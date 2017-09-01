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Medpartner》LED面膜儀有用嗎？是什麼原理？LED照光儀真相解密！

近年來不知為何LED 面膜、 LED 面罩、 LED 照光儀⋯等各種 LED 的產品如雨後春筍般冒出來，但它不是用來照明用，而是被拿來照臉用。業者還聲稱「只要戴上 LED 面罩每天 10 分鐘就可以有效改善膚況」，或宣傳治療青春痘的功效，但這真的有這麼神奇嗎？
作者： MedPartner 美的好朋友
2017-09-01 15:53
 | 2017-09-01 15:53

medpartner

LED 面膜、 LED 面罩、 LED 照光儀⋯⋯各種 LED 的產品不知道為何近年來如雨後春筍般冒出來，但不是用來照明用，而是被廠商拿來照臉用。在市場上本來以為不是很熱，但最近似乎因為綜藝節目炒作、許多美妝部落客宣傳，還有大量臉書廣告的投放，所以我們收到不少網友來信詢問，在訂閱者不公開社團也有人特別提出這個問題。業者聲稱「只要戴上 LED 面罩每天 10 分鐘就可以有效改善膚況」，或宣傳治療青春痘的功效，但這真的有這麼神奇嗎？如果你想要好好處理青春痘，請趕快回去看完這篇青春痘成因全攻略，就能掌握青春痘的致病機轉。至於要如何治療，這篇青春痘治療整理則有清楚的解釋。看完之後就有非常完整的方向，不會在各種茫茫消費資訊中載浮載沉啦～

我們就一起從頭把這種產品的真相看個仔細吧！

LED面膜儀、照光儀有什麼作用？先看看廠商是如何宣稱

每種產品往往都會訴求某個科技或原理，透過這件事情包裝，讓產品的效果的可信度提高。這種做法非常常見，多數網友應該都有遇過這樣的經驗，這類產品的廠商也不例外。我們就截圖網路上找得到的幾個相關圖片，來看看業者是如何宣稱的。

LED 面膜儀業者在網路上宣傳的公開說明圖片

類似的圖片不少，我們選了一張比較好看的。各家業者們大概都是這樣聲稱的：

●波長 630nm 的紅光可以刺激膠原蛋白、彈力蛋白增生，活化纖維母細胞、促進血液循環、抗發炎、加速傷口癒合。

波長 590nm 的黃光可以促進黑色素代謝，提亮膚色，舒緩敏感肌膚，提升肌膚對保養品的吸收力。

波長 415nm 的藍光可抑制挫瘡桿菌生長，減少皮膚皮脂腺的分泌，改善粉刺及青春痘的問題。

這段話看起來超級科學，非常有根據的樣子，不懂詳細機制的人，很容易就會覺得有道理而買單。另外我們也在網路新聞畫面上找到一張截圖。

電視媒體上有關 LED 面膜、 LED 照光儀報導截圖

在新聞報導中，我們也看到這類的說法，表示 LED 照光儀是可以發出多種不同波長的光源，在皮膚發揮不同的作用，而且不含紫外線，不傷害皮膚。

LED面膜儀跟LED照光儀業者的宣稱有道理嗎？看看目前的科學證據怎麼說？

事實上，很多這類的美容家電，都是因為醫學上提出過相關的研究，讓業者感到這是一個機會或方向，就趕緊趁勢推出這類產品。在一些研究中指出，照光對於青春痘的治療有幫助，但經過系統性地回顧分析後，這些研究的設計並不完整，難以明確支持這類治療對青春痘的幫助

藍光跟紅光可以拿來幫助治療青春痘的理論依據，來自於導致青春痘的痤瘡桿菌會合成內生性紫質（ porphyrins ），而波長 400-700nm 的可見光會被內生性紫質吸收，導致內生性紫質活化，進而產生一些自由基，導致痤瘡桿菌死亡。研究發現這樣的效應在波長 410nm 的時候最明顯，藍光的效果也比紅光好。但是紅光的波長較長，較能深入皮膚，因此也被拿來運用。在一些合法的醫療院所中，照射藍光或紅光確實有時會被運用在青春痘治療上，但不會是單獨使用通常是合併口服或外用藥物，一起來抑制細菌繁殖以及發炎反應。

But ，青春痘治療最重要的就是這個 But！專業的醫師可評估患者的疾病狀況，搭配多種方式給予患者治療處置，也要依據實證醫學的精神來給患者完整的說明與建議。但是並不代表你自己買一台 LED 照光儀在家裡使用，就可以達到一樣的效果

至於廠商提到的合成膠原蛋白啊，促進黑色素代謝這類的說法，相關的研究設定，都是在很高的能量下才做出結果。某些廠商拿這樣的研究結果，就想要佐證自己的產品有效，真的只會讓專家看了搖頭啊。

LED面膜儀跟LED照光儀真的可以這麼有效又安全嗎？ 從法令管理及安全性討論起

在醫療院所使用的紅光、藍光 LED 照光儀，如果有看過的人會發現，通常比你市面上你買得到的那種大了不少。事實上，這類的照光產品，只要不宣稱醫療效能，就被定位為一般家電，跟你買吹風機、電扇是一樣的，會被定位為一般家電產品由經濟部管理，不會是由衛生福利部管理。除非是可依法宣稱療效的醫療器材，衛生福利部才會去要求廠商提出功效以及安全性證明，並由相關的法規列管。

這裡問題就來了。這些產品的功率到底是多少？輸出功率的穩定度到底夠不夠？這牽扯到使用這類產品會不會灼傷、刺激皮膚。這些光源這麼近地接觸眼睛，在沒有相關的保護措施下，對視力會不會造成傷害？也沒人可以跟你保證。先前在香港的消費者委員會就曾經提出過警告，指出除了醫療院所使用的 LED 藍光儀以外，其餘家用 LED 美容機功效皆暫無實證，而且有一定程度的風險。

這道理很簡單，青春痘是一個多重因素引起的疾病，痤瘡桿菌感染只是其中一個環節而已。即便藍光照射有效，但只是處理一個環節，就能達到好的治療效果嗎？更何況要處理痤瘡桿菌，其實醫生還有有許多有效又相對便宜的作法。香港皮膚科醫學院主席也警告，自行使用時，若是使用時間或方式不當，甚至會導致黑色素沈澱的不良結果。

換個方向想，如果你在家裡隨便幾千塊，買個照光的設備就可以有效，那醫療院所花幾十萬去買醫療等級的光電設備，這些醫生難道是笨蛋嗎？買個幾千塊的讓你玩就好啦，幾千塊這種價錢連維戶設備的耗材都不夠哩～

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Reference:

1.Barbaric J, Abbott R, Posadzki P, et al. Light therapies for acne. Cochrane Database Syst Rev 2016; 9:CD007917.
2.Lee WL, Shalita AR, Poh-Fitzpatrick MB. Comparative studies of porphyrin production in Propionibacterium acnes and Propionibacterium granulosum. J Bacteriol 1978; 133:811.
3.Ashkenazi H, Malik Z, Harth Y, Nitzan Y. Eradication of Propionibacterium acnes by its endogenic porphyrins after illumination with high intensity blue light. FEMS Immunol Med Microbiol 2003; 35:17.
4.2013 年 09 月 17 日香港明報：藍光治暗瘡 亂用皮膚變黑

文經授權轉載自Medpartner美的好朋友 LED面膜儀有用嗎？是什麼原理？LED照光儀真相解密！

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