胡，怎麼說》絕食、美金債券，老K是死豬嗎？

立法院本會期第3次臨時會28日處理「前瞻基礎建設第一期特別預算案」，國民黨團書記長林為洲突然號召同黨立委，一哄而上佔領主席台，民進黨立委也立即站上主席台，隨後藍綠立委發生嚴重推擠。（記者簡榮豐攝）

◎胡文輝



國民黨鬧夠了沒？為了擋前瞻預算，除了祭出金剛經、戰國策，還揚言絕食抗議；被追繳的不當黨產值8.6億元不肯還，卻稱要以1947年在中國南京發行的美金債券扺充...

俗云，死豬不怕開水燙！國民黨作為實差堪比擬。即使不是死豬，也是在扮死豬，反正皮厚肉肥，像死豬一樣，不怕罵，不論理，不負責，就誰都奈何不了它。

藍綠立委嚴重推擠，現場一片混亂。（記者簡榮豐攝）

國民黨團聲稱，擋前瞻，不排除絕食抗議，立刻引來一片應和聲，要國民黨立委不要嘴巴說說，要絕食就趕快，且要真絕食，不要輪流絕食、輪流吃飯，那是假絕食、真作秀。

到目前為止，沒見國民黨真絕食，連假絕食也沒。以國民黨的身價，執政時經常高級料理吃滿肚，在野也吃不差，絕食做做樣耍賴可以，要真絕食，那真太為難他們了。做不到，還說嘴，只是死豬不怕開水燙般耍賴！

國民黨全面杯葛前贍，理沒有，氣不壯，因席次不如人，又沒提出堅強對案，議事規則又輸輸去，只好耍賴，有點無奈，還不算太死豬樣。

立法院28日臨會繼續處理「前瞻基礎建設第一期特別預算案」，持續上演表決大戰。（記者簡榮豐攝）

最死豬樣的是國民黨中央，被黨產會追徵當年A自政府的不當黨產8.6億，竟稱要以1947年國民政府在中國南京發行的美金債券扺充，還稱那些美金債券值385億新台幣。

真是鬼扯蛋！國民黨政權敗逃來台前發行的舊美金債券，早就成了廢紙，如果真值錢，國民黨何不打五折賣給連戰、吳伯雄等富大老，吳敦義也可認購，至少還有192.5億元進帳。

這招根本就是無賴在耍賴，又是死豬不怕開水燙！