法操》台南新地標—舊台南地方法院

過去台南地方法院實現正義的軌跡，如今透過開放展覽及實地參訪，彷彿又重新鮮活起來。

日治初期台南地方法院。

法操小教室

位於台南市府前路一段的國定古蹟「台南地方法院」，由日治時期建築技師森山松之助規劃設計於1914年，落成啟用至今歷經風華，其古蹟修復工程已於2016年8月竣工，冀望再現日治時期建築之美。



《法操》這次特地來到台南，帶大家一同參觀這個於歷史及法律上皆有重要意義的建築，國定古蹟「台南地方法院」。

日治初期台南地方法院外觀。

日治初期台南地院曾假清代安平縣文廟作為廳舍，其後於1912年選址在明鄭清代時期之馬兵營（此亦為史學家連橫的故居，及現今舊址。）開始興建法院廳舍，並由總督府建築師森山松之助負責規劃設計。台南地方法院舊址自落成後雖歷數次修繕，然而年代久遠，且過於狹窄，不敷公務使用，原擬拆除重建，嗣於80年經內政部列為國家2級古蹟，乃覓得台南市5期重劃區土地興建法院大樓，90年正式搬遷至新院舍。

日治初期台南地方法院模型。

圓頂大廳

進入圓頂大廳即被宏偉的圓頂，與華麗雕塑的羅馬柱震懾。舊台南地方法院建築特色，是一西洋歷史式樣建築。主入口門框的古典花飾、精緻的門廊、華麗的門廳、具特色的圓頂馬薩式，具巴洛克式繁複豪華風格，並採非對稱手法處理，氣象萬千。

圓頂大廳。



舊慣調查報告書與馬關條約複製本



於館內的展覽中，提供了許多關於法律的歷史資料。包括日治時代的舊慣調查報告書，內容提及日本政府調查民眾認為，對於甚麼樣的行為需要受法律處罰，甚至有馬關條約的複製本供民眾翻閱。

過去只在歷史課本出現，冰冷僅具考試意義的馬關條約，以紙本的方式呈現且可當場翻看，閱讀裡面詳細的內容，非常有趣。

日治時代的舊慣調查報告書。

馬關條約複製本。



檔案處所



走進一個低矮的小門，會來到一間空曠的房間，裡面佔滿整面牆的是日治時期的檔案架，是放置民事刑事案件及司法行政文書類卷宗的處所。

檔案架外觀。

檔案架上會放置民事刑事案件及司法行政文書類卷宗。

地院穿廊

像花園一樣漂亮的穿廊。

穿廊景色。

穿廊景色彷彿是座秘密花園。

法官法袍與法庭場景

日治時期司法官的法袍，以及當時刑事法庭內的座位安排。

日治時期司法官的法袍。

當時法庭內的座位安排。

當時法庭內的布置。

還有人形立牌可以提供拍照喔

人形立牌設置，增添觀眾臨場感。

事實上，舊台南地方法院為日治時期轟動的「噍吧哖事件」（編註:又稱：「西來庵事件」、「余清芳事件」及「玉井事件」）的審理法院，於歷史和法律上皆具有重要的意義。

法庭內部。

史料說明。

狹窄簡陋的看守所

法院內的看守所。

走到盡頭有陽春的廁所。

看守所中的廁所。

坐下之後，高聳的牆和狹隘的空間讓人感到強烈的沮喪和壓迫感。

看守所內給人有種強烈的壓迫感。

最特別的是，為了避免犯人在房間內做一些不法或危險的事情，馬桶的沖水器是在看守的房間外由獄卒控制的！！

馬桶的沖水器是由獄卒控制！

遠看真的和鋼琴踏板非常相似呢！！！

馬桶的沖水器位於看守所外獄卒的桌面下。



高塔

由於佚失設計原稿且欠缺足夠的建築相關史料，使高塔無法進行推論性的復原。藝術團隊遂以裝置藝術的形式，在作品正下方設置整片的強化玻璃反光鏡。

高塔展示室。

以裝置藝術的形式，在作品正下方設置整片的強化玻璃反光鏡。



貓道



館內有安排時間可以參觀貓道，並有專人導覽，一梯次的人數上限為20人。

貓道為施工時工人行走的通道，原本較狹窄，略為加寬後目前可供參觀。

貓道入口。

非常低矮的入口。

低矮的入口。

貓道。

體驗區

參觀接近尾聲時，我們意外發現了一個體驗區

館內提供各種不同顏色的色筆，還有多種不同圖案的拓印版，供民眾自由創作，留下個人獨有的紀念品。

過去台南地方法院實現正義的軌跡，通過展覽及實地參訪，彷彿重新鮮活起來。當年「噍吧哖事件」的審判過程，也彷彿一一在眼前重現。如此壯闊的景象與氛圍，僅能由自己親身體會！

本文經授權轉載自法操：台南新地標—舊台南地方法院

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