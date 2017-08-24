自由開講》從食藥署驗不出有芬普尼的蛋，看10倍檢驗政策的失敗！

韋恩的食．農．生活

農委會對全國2000場蛋雞場的全面檢測仍在進行中，今天已經完成公布約170場的結果，其中再添2場，南投縣的飛農牧場（9.1ppb）及八仙牧場驗出（24.6ppb）。

在此先不談原因到底出在哪裡，因為專家會議還在努力釐清，我們倒是來看看問題的發現。

其實首先採取檢驗行動的是食藥署，食藥署是這樣說的「食藥署展現高效率，106年8月16日啟動抽驗專案，僅僅2天之內完成抽樣、檢驗方法確效試驗評估、檢驗方法公開，充分展現國家級實驗室的軟實力，並經實驗室人員徹夜努力，原本預計8月23日才會有結果，現於8月18日即完成檢驗，10件雞蛋之檢驗結果皆未檢出芬普尼。」其中吹牛灌水的什麼展現高效率、軟實力就不用看，真正重點是結論：10件雞蛋之檢驗結果皆未檢出芬普尼。

看到這裡，是不是以為台灣天下太平，雞蛋一片大好？ＢＵＴ，食藥署竟然「不清楚農委會也發動抽查」，而農委會抽查的是45家蛋雞場，隨即在8月21日公布有3家檢驗出芬普尼。所以媒體就說「食藥署慘遭農委會打臉」。

食藥署長吳秀梅隨後出來澄清，「食藥署的抽驗是針對後市場端，派員直接到市場買10件不同品牌、可以溯源的蛋品，因「抽驗」本來就非全面做，不可能百分之百全驗，該署依比例抽驗10件，10件均未檢出芬普尼，抽驗方式公開沒有問題。」

這到底怎麼一回事？食藥署難道就兩手一攤，抽驗方式公開沒有問題？一切就是運氣嗎？這邊我要說，食藥署要不就是刻意粉飾太平，要不就是對上市產品的監督鬆散，不管哪一個方向，都恰恰證明，10倍檢驗不可能做好食安。

如果是第一種心態，內行人都知道，取樣是個技術，更是一門藝術。如果督學要來視察，校長該帶督學去看升學班？還是放牛班？帶長官看升學班當然很有面子，學生上課精神抖擻，抽考分數也都很高。但是如果是個誠實的校長，想要反應實況，就會（傻傻地）帶長官看中段班甚至放牛班，因為這才是學校大多數的實況。食藥署一副很坦蕩蕩地說取樣點都有公開，但是聰明人一看就知道這些去超市、去賣場買的都是品牌蛋、洗選蛋，有很多履歷等等的認證的，稱得上是好學生、模範生，檢驗結果比較理想也是不令人意外。

食藥署抽驗的市售雞蛋樣品。（照片來源：食品藥物管理署）

但是雞蛋市場好學生的比例是多少呢？根據農委會資料，洗選蛋在市場的佔有率約為30%而已，而市場散裝蛋才是大宗，占了50%以上，剩下18%是液蛋，那食藥署放著一半以上的市場不去抽驗，而去專抽那30%，其用心為何，我們不得而知，但是至少可以知道這是一個偏頗、無法代表整體市場樣貌的一個取樣計畫，這是食藥署非常大的失誤。學過科學的人都會知道，樣本能不能成功代表母體，在於取樣有沒有代表性，取樣錯誤，結論就會完全被誤導。

如果是第二個問題呢？食藥署只重分析檢驗，不重管理科學。一直在意快速檢驗，可以交差了事，一直強調「並經實驗室人員徹夜努力，原本預計8月23日才會有結果，現於8月18日即完成檢驗」求快搶功的心態表露無遺，但是取樣數多少？10件而已。還一直強調「抽驗本來就非全面做，不可能百分之百全驗，該署依比例抽驗10件」。令人想質疑，這所為依比例到底依的是什麼比例？蛋雞生產場就有2000家，雞蛋品牌或銷售點可能又倍數於此，只抽樣10個點到底能代表什麼？

以結果論而言，食藥署的抽樣確實沒有達到監管市場的目的，就是沒成功反應出市場上卻時存在芬普尼汙染的蛋應該好好檢討有什麼該改進的地方，而不是在這邊振振有詞說我沒錯，我就是照章辦事，這是十分要不得，完全失去改進的機會。退一萬步想，如果沒有農委會的同步檢驗，我們真的就被食藥署的結果呼嚨過去，以為市場上的蛋都沒問題了，想想這有多可怕。

結論來說，首先，我質疑政府的橫向聯繫完全失敗，各個單位各自為政，甚至還有互別苗頭的味道在。本來農委會負責生產端管理，食藥署負責市場的監控，應該是互相合作。現在互相不知道各自有取樣，執行上分析結果還會南轅北轍。應該負責橫向統籌的行政院食安辦公室與行政院食安會報根本失職。更何況農委會副主委陳吉仲還是食安會報副執行長，之前多起食安事件都是他統籌處理、出面發言的。

其次，這次印證了10倍檢驗的失敗，10倍檢驗政策喊得震天價響，一直說要增加檢驗經費，但是實際拿出來呢？食藥署還是很窮酸地只能驗10個樣品，我真不知10倍到哪裡去了。市場上產品那麼多，真的加10倍，仍然像往池塘裡丟下一顆小石子而已啊。更何況今天總統自己也問了，為什麼雞蛋沒在驗芬普尼？因為他不是養雞該用的東西，對雞蛋算是未知物啊，要不是荷蘭先被爆出來，否則我們也不知道要去驗芬普尼啊。所以檢驗能力有限，世上未知成分幾十萬種，無法每個都追蹤檢驗的。別再執迷於用檢驗來管食安了好嗎？

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 從食藥署驗不出有芬普尼的蛋，看10倍檢驗政策的失敗！

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