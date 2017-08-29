故事》我魯我驕傲──在中國古代「魯男子」竟然是人生勝利組？

現代臺灣網路鄉民的語言裡面，跟「魯」扯上關係的詞彙，大約不是什麼好事。諸如「魯妹」、「魯宅」、「小廢魯」，這些帶有嘲諷意味的自我賤稱，乍聽似乎有些親暱，但若有機會，大夥兒其實還是希望能鹹魚翻生，成功「脫魯」。不過，中文是很奧妙的，若是翻閱古典文獻，你會發現「魯」這個字，其實沒你現在認識的那麼「魯」。

陳韋聿 EMERY

萬惡的情人節又要來了，在這個令人火大的日子裡，街上總是有一狗票情侶肆無忌憚地摟摟抱抱、隨地放閃，而瞎了眼的一眾鄉民則只能回到電腦螢幕前，齊齊咒罵這個不屬於他們的節日。

單身男女在情人節報團取暖，說來已是一種傳統。若早個十年，這群人通常自稱「去死去死團」。到了最近幾年，所謂「團員」、「脫團」等用語又漸漸過時，另一個新的字眼取而代之，也就是「魯」，魯蛇的魯。

現代臺灣網路鄉民的語言裡面，跟「魯」扯上關係的詞彙，大約不是什麼好事。諸如「魯妹」、「魯宅」、「小廢魯」，這些帶有嘲諷意味的自我賤稱，乍聽似乎有些親暱，但若有機會，大夥兒其實還是希望能鹹魚翻生，成功「脫魯」。

不過，中文是很奧妙的，若是翻閱古典文獻，你會發現「魯」這個字，其實沒你現在認識的那麼「魯」。

相反的，在古書裡面，有一個與「魯」相關的名詞，可是男性同胞夢寐以求的封號。若你生活在古代，八成也會希望與這個絕妙好詞，攀上一點關係。

就不賣關子了，這個詞叫作「魯男子」──拆開來就是「魯」跟「男子」，其實與現代鄉民常講的「魯（lose）蛇（-er）」，也有個 87% 像。不過，在古時候的中國，若要討一個「魯男子」的封號，你得是個相貌堂堂、玉樹臨風的花美男，同時還要擁有高潔的人品、優雅的舉止、瀟灑的風姿……

嘖嘖，同樣身為魯界成員，憑什麼「魯男子」竟是人生勝利組？

這三個字，為啥會組合成一種令人驕傲的稱號呢？



17 世紀古籍裡的魯蛇……才怪，看起來好像很強。Photo Credit: Biodiversity Heritage Library’s flickr

一、

先來說點歷史故事。

明代晚期的江南地方，有個著名的藝術家叫朱纓。朱纓與他的老爸、兒子，都因為精湛的竹雕技藝，而名垂青史。今天，你去中國一些博物館參觀，也還可以見到他們各自留下來的作品。

據說朱纓先生年輕時候是個莊重嚴謹的人，遵守一切的禮法規矩。不過，好學生也是可能交到壞朋友的。朱纓剛滿二十歲的時候，有個壞蛋朋友存心惡作劇，便找了個房間，弄來一個美艷的妓女，然後把朱纓給騙了進去。在朱纓還沒搞清楚狀況的時候，他老兄竟一溜煙跑開，把房門給鎖了起來。

隔天早上，壞蛋朋友打開房門。朱纓幹什麼去了呢？故事沒有交代。不過，前來應門的妓女卻笑盈盈地說：咱倆昨夜都在房裡發呆，啥也沒發生！

豬朋狗友通常都是成群結黨的。所以朱纓與妓女整晚同房、相敬如賓的這件事，很快就傳到了其他壞蛋的耳裡，惹得大家都笑了。這些壞朋友於是送給朱纓一個封號，也就是「魯男子」。（1）

按照現代鄉民的標準來看，朱纓這種木頭一般的行為，好像還真的頗「魯」──於是這裡的「魯男子」，似乎也就只是「魯蛇」的文言文翻譯而已。

然而，只有在這幫不正經的壞蛋朋友口中，「魯男子」才生出了譏諷的意思。實際上，如果我們去看古代中國那些知識分子的正經文章，「魯男子」的涵義，其實是非常積極正面的。

底下來看兩個例子。

南宋早期的貧窮文士徐南卿，曾經被人寫詩讚揚，說他

行身如魯男子，傲世若西山夫。（2）

「西山夫」即伯夷、叔齊，就是那兩個寧願餓死在山上，也不願接受周武王統治的古代聖人。換句話說，徐南卿的節操堪比儒教典範，這是極大的讚美。擺在後一句的「西山夫」說的既是聖賢故事，那麼前一句的「魯男子」，顯然也是很不得了。

