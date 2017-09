Medpartner》LED面膜儀有用嗎？是什麼原理？LED照光儀真相解密！

近年來不知為何LED 面膜、 LED 面罩、 LED 照光儀⋯等各種 LED 的產品如雨後春筍般冒出來,但它不是用來照明用,而是被拿來照臉用。業者還聲稱「只要戴上 LED 面罩每天 10 分鐘就可以有效改善膚況」,或宣傳治療青春痘的功效,但這真的有這麼神奇嗎?

LED 面膜、 LED 面罩、 LED 照光儀⋯⋯各種 LED 的產品不知道為何近年來如雨後春筍般冒出來,但不是用來照明用,而是被廠商拿來照臉用。在市場上本來以為不是很熱,但最近似乎因為綜藝節目炒作、許多美妝部落客宣傳,還有大量臉書廣告的投放,所以我們收到不少網友來信詢問,在訂閱者不公開社團也有人特別提出這個問題。業者聲稱「只要戴上 LED 面罩每天 10 分鐘就可以有效改善膚況」,或宣傳治療青春痘的功效,但這真的有這麼神奇嗎?如果你想要好好處理青春痘,請趕快回去看完這篇青春痘成因全攻略,就能掌握青春痘的致病機轉。至於要如何治療,這篇青春痘治療整理則有清楚的解釋。看完之後就有非常完整的方向,不會在各種茫茫消費資訊中載浮載沉啦~

我們就一起從頭把這種產品的真相看個仔細吧!

LED面膜儀、照光儀有什麼作用?先看看廠商是如何宣稱

每種產品往往都會訴求某個科技或原理,透過這件事情包裝,讓產品的效果的可信度提高。這種做法非常常見,多數網友應該都有遇過這樣的經驗,這類產品的廠商也不例外。我們就截圖網路上找得到的幾個相關圖片,來看看業者是如何宣稱的。

LED 面膜儀業者在網路上宣傳的公開說明圖片

類似的圖片不少,我們選了一張比較好看的。各家業者們大概都是這樣聲稱的:

●波長 630nm 的紅光可以刺激膠原蛋白、彈力蛋白增生,活化纖維母細胞、促進血液循環、抗發炎、加速傷口癒合。



●波長 590nm 的黃光可以促進黑色素代謝,提亮膚色,舒緩敏感肌膚,提升肌膚對保養品的吸收力。



●波長 415nm 的藍光可抑制挫瘡桿菌生長,減少皮膚皮脂腺的分泌,改善粉刺及青春痘的問題。

這段話看起來超級科學,非常有根據的樣子,不懂詳細機制的人,很容易就會覺得有道理而買單。另外我們也在網路新聞畫面上找到一張截圖。

電視媒體上有關 LED 面膜、 LED 照光儀報導截圖

在新聞報導中,我們也看到這類的說法,表示 LED 照光儀是可以發出多種不同波長的光源,在皮膚發揮不同的作用,而且不含紫外線,不傷害皮膚。

LED面膜儀跟LED照光儀業者的宣稱有道理嗎?看看目前的科學證據怎麼說?

事實上,很多這類的美容家電,都是因為醫學上提出過相關的研究,讓業者感到這是一個機會或方向,就趕緊趁勢推出這類產品。在一些研究中指出,照光對於青春痘的治療有幫助,但經過系統性地回顧分析後,這些研究的設計並不完整,難以明確支持這類治療對青春痘的幫助。

藍光跟紅光可以拿來幫助治療青春痘的理論依據,來自於導致青春痘的痤瘡桿菌會合成內生性紫質( porphyrins ),而波長 400-700nm 的可見光會被內生性紫質吸收,導致內生性紫質活化,進而產生一些自由基,導致痤瘡桿菌死亡。研究發現這樣的效應在波長 410nm 的時候最明顯,藍光的效果也比紅光好。但是紅光的波長較長,較能深入皮膚,因此也被拿來運用。在一些合法的醫療院所中,照射藍光或紅光確實有時會被運用在青春痘治療上,但不會是單獨使用,通常是合併口服或外用藥物,一起來抑制細菌繁殖以及發炎反應。

But ,青春痘治療最重要的就是這個 But!專業的醫師可評估患者的疾病狀況,搭配多種方式給予患者治療處置,也要依據實證醫學的精神來給患者完整的說明與建議。但是並不代表你自己買一台 LED 照光儀在家裡使用,就可以達到一樣的效果。

至於廠商提到的合成膠原蛋白啊,促進黑色素代謝這類的說法,相關的研究設定,都是在很高的能量下才做出結果。某些廠商拿這樣的研究結果,就想要佐證自己的產品有效,真的只會讓專家看了搖頭啊。

LED面膜儀跟LED照光儀真的可以這麼有效又安全嗎? 從法令管理及安全性討論起

在醫療院所使用的紅光、藍光 LED 照光儀,如果有看過的人會發現,通常比你市面上你買得到的那種大了不少。事實上,這類的照光產品,只要不宣稱醫療效能,就被定位為一般家電,跟你買吹風機、電扇是一樣的,會被定位為一般家電產品由經濟部管理,不會是由衛生福利部管理。除非是可依法宣稱療效的醫療器材,衛生福利部才會去要求廠商提出功效以及安全性證明,並由相關的法規列管。

這裡問題就來了。這些產品的功率到底是多少?輸出功率的穩定度到底夠不夠?這牽扯到使用這類產品會不會灼傷、刺激皮膚。這些光源這麼近地接觸眼睛,在沒有相關的保護措施下,對視力會不會造成傷害?也沒人可以跟你保證。先前在香港的消費者委員會就曾經提出過警告,指出除了醫療院所使用的 LED 藍光儀以外,其餘家用 LED 美容機功效皆暫無實證,而且有一定程度的風險。

這道理很簡單,青春痘是一個多重因素引起的疾病,痤瘡桿菌感染只是其中一個環節而已。即便藍光照射有效,但只是處理一個環節,就能達到好的治療效果嗎?更何況要處理痤瘡桿菌,其實醫生還有有許多有效又相對便宜的作法。香港皮膚科醫學院主席也警告,自行使用時,若是使用時間或方式不當,甚至會導致黑色素沈澱的不良結果。

換個方向想,如果你在家裡隨便幾千塊,買個照光的設備就可以有效,那醫療院所花幾十萬去買醫療等級的光電設備,這些醫生難道是笨蛋嗎?買個幾千塊的讓你玩就好啦,幾千塊這種價錢連維戶設備的耗材都不夠哩~



如果覺得這篇文章對你有幫助,還請在底下幫我們留下一個讚,並分享給更多朋友。

