魔幻拉美》探訪聶魯達的寓所：擁抱蔚藍大海

海之於聶魯達，一如水之於魚，不可或缺，他透過詩句，將海洋的千變萬化詮釋的淋漓盡致。探訪聶魯達位於智利的三幢寓所，觀光客在欣賞聶魯逹的品味之餘，必定感染到海的魅力。

陳小雀

「我愛水手那吻了就離別的愛情。」（Amo el amor de los marineros que besan y se van）

看海，聽海，寫海…… 聶魯達（Pablo Neruda，1904-1973）愛海成痴，眾所皆知。海之於聶魯達，一如水之於魚，不可或缺，他透過詩句，將海洋的千變萬化詮釋的淋漓盡致。他還將海融入生活，置入住家，時時刻刻擁抱蔚藍大海。探訪聶魯達位於智利的三幢寓所，觀光客在欣賞聶魯逹的品味之餘，必定感染到海的魅力。

聶魯達愛海成痴，眾所皆知。（ThynkFeed）

聶魯達的情史十分精彩，有三段婚姻，有多位情人。1930年，聶魯達與荷蘭女子人瑪麗亞．哈根納爾（María Antonieta Hagenaar）結婚，因彼此思想差異頗大，這第一段婚姻維持九年。1943年，聶魯達與第二任妻子德莉亞．德卡瑞爾（Delia del Carril，1884-1989）結婚，德莉亞年長聶魯達二十歲，兩人曾共度美好時光，但迫於政治因素，聶魯達必須於1949年流亡海外，他與德莉亞的感情也生變，而愛人瑪迪爾德．巫魯提亞（Matilde Urrutia，1912-1985）陪他走天涯。

1952年，聶魯達返回智利聖地牙哥，周旋在妻子與愛人之間，為了方便與瑪迪爾德幽會，他選擇在貝雅薇視達（Bellavista）這個充滿波希米亞風格的社區，為兩人築了一個愛巢，取名為「拉恰似康娜」（La Chascona），乃「披頭散髮的女人」，靈感來自瑪迪爾德那頭散落的紅髮。起初，瑪迪爾德獨自在「拉恰似康娜」住了兩年，直到聶魯達於1955年與德莉亞離異，才搬來同住。

1952年，聶魯達返回智利聖地牙哥，為了方便與瑪迪爾德幽會，他選擇在貝雅薇視達社區，為兩人築了一個愛巢，取名為「拉恰似康娜」。（This is Chile）

1973年九月十一日，智利總統阿燕德（Salvador Allende，1908-1973）遭政變而喪生，聶魯達於同年的九月二十三日病逝，暴徒趁亂搶劫並搗毀「拉恰似康娜」。之後，「拉恰似康娜」按照原貌修復，聶魯達基金會在這幢房子成立，瑪迪爾德也在這幢房子住到她去世。如今觀光客在「拉恰似康娜」完全看不到當年的混亂情境，映入眼簾的是詩人乘風破浪的豪氣：外牆漆上大海的湛藍色，主屋外觀頗似一艘遊艇。屋內除了古董指南針、航海圖等與大海有關的擺設外，也有來自世界各地的收藏品，例如：非洲木雕、巴黎餐桌、波蘭的木偶與復活節島的雕刻品。

屋內除了古董指南針、航海圖等與大海有關的擺設外，也有來自世界各地的收藏品，例如：非洲木雕、巴黎餐桌、波蘭的木偶與復活節島的雕刻品。（Archivo Fundación Pablo Neruda）

如今觀光客在「拉恰似康娜」完全看不到當年的混亂情境，映入眼簾的是詩人乘風破浪的豪氣：外牆漆上大海的湛藍色，主屋外觀頗似一艘遊艇。（fundacionneruda.org）

瓦爾帕萊索（Valparaíso）位於太平洋岸，離首都聖地牙哥約一百二十公里，其西文原意為「天堂谷地」，是智利立法首都，即國會的所在地。聶魯達頗愛瓦爾帕萊索，他在回憶錄裡寫下：

「如果我們走遍了瓦爾帕萊索的所有階梯，那我們就環繞了世界。」

由於厭倦聖地牙哥的繁華，聶魯達於1959年在此買下一幢房子，名為「拉塞巴斯提安娜」（La Sebastiana）。如此命名源自前屋主塞巴斯提安．科亞多（Sebastián Collado），一名西班牙籍營造商，原本有意在那幢房子度過晚年，然而房子尚未建好即往生。

由於厭倦聖地牙哥的繁華，聶魯達於1959年在瓦爾帕萊索買下一幢房子，名為「拉塞巴斯提安娜」。（fundacionneruda.org）

聶魯達接手後，重新設計「拉塞巴斯提安娜」，將房子裝潢的彷彿一間玩具屋，藉此回味童年。從屋內的大片玻璃窗可欣賞旖旎的市景，眺望忙碌的港口，以及波濤洶湧的太平洋。他的床，他的書桌均面向大海，在此，他曾寫下：

「瓦爾帕萊索，如此渺小，彷彿一件暗淡的汗衫，掛在殘破的窗上，隨著海洋的飄盪。」

聶魯達重新設計「拉塞巴斯提安娜」，將房子裝潢的彷彿一間玩具屋，藉此回味童年。

在「拉恰似康娜」想海，在「拉塞巴斯提安娜」看海，那聶魯達在黑島（Isla Negra）的家不僅可以看海，還能聽海。

黑島距聖地牙哥約一百公里，但黑島並不是島，而是一個位在太平岸的小城。1938年，聶魯達在此買下一片土地以及附一間屋子，他花了七年時間整建，成為他創作的重要場所，也是他最愛的居所。房子朝向大海，海上有一塊黑色巨岩，聶魯達因而將此命名為「黑島之家」。

1938年，聶魯達在此買下一片土地以及附一間屋子，他花了七年時間整建，成為他創作的重要場所，也是他最愛的居所。（turistaprofissional.com）

房子朝向大海，海上有一塊黑色巨岩，聶魯達因而將此命名為「黑島之家」。（fundacionneruda.org）

在「黑島之家」，他的床，他的書桌也同樣面向大海，屋內擺設甚至更充滿海洋意象，海螺、舵輪、古帆船的船頭女神像…… 以及劍、面具、煙斗、玻璃瓶等聶魯達喜愛的「玩具」。

在「黑島之家」，屋內擺設甚至更充滿海洋意象，海螺、舵輪、古帆船的船頭女神像…… 。（Chile Travel）

當年爆發政變之際，一群士兵衝進「黑島之家」，試圖找出聶魯達支持左派的不利證據，病危的聶魯達聲色俱厲的說：「對各位而言這裡的危險之物只有詩」，不僅嚇阻士兵，同時也保住了珍貴的收藏品。1990年，皮諾契特（Augusto Pinochet，1915 -2006）交出政權後，聶魯達的遺體才得以在兩年後運回「黑島之家」重新安葬。正如他的詩寫道：

同伴，請將我埋葬在黑島 面對那個我熟悉的海， 石頭與海浪所激起粗獷景象 我那雙失去的眼睛 已看不到。

「愛情如此短暫，而遺忘卻如此的長。」（Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.）喜歡聶魯達動人詩句的朋友，有機會到智利，一定要參觀他的三幢寓所，隨他看海，聽海，寫海，並體會每一件收藏品所蘊含的詩語。