另一個例子是同為南宋文人的張寬甫。朋友同樣寫詩讚揚他，說張寬甫的

德行可為魯男子，功名盍繼漢留侯。（3）

「漢留侯」是誰呢？就是國文課本裡面那個幫傲嬌老人撿鞋的張良，也是個赫赫有名的英雄豪傑。既能與「漢留侯」在詩句裡工整對仗，這「魯男子」，想必也是個千古風流人物。

──說來說去，到底誰是「魯男子」？這傢伙究竟是個什麼來頭呢？

南宋李唐《采薇圖》裡的伯夷、叔齊。

二、

其實到目前為止，沒有人能夠確定「魯男子」的真實身分，這個神秘人物所遺留下來的唯一一個故事，則寫在漢代學者毛亨為《詩經》所作的注釋裡。

故事是這麼說的：

春秋戰國時代，魯國地方有某男子，自己住一間屋子。碰巧他家隔壁也有一名獨居寡婦。

某天夜裡，忽然發生了一場暴風雨，寡婦的屋子給這場突如其來的災難毀壞了，便趕緊跑去給魯男子敲門，請求他的收容。

沒想到寡婦敲了半天，魯男子卻怎麼也不肯開門。寡婦便跑到窗戶旁邊，朝著屋裡的魯男子大叫：

「子何為不納我乎？」

（你這沒同情心的傢伙！為什麼不開門讓老娘進去RRRRR～～～）

而魯男子是這麼回答她的：

「吾聞之也，男子不六十不閒居。今子幼，吾亦幼，不可以納子。」

（我聽人家說，男生還沒有到六十歲，就不應該跟其他女生住在同一間房裡。我年紀還很小，你也一樣，所以我不能讓你住進來。掰掰）

嘖嘖，魯男子顯然是個恪守聖賢教訓的讀書人──喏你看，古書都是這麼教育我的呦，管你外頭風雨再大，我也不可以開門呦。

寡婦簡直要被氣炸了。房子被毀已經夠倒楣，怎麼偏偏又遇上一個死讀書的木頭人呢？

就在這當兒，寡婦靈機一動，想起了柳下惠的故事。

柳下惠是古時候的聖人。據說他也曾經在一個風雨交加的夜裡，碰上一名渾身濕冷的女人上門求助。而柳下惠不僅開門接納她，甚至讓她坐在自己的懷中，使她不至於凍死。更為後人稱道的是：那一整晚，柳下惠完全沒有非禮踰矩的行為。今天我們知道一句成語，叫「坐懷不亂」，說的就是這個故事。

──好極了，柳下惠既是古時候的聖人，魯男子身為一個讀書人，也應該以古聖先賢做榜樣，學習他的行為吧？於是寡婦又扯開了嗓門，對著屋裡頭的魯男子大叫：

「你為什麼就不學學柳下惠哪？人家還用身體溫暖了上門求救的女人，也沒有人說他的行為不檢點啊！」

然而，魯男子卻一本正經地回覆她道：

「柳下惠可以這麼做，但我做不到。所以，我會用我的辦法，來學習柳下惠的精神！」

換句話說：魯男子完全知道自己抑制雄性荷爾蒙的能耐，無法與柳聖人相提並論。所以，他老兄非常乾脆地關起門來，以防範任何一點與寡婦發生不倫關係的可能性。（4）

──再一次的，按照現代鄉民的標準來看，魯男子這種關門大吉、守身如玉的行為，大概也會被認為是「魯」到不行。不過，看在古人眼裡，這位魯男子，可是道德操守的典範、恪遵聖賢教訓的好學生哪！

前面說過，魯男子的故事寫在毛亨給《詩經》做的注釋裡。好死不死，漢代以前的《詩經》，只有這個版本保留下來，《毛詩》也就成了後來每個中國文人的必讀經典，魯男子的故事，因此廣泛地為人所知。於是，在後來的時代裡，只要有某個男性文人拒絕了女性的誘惑、深夜の挑逗，他便有可能被比喻為「魯男子」，以讚揚他的不近女色、潔身自好。

