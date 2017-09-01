透視北京》中共對台工作搞了30年，只剩與新黨打交道？

中共對台工作搞了30多年，既不與民進黨互動，現在連國民黨也不往來，只剩與新黨打交道，如此道路越走越窄，完全不符合「聯合次要敵人，打擊主要敵人」的統一戰線規律，更違背「聯左、拉中、打右」的統戰思維，真讓人不知是在玩哪招。

范世平／國立師範大學政治研究所教授

8月20日，當全台灣都還在關注前一晚世大運開幕被反年改團體鬧場時，真的沒人關心台灣還有兩個政治活動：一是國民黨的全代會，另一是新黨的24周年黨慶。

一、吳敦義當選國民黨黨主席竟沒中共賀電

國民黨在8月20日召開第20屆第一次全代會，新任黨主席吳敦義正式就任，他發表就職演說時，雖強調「九二共識」，沒提「一中各表」。但新政策綱領卻從過去的「深化九二共識」，拉回「九二共識、一中各表」，這引發北京的高度關切。因為中共曾明確希望吳敦義盡量淡化「各表」，凸顯維護「一中」，並希望他表達反對台獨的堅定立場，但吳敦義顯然沒照做。

最後，中共並未依照慣例以總書記的名義對國民黨新任黨主席發賀電。由此可見，這項國共互動多年以來的慣例，已經被打破。而中共與國民黨間的關係，似乎也漸行漸遠。

事實上，吳敦義就任黨主席之所以沒有收到習近平的賀電，是因為5月20日吳敦義當選黨主席時，習近平發出的賀電內容僅提及堅持九二共識和堅定反「台獨」，沒提到「一中原則」，這某種程度已經體諒了吳敦義在台灣的處境，是種善意的表現。然而吳敦義對習近平的回電卻大談「一中各表」的來由，未見任何「反台獨」的字眼，讓習近平甚為不滿，因為這等於是給習近平的賀電打臉，因此決定不再給吳敦義的就職發賀電。

吳敦義就任國民黨黨主席未收到中共賀電是自1988年國民黨十三全收到中共中央的賀電以來，第一次中共中央未發祝賀電函。（記者廖振輝攝）

這是自1988年國民黨十三全收到中共中央的賀電以來，29年來國民黨舉行全代會暨新任黨主席就職時，中共中央未發祝賀電函。即便李登輝在1995年訪美，導致兩岸關係生變，但1997年國民黨舉行第15屆全代會時，中共總書記江澤民仍發來賀電，只是賀電是針對國民黨，而未提李登輝。

另一方面，國台辦在8月20日卻發表了一個聲明，其中提到，中共願與國民黨在堅持體現一個中國原則的九二共識、反對台獨的共同政治基礎上「保持溝通、加強對話」。意思就是國共目前沒有共識，因而必須「加強對話」來朝共識的方向努力。

二、新黨成為中共唯一欣賞的政黨

新黨主席郁慕明20日在該黨成立24周年黨慶大會上說，現在的中華民國是「被人借殼、利用的」，新黨要喊的是「統派加油、打倒台獨、振興中華」，這是未來目標與努力方向；副主席李勝峰則說，新黨的新路線定調為「和平統一，保障台灣」，簡稱「和統保台」。

中共國台辦發言人安峰山立即反應，對新黨成立以來的兩岸主張高度讚賞，因為新黨成立24年來一直主張「兩岸和平統一，堅定堅持一個中國、反對台獨，我們對此高度讚賞」。而中共願與包括新黨在內的一切「堅持一個中國原則、擁護祖國統一、反對台獨」的台灣政黨、團體、組織及人士「保持溝通，加強對話」，共同推進兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，「共謀祖國和平統一和中華民族偉大復興」。

新黨主席郁慕明20日在該黨成立24周年黨慶大會上說，現在的中華民國是「被人借殼、利用的」，新黨要喊的是「統派加油、打倒台獨、振興中華」。（記者陳志曲攝）

三、中共對台工作，只剩新黨可以打交道

吳敦義在5月20日當選國民黨黨主席，但習近平卻直到21日凌晨才傳來賀電，在電中稱吳敦義是「你」而非「您」，讓外界覺得態度傲慢。當吳敦義準備在8月20日的國民黨全代會提出新政綱，大談「一中各表」，廢除去年洪秀柱所提的「和平協議」。但《新華社》在7月20日卻將「一中各表」列為「新聞禁用詞」。

香港《中評社》22日也指出：「一中各表」是過去國民黨的堅持，但絕對不是兩岸的共識，也非國共兩黨的共識；中共過去從未接受「一中各表」，未來更加不可能接受； 該社更高度肯定洪秀柱不堅持「一中各表」。

因此，中共對台工作搞了30多年，既不與民進黨互動，現在連國民黨也不往來，只剩與新黨打交道，如此道路越走越窄，完全不符合「聯合次要敵人，打擊主要敵人」的統一戰線規律，更違背「聯左、拉中、打右」的統戰思維，真讓人不知是在玩哪招。