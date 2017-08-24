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Outside》醫科生的發明：方便LGBTQ人士的醫療保健App

若有一個App，能夠讓LGBTQ人士在獲得醫療服務時，可以先避免不必要的異樣眼光與歧視，相信更能提升整個就醫品質!
作者： Outside
2017-08-24 14:51
 | 2017-08-24 14:51

 JOSEPH LI

賓夕法尼亞大學的三名醫科學生，準備推出新的App：它叫SpectrumScores，是一個以LGBTQ人士為服務對象的醫療保健應用程式。

該 App將會幫助同性戀、男同性戀、雙性戀、變性者和各種酷兒（queer）的病人，把這些病人連結到一些被認可的醫生——這些醫生，被確認為對LGBTQ人士友好。

負責認可這些醫生的，有民間組織、大學的醫療中心，當然還有這個App本身的用戶。

SpectrumScores創始人Naveen Jain，Jun Jeon和Phil Williams，在自己的大學參加比賽時認識。這個比賽叫PennHealthX，學生要運用創業者的頭腦，針對醫療保健而開發新的概念和產品。

起初，三位同學都重點關注諸如血壓、痤瘡等問題，但後來卻改變了。Williams告訴NBC新聞：「我們都一起意識到，這些想法並沒有真正反映我們真正的熱情。」

Jain, Jeon和Williams都是賓夕法尼亞大學醫學院的醫學生。在比賽中，三人看起來有點不一樣。在PennHealthX計劃，大學通常都會把醫學生、商學生和工程學的學生聯繫起來，一起研發新概念。但是，三人卻決定組成完全由醫科生組成的小組，用最專業的知識參與比賽。

三名醫學生能夠在醫療保健方面發揮重要作用（例如建立醫生的數據庫），但是，三人仍然需要一些技術和業務推廣方面的幫助。幸好，Jeon說，其弟弟有豐富的編碼經驗，也願意幫忙，而且還找了多一位朋友負責其他設計。

三位同學，希望他們的App能夠服務社區。根據美國國家衛生研究院的一項研究，LGBTQ人士在嘗試獲得醫療服務時，比其他人更有可能遭受歧視，而假如LGBTQ人士是有色人種，就更容易受害。

暫時來說，這個App的設計是：當用戶撰寫醫生評論時，用戶所選擇的名字旁邊，會顯示出有關用戶身份的一些相關資料，例如所在地區、性取向和性別。這會有助閱讀評論者去判斷醫生是否適合自己。但是，用戶並不會被要求披露自己的種族身份。用戶可以自己決定，要寫多少額外的資訊，也可以保持匿名狀態。

SpectrumScores團隊，計劃先在一些城市費城、紐約市和芝加哥——實驗，最終會擴大至整個美國。

本文經授權轉載自Outside：醫科生的發明：方便LGBTQ人士的醫療保健App

Outside

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