底下，我們就來看看古時候的讀書人，是怎麼樣去追求「魯男子」這個雅號的。

Photo Credit: Pixabay

三、

相對於那些總在感情路上受挫的「魯蛇」而言，一個男人若有數不盡的美女投懷送抱，在現代鄉民的判斷標準而言，必然要被歸類為「溫拿」（winner），也就是人生的勝利組。

不過，要在古代中國成為「溫拿」，條件可是很嚴苛的。你不只需要眾多女性的主動愛慕，還得嚴厲地拒絕這些追求者，並且要狠狠地踐踏她們的一片痴心。然後，你才終於具備候選資格，在文人圈子裡，正式被提名為「魯男子」。

來看一個故事，說的是清初一個名叫程望京的讀書人。據說這位老兄長得超帥，帥到隔壁人家一個小妾迷上了他，屢屢跑來向他獻媚。然而，程望京非常嚴肅地拒絕了對方，甚至還把房子的側門給堵住了，讓那小妾不能進到他家來。程望京這種嚴守男女界線的作為，後來便為他贏得了「魯男子」的美名。（5）

拒絕一個女人，只能算是魯男子的新手任務。如果想成為魯男子中的魯男子（那是什麼？我也不知道），你就得不斷地回絕癡情女子的告白，讓天底下無數女性為你心痛不已。

我們看明代中葉的文人劉絢，朋友追悼他的文章，歷數其生平事蹟。其中一段，就提到劉絢的一生曾碰到許多女人示愛，甚至衝進房裡，或者偷偷跟著他登上閣樓，最終都被他不假辭色地攆了出去。（6）

另一位明代文人易濟甫，他的墓誌銘則是這麼說的。身為一名翩翩美少年，易濟甫從小到大也曾碰到一狗票少女與寡婦跑來求歡。不過，這位易先生始終守身如玉，沒有接受這些天上掉下來的禮物。（7）

──可想而知，上述兩個例子，都被當時候的儒家知識分子熱烈稱頌。人們紛紛舉起大拇指，讚揚這兩位仁兄：真是我大明朝的「魯男子」啊！

古典文獻裡面，如此這般的故事多不勝數。我目前讀到最過分的一個，是明代中葉的文人俞明時。他老兄少年時候在家族裡當私塾老師，隔壁一個情竇初開的十五歲少女看上了他，常常拿一些糖果餅乾來給他吃，但俞明時從來沒給人家一個正面回應。某天夜裡，少女不顧一切地跑去找俞明時，打算來場轟轟烈烈的告白。哪知道俞先生竟聲色俱厲地斥責她：

你幹嘛像個蒼蠅一樣，要來玷汙我這塊白璧呢？

（奈何爲青蠅而玷白璧？）（8）

……哇靠，不過是個十五歲的純真少女，有必要講到這份兒上嗎？看來，一個生活在古時候的讀書人，若要符合「魯男子」的品行要求，真得嚴肅地處理各種男女關係啊。

1960 年代追逐披頭四的狂熱粉絲，或許與夾道爭睹張晉的情景有些相像吧。Phot Credit: Carl T. Gossett Jr.



四、

俞明時的故事看起來好像有些誇張。不過，為了追求「魯男子」的道德境界，弄到走火入魔的例子，其實所在多有。

宋末元初有個故事，說一個名喚黃梅䆫的讀書人，跑去某富翁家裡教書掙錢。一天夜裡，忽然有個女人上門求愛，黃梅䆫不僅拒絕人家，甚至嚇到奪門而出，在荒郊野外瘋狂逃竄，跑著跑著還不小心迷路了，最後掉進了一條大河裡，在河面上載浮載沉。好不容易給岸旁的柳樹給勾住，才僥倖撿回一條小命。（9）

──人家是帥到分手，你老兄是帥到跳河，是有必要這樣嗎？你就把房門一關、枕頭一矇，讓人家小女孩在外頭敲門，也就罷了。幹什麼要弄得這麼狼狽呢？

另一個「魯男子」的奇葩典範，名叫張晉。這傢伙出身於清代太原的一個世家大族，長得「丰姿秀整，眉目如畫」，歷史上那些知名的花美男，都不足以與之匹敵。

據說張晉十四歲的時候，跟他的同學一起出門，結果市上每個人都爭相前來欣賞他那俊俏的臉蛋，搞得整條街水洩不通。你就想像金城武在禮拜六晚上出現在淡水老街或花園夜市，差不多也會是那副光景。

