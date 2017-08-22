Outside》蒙古烏蘭巴托的IQ博物館

在蒙古首都烏蘭巴托，有一所博物館，把蒙古人深厚的遊戲歷史呈現出來。博物館的名字是國際智慧博物館（International Intellectual Museum），更常簡稱為IQ博物館。

BILLY TONG

除了以騎射和摔跤聞名於天下，蒙古人也有很長的圖版遊戲歷史，他們製作不少世上最困難的拼圖和類類遊戲。

例如蒙古象棋喜塔爾（Shatar），六十四格棋盤形制，與波斯象棋相似，歷史可追溯至中世紀；同樣歷史悠久的有蒙古大象棋（Hiashatar），百格棋盤形制，比喜塔爾更複雜，可惜現在已不太流行。另外，蒙古魯班鎖（Mongolian Interlocking Puzzles）也是聞名於世， 魯班鎖相傳由諸葛亮發明，後來流傳到蒙古，蒙古人發展出很多不同形態。

在蒙古首都烏蘭巴托，便有一所博物館，把蒙古人深厚的遊戲歷史呈現出來。博物館的名字是國際智慧博物館（International Intellectual Museum），更常簡稱為IQ博物館。

IQ博物館是蒙古第一所私人博物館，早於1990年8月13日成立，位於烏蘭巴托東部，建築物外型不太起眼，所在地區也不是主要遊客區。

IQ博物館的創辦人是Z.Tumen-Ulzii，生於游牧牧民之家，他早於十歲時已經製作自己的益智遊戲。當時，他父親給他一件六根型魯班鎖，可是他發現魯班鎖缺少了一根組木，在嘗試修理的過程中，他開始愛上製作遊戲。長大後，他努力打拼，於1990年成立了Mo-Tu-Uv公司，主力生產蒙古玩具和智力遊戲，外銷全球，並成立IQ博物館，展示蒙古，乃至全球的益智遊戲史。

Z.Tumen-Ulzii的發明，以木製為主，很多時更融入了中國和西方特色，如加入十二生肖和迪士尼卡通人物的造型，也有很多展現蒙古歷史人物的玩具，如成吉思汗。他的工作，在蒙古國內受到肯定，他榮獲「蒙古最佳發明家」、「文明優秀人才」等獎項。他與可汗銀行（Khan Bank）合作，向全國多間學校，分發共超過13,800件蒙古傳統益智玩具，讓數以萬計的學童，能學會在邏輯挑戰中尋求快樂。他的Mo-Tu-Uv公司，不單生產具蒙古特色的益智環、棋盤和積木塊，出口全球，也會提供玩具設計的顧問服務，讓人們能生產更多優質玩具。

IQ博物館經常舉辦本地玩具創作人的展覽，鼓勵承傳。IQ博物館累計展出了11萬件，來自130個不同國家的益智玩具。他們長期展覽的玩具，也超過5000件，分作15個類別，讓遊人更易細賞。IQ博物館的展品包括Z.Tumen-Ulzii的個人創作，以及世上一些最珍貴的益智玩具，大多數可供遊人觸玩，那些玩具最簡單由兩件配件組成，最複雜的有多達673件配件。Z.Tumen-Ulzii指出，他們其中一件益智玩具，需要用上56,831步才能完成。

他們也擁有全球最大的棋盤，共7.6米闊，呈長方形，棋盤和棋子可自由組裝。黑色的棋子被雕刻成重要的蒙古歷史人物，如成吉思汗、滿都海皇后和綽克圖台吉；白色棋子則是一些蒙古當代的重要人物。他們部分玩具展品是以金銀寶石製成，非常珍貴。另外，他們有一隻烏龜形狀的玩具，若果遊人能於限時之內拆解難題，使可獲得10萬美金的獎賞，IQ博物館開業至今30年，尚未有人成功。



IQ博物館的成立目的，不單希望紀錄蒙古的遊戲歷史，也希望提醒遊客，玩具是有趣數學、哲學學習工具，好奇心和玩樂對腦部發展十分重要。

來源：IQ Museum、Atlas Obscura、Good、Lonely Planet

本文經授權轉載自Outside：蒙古烏蘭巴托的IQ博物館