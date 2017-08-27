自由開講》宜蘭市真的需要一座「氣派」的斜張橋嗎？

郭禀翰

上週在宜蘭的臉書社團看見了宜蘭橋改建的設計圖，預將採納「斜張橋」的建築形式。據了解，宜蘭橋興建於民國28年，至今將近80年的時間，為了市民安使用安全的堪慮，真的必須要改建，但龐大的經費，終於在縣府與市公所向中央爭取了補助多年在今年定案。

宜蘭橋興建於民國28年，至今將近80年的時間了，為了市民安使用安全的堪慮，真的必須要改建。（記者游明金攝）

但在必須改建的情況下，我看到規劃圖的第一個反應是非常疑惑的，相信到過宜蘭橋的人都知道，宜蘭橋望遠過去是非常動人的河濱公園，但設計圖上的幾條高索將劃破天際線，遮蔽宜蘭河上天然的美景。

或許單看設計圖，會覺得「氣派」、「有標的性」…等。回到現實面，宜蘭橋總長約不到兩百公尺，根據說明會上的資料，蓋斜張橋中間的中柱將近50公尺高，也就是約15層樓的高度，看看周邊的民房，最高也不過兩三層樓高，結果離橋邊不到幾步路，就要蓋一個這麼巨大的建設，實在是非常大的壓迫啊！

新宜蘭橋將採斜張橋造型，圖為完工後示意圖。（宜蘭市公所提供）

我知道近年來斜張橋很流行，但一個這麼接近緊密市區的橋，需要做到這樣一個巨大的建設嗎？請政府三思！

根據資料顯示，說明會上是有提出另外可行性的方案，資料上也說「另『鋼構橋』方案，施工工期比『斜張橋』少了一百天的時間，也較能舒較緩施工的黑暗期。維護經費也較便宜，那麼，為什麼我們還要這樣一個花成本又花時間的「巨型建築」？未來市公所有能力負擔這筆龐大的維修經費嗎？縣府還要再像「南方澳大橋因維護經費問題送給港務公司」一樣嗎？或者縣府是秉持著有錢就花的心態呢？

蓋斜張橋將會多花一至兩千萬，況且建造時期，如果遇到颱風侵襲時，發生意外時，旁邊的民宅躲得過嗎？請問損失與傷亡又是誰要負責任呢？

最重要的，宜蘭橋除了銜接市郊的交通樞紐，還有防洪的功能，在設計的時候，就已經將此一問題考慮進去，因此，每種方案都是可以達到這樣的效果的，而且相較之下不會有拆遷的問題。在縣府以及公所連年負債，財政困難的情況下，選擇耗時耗錢的公共建築，又是秉持著怎樣的理念與價值呢？

（宜蘭市民）

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