更厲害的是，跑來欣賞張晉的女性同胞，一個個眼珠子裡都冒出了無數愛心。大夥兒紛紛衝上前來，要送他各式各樣的小禮物，宛若兩百年前的白色情人節。不過，帥哥張晉全然不把這些女人的餽贈放在眼裡。所有禮物，他竟然全數丟到路邊，跩到一個不行。

幹什麼要這樣呢？與張晉同行的朋友們，都暗笑他的迂，沒想到張晉竟然說了更過份的一席話：

「天下至穢者，莫如婦女。烏用此不潔之物凂我哉？」



……這幾句話應該用不著翻譯了。這傢伙到底以為自己是誰啊？

無論如何，張晉總之是個讀書人，長得再帥也不能免試入學，還得在科舉路上幹掉一狗票的考生。而上帝造人挺公平的，張晉的顏值雖高，腦子卻不大好使，一連參加了幾次考試，總沒能過關。

同一時間，由於上門求親的媒人絡繹不絕，搞得張晉不堪其擾，於是張晉毅然決定離開家裡，跑到北京郊外的一所寺院，靜心準備考試。

糟糕的是，張晉寄宿自修的那間廟裡，住著一個淫僧，時常跟鄰近村落裡的婦人暗通款曲。某天晚上，一名少婦打扮得花枝招展，跑進了廟裡，又打算找那賊和尚相好。然而，少婦卻不小心開錯了門，跑進了張晉的房裡。

──你猜怎麼著？正在讀書寫字的張晉一句話也不問，拿起桌邊的硯臺，就朝著少婦狠狠扔了過去。這還不打緊，張晉的下一個動作，竟是拔起他掛在牆上的一把刀，追在少婦後頭就要砍她的腦袋……（10）

等等，這已經不是什麼道德問題了，根本是精神狀況有問題吧！為了求一個「魯男子」的美名，竟能弄到這步田地，真是有夠可怕的。

五、

話說回來，在傳統的儒家教育裡面，兩性之間的往來界線，從來就得嚴格劃分。所謂「男女大防」，那個「大」字在現代人而言，很難有什麼深刻體會，但在古人的社會裡，陌生男性與女性之間的授受不親，是理所當然的事情。在那樣的思想氣氛裡，像前述故事那般，主動追求心儀男子（或者根本只是跑錯房間）的女性，其實都是異端。而男性文人對她們大加斥罵，甚至提著刀在後頭追殺，也就不是什麼太離奇的故事了。

清代文人黎景義提過一事，說他家族裡的長輩黎虛谷，曾寄居在別人家裡，不巧碰上了盜賊作亂。逃難時很是倉促，主人的妻子不小心，就把一隻鞋子遺落在黎虛谷的衣箱子裡。

躲開盜賊以後，主人碰巧發現了衣箱裡的那只鞋，因此懷疑黎虛谷與妻子有染，便拿著一把刀脅迫妻子，趁著夜裡來到黎虛谷的房間叫門。氣急敗壞的主人暗暗思忖：就趁黎虛谷打開房門的時候，一刀捅進他的肚子裡，以示懲罰吧！

不過，黎虛谷是個奉從禮教的儒家士子，任憑主人如何教唆老婆敲門求見，他就是拒絕。弄到最後，主人終於明白過來了：這黎虛谷是個謹守分寸的讀書人，整件事情壓根兒只是一場誤會。於是他越發地敬重黎虛谷，並且不免俗地，要讚美他是個道德高尚的「魯男子」。（11）

這整個故事的寓意，說來好像是黎虛谷的良善道德，拯救了他自己的性命。但若仔細推敲，你會發現故事裡最令人感到驚悚的，其實是那名妻子的噤聲──當她被丈夫疑心外遇的時候，這位太太可曾有一點辯解的餘地？

至少在故事裡，你看不到她的一句反駁。這樁疑案，她只因為一點瑣事，便經受了一個被定罪、被脅迫、繼而被洗刷冤屈的痛苦過程。在那樣一種性別與權力關係裡面，男人從來不是「魯蛇」，女性，恐怕才是恆常的輸家。

