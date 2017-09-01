自由開講》這才是應該增加投資的對象

陳振

總統蔡英文昨也在總統府大禮堂接見世大運代表團。蔡總統表示， 未來4年要編100億元支持體育發展， 今年下半年到明年會投入36億元，明年在運動發展基金也增編5. 8億元投入軟硬體、教育訓練、獎勵補助的資源，並逐年增加預算。 這才是應該增加投資的對象， 否則每年額外撥八百億元給那些反年改的退休公務員十八趴享受， 值得嗎？國民黨的不公不義在此，因為國民黨只厚待公務員， 對運動員與其他民眾則很寒酸。

蔡總統表示，未來4年要編100億元支持體育發展，今年下半年到明年會投入36億元，明年在運動發展基金也增編5.8億元投入軟硬體、教育訓練、獎勵補助的資源，並逐年增加預算。這才是應該增加投資的對象。（蔡英文臉書）



李來希說，他們就是自私自利，因為那是政府的承諾， 不可食言而肥。若是如此， 以前老蔣對戰士授田證與反攻大陸的承諾呢？ 馬英九的六三三政策又如何？年金改革不是小英首先提的， 是馬英九在總統內任內多次說要改革，卻始終無法做到， 甚至還因選票考量而將十八趴法制化， 小英不過完成他未完成的任務而已，為何要怪罪於小英？ 何況贊成年改者已經佔絕大多數。李來希之流的德性， 難道不是與陳庚金一樣，「能撈就撈，能混就混」，哪管別人死活？ 腐敗公務員的典型不就是如此嗎？



請問， 世上有哪一國家的公務員退休後可以領九成以上退休金與十八趴？ 為何退休公務員可以週休七天，平均月領七萬？ 為何勞工會差那麼多？國民黨不公不義的政策為何不能改？ 誰說那些是你們應得的錢？沒有人民繳稅， 你們的薪水與退休金哪來來？ 為何每年人民繳稅的錢中有百分之六十五趴會跑到公務員口袋？ 這樣吃垮納稅人與子孫的荒謬政策不改，行嗎？ 大多數人民為何要幫腐敗又自私自利的國民黨所制定的荒謬政策背書 ？



按理說，任何有同理心、公德心與國家觀念的人， 都會暫時拋開任何成見，共同圓滿促成此次大會的成功，誰知， 這些自私自利的反年改人士，為達目的，不擇手段，存心來找砸的， 不僅未獲民眾支持，反而讓民眾更加反感，因為他們實在有夠醜陋， 比乞丐還不如。乞丐至少還有一點自尊心，不會對不給錢的路人「 勾勾纏」（台語），而他們不僅會「勾勾纏」，甚至還動手打人， 其行為實在有夠無恥。



反年改人士認為當年獨派人士可以大鬧同樣會場， 為何他們今天不可以？只能說是智障與瞎。當年獨派人士鬧會場， 其訴求只是認為台灣參與國際運動會，應以台灣名義， 不要用中華台北，沒有人為自己口袋的錢著想。 如今年也是有獨派人士參與， 要求小英與柯市長應堅守台灣主權與尊嚴，不是為了自己口袋的錢， 也沒有攻擊警察與妨害選手入場，反而熱情歡迎各國運動員， 並幫警方蒐集不法人士的活動，可說為國為民，大公無私。 反年改人士能與其相提並論嗎？



小英為了年金永續，能照顧到所有人而進行年改， 柯文哲努力辦好世大運，以提升台灣的國際形象與能見度， 反年改人士卻去鬧場，影響國際瞻觀， 李來希只會冷嘲熱諷說風涼話，到底是誰沒有家教？





（教師）

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