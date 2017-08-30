兩岸與國際》不放棄鬥爭哲學，中日的和局能夠走遠嗎？

隨著十九大腳步的接近，北京加緊宣傳為此盛會造勢。國內統派早已有台灣應踩著日本足跡跟進的呼籲。但台灣的處境畢竟不同於日本，我們無法複製關係，更何況，日本對中國市場雖然關心，卻也相當保留，並有分散風險之策；台灣不需也不宜貿進。反倒應該著眼於長，加強與精緻而厚實的日本交流，才是可長可久之計。

顏建發／健行科技大學企管系教授

去（2016）年11月19-20日在德國漢堡APEC峯會的會外會上，日本首相安倍和中國國家主席習近平有了一個長達40分鐘的交談，在中國長時期鍥而不捨在東海騷擾日本的狀況下，眼尖的觀察家都感受到中日出現和解的跡象。不過，和解是基於雙方經貿互惠的需求，但騷擾卻一直是來自中國單方的行為。中國一旦不能放棄軟硬、和戰兩手的鬥爭哲學，這種的和解其實是不牢靠的。

中方對日本是不可能停止間歇性的騷擾，因為釣魚台事涉主權，半吋都不能讓，而不騷擾，形同默認，因此需做做樣子，對內才有個交代。但救經濟可不能等，尤其著眼於即將在今（2017）年秋季召開、更換權力新血輪的最高黨代表大會，黨中央必須努力呈現出穩定經濟的一面。6月27日，中國總理李克強在大連開幕的世界經濟論壇第11屆新領軍者年會上坦承，中國經濟保持中高速增長，確實存在一定困難，但他公開保證「外資企業的利潤只要在中國取得的，完全可以自由進出，中國不會有任何限制。」並且，也承諾進一步放寬服務業、製造業的市場准入，並答應將再開大門回應外商多年來疾呼放寬外資持股比例的限制。

顯見，中國目前處於經濟上有求於人的窘境。自然，日資成為重要的招攬對象。

李克強在大連開幕的世界經濟論壇第11屆新領軍者年會上坦承，中國經濟保持中高速增長，確實存在一定困難。（EPA）

此外，地方官員們也急於要在黨代會前透過經濟增長，以獲得加分。4月18日《日經中文網》披露，中國2017年一季度（1－3月）的實際國內生産總值（GDP）同比增長6.9%，而這與地方政府的道路與機場等基礎設施及房地産投資增加有關。而該報指出，優質的鋼材有需要從日本大量進口；不少駐北京的日商大發利市。

中國旅客酷愛赴日觀光與購物，也蔚為風潮。2016年，中國人訪日超過637萬人次，創歷史紀錄，而日本觀光廳發佈的訪日外國人消費動向調查顯示，2016年訪日遊客的旅遊消費總額累計達到3兆7476億日元（約合人民幣2280億元），比前一年（3兆4771億日元）增加7.8%。即，再增加159.3萬中國人赴日旅遊。按國家和地區來看，中國遊客消費額佔整體的39.4%，佔比最大，且中國遊客對日本商品青睞有加，還出現「爆買」的熱潮。預計中國赴日簽證一旦被放寬後，2017赴日旅遊的中國人或再原基礎上再激增25%，也就是去年中國赴日旅遊總人數的1/4。

至於日本方面，中國對日本採取政經分離之策，以活化中日經貿關係，其實也是安倍需要的。安倍為了自今年二月底以來捲入財務醜聞，以及內閣官員連連失職、失言而導致民意一路地下墜，終於被迫在8月3日進行了內閣改組。而安倍一口氣大幅更換了多達四分之三的閣員，惟，財經內閣仍延續舊有的成員，顯示出他對經濟的重視。而今年三月前，安倍的民調支持率仍維持在六成以上，後來卻一路向下墜，除了與上述所論的執政缺失令選民無法原諒外，有部份原因應與經濟復甦緩慢有關。也因為這樣，拚經濟將成為安倍的重中之重。而改善經濟，方法與途徑固多，與中國關係的改善自然也是需要著力之處。如今既然中國有交好的意願，又何樂而不為呢？他任命「知中派」的河野太郎擔任外長看來也適於這個基調。

安倍任命的外長是「知中派」的河野太郎。（REUTERS）

誠然，就時機而言，今明兩年日中關係是有轉好的動力：今年是日中關係正常化四十周年，明年是日中友好和平條約締結四十周年。日中之間一定程度在政治關係上會有所促進，經濟關係也可能得到進一步恢復。然而，若因此而過度高估日中關係的改善，也不切實際。畢竟，中國綜合國力蒸蒸日上而朝鮮的核武突飛猛進，二者已構成日本的威脅。安倍自2012年底上台後，便戮力於外交與國防安全上的佈局，並高度配合美國的對外戰略，亦步亦趨，讓美日同盟異常緊密，不僅如此，更配合美國在亞太的「四海一洋」（黃海、東海、台海、南海與印度洋），將中國團團圏住。這是大戰略架構的事，不會因低層的日中經貿關係的變動而遭受到大調整的壓力。

究其實，在經貿上日本固需要中國，但中國更需要日本，而安倍仼命有鷹派之稱的小野寺五典擔任防衛大臣，正顯示其對中國的戒心之一斑。

在經貿上日本固需要中國，但中國更需要日本。（資料照，REUTERS）

7月10日《日經中文網》近距離描繪德國漢堡的習安會指出，會談雙方相互握手約10秒鐘，但彼此沒有露出笑容；所謂的「氣氛融洽」，其實還暗藏兩位首腦内心的複雜，但卻為了爾後雙方交流的順暢，不得不演個戲，以便對内交代一番。而安倍在會談中雖然對於「一帶一路」做了積極的評價説：「這是有潛力的構想。期待為地區的和平與繁榮作出貢獻。希望從這種觀點出發展開合作」。但他卻早在出席漢堡的安習會之前，也就是6月5日東京的一場演講上打了預防針表示：「一帶一路」的推動應充分納入國際社會的共同想法，基礎建設應以透明及公平的採購進行建設，並且讓各參加國可以償還債務，並且不會損及財政健全性。而迄今安倍並未入股「亞投行」，顯示其「一帶一路」不過是虛與委蛇。

隨著十九大腳步的接近，北京加緊宣傳為此盛會造勢。國內統派早已有台灣應踩著日本足跡跟進的呼籲。但台灣的處境畢竟不同於日本，我們無法複製關係，更何況，日本對中國市場雖然關心，卻也相當保留，並有分散風險之策；台灣不需也不宜貿進。反倒是，應該著眼於長，而加強與精緻而厚實的日本交流，才是可長可久之計。