不過，在吃人的禮教當中，也不只是女人被意識形態給牢牢綁縛著。即便是男性的戀愛，從來也很難自由自在。

咱們網站裡的頂尖高手謝金魚，前陣子寫了一本小說，講的是中國傳統戲曲裡頭「千里送京娘」的故事。那本書裡，有篇文章就曾敏銳地指出：故事裡的趙匡胤是個拒絕戀愛的人，只因他對京娘曾有救命之恩，兩人又是同姓，若與京娘成就了姻緣，反倒要「惹天下豪傑們笑話」，誤會他是施恩望報、假公濟私的渾球。英雄不能丟了面子，英雄於是不能戀愛。

是故，儘管故事裡的京娘，在路途上想盡辦法要讓趙匡胤愛上她，甚至直白地表示她願意與身相許，即便做妾也在所不惜。但京娘的這番苦心，卻只換來趙匡胤的大笑與斥責。一對無緣無份的男女，最終只能以「恩兄」與「賢妹」相稱，在禮教的制約底下，在那些不在場的「天下豪傑」面前，趙匡胤與京娘即便有再熱烈的情感，也都該受到壓抑。

諷刺的是，當京娘終於放棄了愛情的願望以後，她也只能回到禮教的常軌上，使用那些令人厭煩的套語，來讚揚趙匡胤的品行正直。而其中一句話，她是這麼說的：

今日方見恩人心事，賽過柳下惠、魯男子。……（12）

──終究，趙匡胤也得到了這個人人欽羨的封號。然而，這位不戀愛的英雄，果真也想當個無情無慾的「魯男子」嗎？

恐怕，他與京娘都是真正意義上的「魯蛇」，都是不能超越時代詛咒的輸家吧！



六、

英雄與文士的一切行為舉止，都得符合他們的身分要求，相形之下，小老百姓或許就沒那麼多的包袱。尤其在風氣急遽轉變的晚明社會，人群集體地沉湎於逸樂之中，傳統禮教在各個方面，都受到了嚴重挑戰。

十六世紀末的通俗小說裡，你開始可以看到許多男男女女，熱切地表達他們對愛與性的欲求。放縱的氣氛同時透過這些通俗文學作品，瀰漫到民間社會。在那樣一種情境底下，「魯男子」所代表的保守與矜持，似乎，也就顯得有些不合時宜了（這或許也可以解釋：故事一開頭提到的晚明文人朱纓，為什麼會被他的朋友們以「魯男子」一詞相譏）。

晚明的情慾解放，最具代表性的一個文本是《金瓶梅》。它的卷頭第一回，有句話是這麼寫的：

請看如今世界：你說那坐懷不亂的柳下惠，閉門不納的魯男子，與那秉燭達旦的關雲長，古今能有幾人？（13）

──換句話說，這本書大大方方地向讀者宣示了這樣一種概念：塵世裡能夠謹守禮教分際的「魯男子」，其實才是異數。反過來說，耽溺於肉體慾望的芸芸眾生，都是道德有虧的魯蛇。而若你願意承認這點，歡迎來到書裡的花花世界，一夕夢遊，一晌貪歡。

然而舊秩序的真正崩壞不在晚明，還得等到清末民初。新的時代裡，傳統的禮教觀念被大肆地批評乃至推翻，死守著男女大防、授受不親等原則的「魯男子」，自也立時失去了它的典範意義，並且註定在人們的日常語言當中逐漸死亡。（14）

在另一些故事當中，「魯男子」甚至成了一種悲劇性的喻依。以《孽海花》聞名的清末小說家曾樸，曾經寫過一本沒能完成的半自傳小說，就叫《魯男子》。故事說到清末的兩對情侶，其中一對上了床，結果被女方家族公開羞辱，鬧得兩人雙雙自殺。另一對，則由於男方情不自禁的吻（但吻錯了人），被人一狀告到了女方老爸那裡，最後也落得一個硬生生拆散的下場──後者，據說就是曾樸自己早年的遭遇。（15）

於是你可以回過頭來想想：曾樸為什麼要把主人公取名為「魯男子」，他顯然不是想要吹捧故事裡的自己品行有多麼高潔。藉由這個陳腐而過時的封號，曾樸真正想說的很可能是：在他年輕的時代，其實每個知識份子都被整個社會強逼著向道德完人的境界看齊。成為「魯男子」並不是一種自主的選擇，恰恰相反，這個名字所隱喻的是吃掉人性、封禁情慾的禮教，也是曾樸一生下來就被強押進去的精神牢籠。

