墓地的「房地產」價位差不多，不過不知道是否需要調查個人信用歷史就是！

這裡可以欣賞曼哈頓天際線和紐約港，又是明訂古蹟幾乎永遠不會遷移變動，對於像筆者如此喜愛這座城市的紐約客來說，還真吸引人。

Green-Wood Cemetery在2006年被聯邦政府訂為美國「國家歷史古蹟地標」，雖然已經有超過五十六萬人的「永久居民」，墓園依舊有很大空間可以再容納以後希望長眠於此的紐約客。（圖：作者提供）

時逢農曆七月的鬼月剛好也給自己一個理由找個時間到Green-Wood Cemetery走走。不需要像歌詞中「狂戀的人有勇氣」，清幽典雅的Green-Wood Cemetery讓你「墓仔埔也敢去」！

Green-Wood Cemetery