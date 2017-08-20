胡，怎麼說》誰放任「王八蛋」們囂張亂台？

◎胡文輝

反年改激進團體亂世大運，阻撓各國選手進場，台北市長柯文哲怒罵:王八蛋！那些「王八蛋」們害台灣丟臉丟到全世界，罵他們王八蛋，只是剛剛好而已。

台北市長柯文哲召開記者會說明世大運開幕，選手受阻進場事件，忍不住直言怒罵:王八蛋！（記者王藝菘攝）

柯P罵的「王八蛋！」，在場翻譯人員譯為「bastard（混蛋、雜種）」。罵的好！罵的爽！然後呢？我們更要問，誰在放任蹤容「王八蛋」們亂世大運？大家只能眼睜睜看「王八蛋」們囂張故意醜化台灣嗎？

世大運不只是台北世大運，更是台灣的世大運、世界的世大運，這句話都倒背如流了，世界各國大學菁英選手到台灣來，這是歷史盛事、台灣之光，99.9%的台灣人都期望辦好世大運，展現台灣正能量，0.1%的王八蛋們卻搞破壞，惡質行徑就像在台灣臉上塗糞。外國媒體以Shame on you！批惡意阻撓事件，台灣也無端受殃丟大臉。

世大運開幕，反年改團體在場外敦化北路與八德路口，和警方發生推擠衝突。（資料照，記者羅沛德攝）

世大運開幕典禮，內政部長葉俊榮坐鎮、警政署長陳國恩掌全局、台北市警局長邱豐光保證滴水不漏，近6000員警佈防...，卻被200個激進反年改人士突破？以丟煙幕彈及毆警等暴力手段，令各國選手史無前例的進場遭阻。

城池被攻破，主帥、守將之責！昨夜，失守之後，邱豐光還辯稱沒煙霧彈、小意外而已，你看的下去嗎？大官紛紛震怒，防範不週、執行無能，震怒有屁用？

2017台北世大運19日開幕，在運動員進場時卻發生反年改人士阻擋車輛事件，導致一度只有領旗手繞場的尷尬事件。（資料照，記者張嘉明攝）

反年改的頭頭李來希，先誣指丟煙霧彈的是某台獨份子，被反批意圖嫁禍卸責，後則稱「人民需要再教育」。這像「人」話嗎？還是王八蛋話？