曾樸的時代過去以後，「魯男子」這個詞也跟著被留在了民國初年，成為真正意義上的歷史名詞。今天，你已極少再看到人們把這三個字搬出來，使用在文章或日常的說話當中。

回顧歷史，「魯男子」在古代中國的文人語言裡，至少活躍了一千多年。相較之下，它的趨近死亡則不過是數十年間的事。詞彙的消滅，很直接地反映出社會價值觀念的變化，「魯男子」是一個顯例。相反的，像是「魯蛇」這樣的新詞，之所以在短短數年之間迅速擴散流行，甚至成為一整個世代的自我諷喻，潮流的背後，必然也有一些故事可說吧。

這篇文章差不多要畫下句點了。總的來說，典出於《毛詩》的「魯男子」，與轉化自現代英語的「魯蛇」，除了擺在一起有點好笑之外，其實壓根兒扯不上什麼關係。不過，幾百年前那些總是與異性保持距離的「魯男子」們，可是活得抬頭挺胸、理直氣壯的，萬惡的情人節裡，不妨想想這個故事。

祝福大家都能「魯」得開心，「魯」得驕傲！





註釋：

（1） 參見［明］徐允祿，《思勉齋集》，收錄於《四庫禁燬書叢刊》（北京：北京出版社，2000），冊163，卷9，〈文編，獨行傳〉，頁23。

（2） 參見［宋］陳造，《江湖長翁集》，收錄於《景印文淵閣四庫全書》（臺北：臺灣商務印書館，1986），冊1166，卷39，〈為徐南卿乞米疏〉，頁18。

（3）參見［宋］俞琰，《林屋山人漫藳》，收錄於《續修四庫全書》（上海：上海古籍出版社，2002），冊1321，不分卷，〈贈張寛甫〉，總頁213。

（4） 參見［漢］毛亨傳，［漢］鄭玄箋，［唐］孔穎達疏，《十三經注疏．毛詩正義》（北京：北京大學出版社，1999），卷12-3，〈小雅．巷伯〉，頁767-768。

（5） 參見［清］陳鼎，《留溪外傳》，收錄於《四庫全書存目叢書》（臺北：莊嚴出版社，1997），史部冊122，卷5，〈隱逸部．程一林傳〉，頁23a-24a。

（6） 參見［明］楊廉，《楊文恪公文集》，收錄於《續修四庫全書》，冊1333，卷57，〈鄉貢進士劉君元素墓表〉，頁11。

（7） 參見［明］余繼登，《淡然軒集》，收錄於《景印文淵閣四庫全書》，冊1291，卷6，〈誌銘．封工部主事龍川公墓誌銘〉，頁76。

（8） 參見［明］張萱，《西園聞見錄》，收錄於《續修四庫全書》，冊1168，卷9，〈慎獨．往行〉，頁16b。

（9）參見［元］虞集，《道園學古錄》，收錄於《景印文淵閣四庫全書》，冊1207，卷32，〈送太平文學黄敬則之官序〉，頁3。

（11） 參見［清］俞蛟，《夢厂雜著》，收錄於《續修四庫全書》，冊1269，卷2，〈春明叢說下．張晉傳〉，頁29a-30b。

參見［清］黎景義，《二丸居集選》，收錄於《四庫禁燬書叢刊》，集部冊16，卷11，〈遺事．桂林府君遺事〉，總頁719。

（12） 參見［明］馮夢龍，《警世通言》，收錄於《古本小說集成》（上海：上海古籍出版社，1994），輯4冊7，卷21，頁21b。

（13）參見秦修容整理，《金瓶梅：會評會校本》（北京：中華書局，1998），第1回，〈西門慶熱結十兄弟 武二郎冷遇親哥嫂〉，頁10。

（14） 我覺得特別有意思的是「柳下惠」與「坐懷不亂」今天仍舊活躍在我們的語言當中──其原因顯而易見，因為柳下惠的故事比較切合新時代裡兩性接觸往來的情境。反過來說，已經很少有人會像魯男子一樣，在男女之間劃下極端嚴格的界線。

（15） 但故事情節可能不完全一樣，參見［清］曾樸，〈魯男子提要〉，收錄於氏著，《孽海花．魯男子》（臺北：桂冠圖書股份有限公司，1984年二版），頁1-6。