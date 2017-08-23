Lin bay 好油》從雞蛋汙染與蛋頭充斥看食安管理的挑戰

芬普尼污染的發現，對於消費者當然是一種保障，因為沒有檢測，消費者就可能吃到遭芬普尼汙染的雞蛋，儘管食用量上沒有安全的疑慮，但以食品管理的角度而言，有汙染的食品就必須召回禁止販售，並藉由這個污染物的發現，將其列入積極的管理項目，嚴格管理。

Lin bay 好油

食品安全管理面臨的挑戰之一來自於「未知物質」，意思是，如何發現法定的標準檢驗以外的其他非法物質使用－不論是屬於環境汙染還是刻意添加。這類事情一發生，就是個食安事件，接著就是食品的大量追溯、下架及銷毀，例如近日的芬普尼事件。但這類食安事件卻不等同是食安危機，因為未知物質殘留必然會發生，反而這類事件考驗的是食品安全管理系統是否良善，當事件發生後，產品緊急召回流程與溯源系統建構是否完整？生產程序的改善及後續監控是否能落實？因為再好的食品安全管理也可能會有漏洞，藉由這些漏洞的發現與補救，才能讓管理系統更加完善。

平平是芬普尼汙染，歐洲與台灣不同

歐洲自七月底發現荷蘭生產的雞蛋遭到芬普尼汙染，事件開始延燒到亞洲，英國食品標準局（Food Standards Agency） 認為約有70萬顆左右的問題雞蛋流入英國，但食品標準局的主席希瑟．漢考克（Heather Hancock）卻呼籲消費者不用恐慌，因為有問題的雞蛋與正常食用的雞蛋數量相比，比例過於懸殊，將不會造成公共衛生上的風險，據統計，英國人一天要吃上超過7000萬顆的雞蛋，從這個數字來看，有問題的雞蛋比例非常低。

芬普尼的確不被允許在經濟動物（food-producing animals）上使用，不過，有問題的荷蘭雞蛋中，芬普尼代謝物殘留的比例卻非常低，為什麼？ 從英國召回的例子中可以發現，有問題的蛋主要來自放養雞蛋（Free-range eggs）。這是由於雞放養接觸野外的機會增多，寄生性昆蟲感染的機會也相對增加，當雞的身上有雞蝨問題時就會造成產蛋量下降，此時若有不肖廠商使用含有非法成分的驅蟲劑例如芬普尼，就會造成雞蛋上有芬普尼代謝物殘留的問題。

有問題的荷蘭雞蛋中，芬普尼代謝物殘留的比例卻非常低，從英國召回的例子中可以發現，有問題的蛋主要來自放養雞蛋。 （Bloomberg）

不過，台灣的問題不同，由於台灣氣候比歐洲更熱更濕，蟲害的影響遠比歐洲要來得嚴重，若是先進的環控式蛋雞場，蟲害影響就不大，所以相關單位抽檢的結果這些環控式蛋雞場的產品也都沒有問題。但傳統露天開放性蛋雞場就不同了，如果讀者曾到過露天蛋雞場四週，就知道雞場附近的蒼蠅蚊蟲非常多，一旦有農民存著僥倖的心態使用非法藥劑，問題就產生了。

歐洲是因為使用放養雞蛋（Free-range eggs）而造成芬普尼殘留問題，而我們的問題很單純，就只是生產型態落後。

販賣恐懼幫誰做生意？

果不其然，雞蛋事件一發生，某位主婦聯盟的董事就開始開無差別地圖砲，極盡能事地將台灣雞蛋形容得既毒又可怕，甚至還呼籲若家裡有幼兒、老人、孕婦或是癌友，接下來一週內什麼蛋都不要吃，不管是不是有機，除非你家自己養雞，這樣的雞蛋才安全，同時還不忘推薦主婦聯盟的西湖蛋與後壁蛋未檢出芬普尼，同時還說若一名16、15公斤的孩童，一天只要吃下1.7顆雞蛋就會超標。

根據農委會的說法，有問題的這三間蛋場一天約生產5.4萬到5.8萬顆的雞蛋，如果以台灣每天消費的雞蛋量來計算，佔比約為0.2%，這樣的比例其實極低，但卻是熱衷販賣恐懼的人最愛使用的烏賊手法，只看事件，不談比例，再由極微小的數字對所有的產品潑糞，進而造成消費者恐懼。

對消費者而言，若認為傳統的露天開放式蛋場所生產雞蛋不安全，至少還有環控式蛋雞場的雞蛋可以挑選，在超市、量販店都可以選購安全的溯源雞蛋，反觀部分團體整天嘴裡嚷嚷要大家支持小農，等到出事的時候倒是不忘記踹小農幾腳，呼籲大家不要吃雞蛋，看來只有這些團體支持的才算小農。

至於幼童吃1.7顆雞蛋就超標的說法就更好笑，根據食藥署的說法，國外經過動物實驗發現，芬普尼必須大量食用累計到30ppm才可能對人體造成脾臟腫大等危害，意指要達到急性毒性必須吃到這麼大的量，而這次驗出最高值是153ppb，也就是1公斤雞蛋可累積153ppb（約等於0.15ppm），以急毒性來計算，有問題的雞蛋得吃上200公斤才可能對脾臟造成危害。吃兩百公斤的雞蛋？Are you kidding me？

有問題的這三間蛋場一天約生產5.4萬到5.8萬顆的雞蛋，如果以台灣每天消費的雞蛋量來計算，佔比約為0.2%。（彰化縣衛生局提供）

若以安全殘留來看，歐盟標準為每天攝取不超過5 ppb／kg，以一個體重60公斤的成人為例，安全攝取量為不超過300ppb，體重16公斤的小孩則不超過80ppb。這次檢出殘留量最高的連成雞蛋是153ppb，但一顆雞蛋重量又不是一公斤，153ppb意指要吃到一公斤的雞蛋，才有可能攝取到153ppb的數量，一顆雞蛋重約60公克，以數值最高的連成雞蛋為例，一天至少要吃到9顆雞蛋以上才有可能造成影響。

而這次英國驗出的數值約為30倍標準，也就是150ppb左右，加上污染比例偏低，所以官方呼籲這次事件並不造成公共衛生的風險，並請消費者安心食用雞蛋。但台灣的主婦聯盟卻是大聲疾呼雞蛋很毒，小孩只要吃1.7顆超標，幼兒、老人、孕婦不要吃雞蛋巴拉巴拉。一樣是芬普尼污染，但歐洲和台灣卻是兩種狀況，主婦聯盟的董事不但看到影子就開槍，還不忘藉機踹別人幾腳來賣自家的蛋，最標準的別人都是壞蛋只有我最棒棒。

發生漏洞進而補救才是食安的積極作為

芬普尼污染的發現，對於消費者當然是一種保障，因為沒有檢測，消費者就可能吃到遭芬普尼汙染的雞蛋，儘管食用量上沒有安全的疑慮，但以食品管理的角度而言，有汙染的食品就必須召回禁止販售，並藉由這個污染物的發現，將其列入積極的管理項目，嚴格管理。還是必須肯定農委會的負責，因為農委會也可以選擇只抽驗大武山、福壽、大成等這些管理嚴格的蛋雞場，做出沒有問題的檢驗報告來粉飾太平。但他們還是選擇以全面抽驗的方式進行，果然，一如前文的推論，部分露天開放式的蛋雞場就驗出芬普尼的殘留。

鴕鳥心態不能解決問題，食安管控要能真正落實，就必須認真面對問題，進行補救。