Outside》開羅車站小涼亭，抵抗伊斯蘭極端主義

從今年四月以來，埃及發生了多起恐怖襲擊事件。如今對抗伊斯蘭極端主義，成為埃及全國上下，不分傳統派和自由派共同關心的議題。上月，在開羅市中心最繁忙的地下鐵路站，開設了一個小涼亭，用意就是希望幫助糾正埃及穆斯林的宗教觀，從而壓制伊斯蘭極端主義擴張，同時希望了解埃及穆斯林在日常生活中所面對的困惑。

BILLY TONG

上月，在開羅市中心最繁忙的地下鐵路站阿爾索哈達站（al-Shohada subway station），開設了一個小涼亭。這個小涼亭看來普通，但其實大有來頭，由埃及的伊斯蘭最高權威學者所設立。伊斯蘭教士會定期在涼亭駐守，為市民日常生活問題，提供宗教意見。

駐守涼亭的，是來自艾資哈爾大學（Al-Azhar）的教士。艾資哈爾大學建於971年，是埃及歷史最悠久的大學，也是遜尼派世界中最高聲望的學府。艾資哈爾大學設立涼亭，希望幫助糾正埃及穆斯林的宗教觀，從而壓制伊斯蘭極端主義擴張，同時希望了解埃及穆斯林在日常生活中所面對的困惑。

這個車站涼亭，又稱為法特瓦涼亭（Fatwa Kiosk）。法特瓦（Fatwa），即是伊斯蘭教士就一些議題所作出的宗教性詮釋。法特瓦涼亭每天早上九時到下午八時開放，週末除外。在涼亭當值的謝赫（sheikhs，即是意指「部落長老」、「伊斯蘭教教長」），會解答人們各種生活問題，如婚嫁、繼承權、創業、放貸和利息投資等疑難。

艾資哈爾大學國際電子法特瓦中心（International Centre for Electronic Fatwas）的協調員塔默馬特（Tamer Mattar），是其中一位在涼亭當值的謝赫。他表示法特瓦涼亭的設計宗旨，是希望市民如遇到問題，可直接向艾資哈爾大學的教士求助，而非向極端份子尋求意見。

另一位謝赫則說，都市人的生活很繁忙，他們需要工作，養家活兒，所以作為宗教領袖，應該主動走進群眾，而非讓市民花寶貴時間尋找他們。據說，法特瓦涼亭在開首八天，已經接收到逾1500條問題查詢。現時，法特瓦涼亭每天接待約150名市民，在當地社區頗受歡迎，在大部分時間，都可以看到數以十計的市民，在涼亭外等候。

但是，法特瓦涼亭的成效，受到不少人質疑。市民如要到法特瓦涼亭尋求謝赫協助，需要寫下身份證號碼作記錄。故此，法特瓦涼亭根本吸引不了極端主義者前往，更遑論糾正他們的宗教觀。其中一位當值的謝赫對此回應說，極端份子固然不會前來，但他們要做的，是和那些極端份子爭奪一般市民的支持，助他們走上正確的道路。

另外，也有來自國內科普特基督徒（Coptic Christian）的反對聲音。他們佔埃及人口約一成，他們認為，地下鐵站是屬於不同人、不同宗教的地方，他們的教士也不會在車站設立宗教涼亭。也有一些屬自由派的民眾，害怕傳統宗教會進一步侵蝕公共空間和個人生活自由。

穆爾西（Mohamed Morsi）

自從2013年的政變事件起，埃及亂局未止。穆斯林兄弟會的穆爾西（Mohamed Morsi）被時任軍方首領塞西（Abdel Fattah el-Sisi）罷免，塞西於翌年以超過九成得票大勝，就任總統至今。以伊斯蘭遜尼派傳統為主，泛伊斯蘭主義的穆斯林兄弟會，被新政府列為恐怖組織，數以萬計成員被捕。

塞西（Abdel Fattah el-Sisi）

不少埃及人對政局大為失望，轉投極端主義組織如伊斯蘭國和阿爾蓋達的懷抱。他們以西奈半島為基地，從事恐怖份子活動，尤其針對埃及國內的科普特基督徒。今年4月9日，埃及北部城市坦塔、亞歷山大的教堂分別遭恐怖襲擊，塞西政府宣告埃及進入為期3個月的緊急狀態。5月26日，中北部的明亞省又發生恐怖襲擊，29人死亡、20多人受傷。到7月初，又有28名安全人員遇難，埃及政府於7月10日將緊急狀態延長3個月。



對抗伊斯蘭極端主義，成為埃及全國上下，不分傳統派和自由派共同關心的議題。阿爾索哈達站的法特瓦涼亭，是一個小小的嘗試，希望回歸可蘭經的原本教義，正確教導群眾。在此以前，埃及曾邀請微軟商討如何在打擊極端主義在網絡擴張。艾資哈爾大學的教士，建立了一個阿拉伯文的網上平台，糾正恐怖份子在網上散播的錯誤信息。

阿拉伯文的網上平台（http://www.albawabhnews.com/1325936）

來源：Quartz、Guardian、NBC

本文經授權轉載自Outside：開羅車站小涼亭，抵抗伊斯蘭極端主義