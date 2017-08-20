台灣回憶探險團》8/20 臺灣護理前輩陳翠玉紀念日

【歷史上的今天】臺灣護理前輩陳翠玉，遭中華民國政權羅織罪名、陷害入獄三年，之後更列黑名單有家歸不得，在1988年終於在百般阻撓下回臺，卻因為身體已不堪負荷，於8/20日逝世。

台灣回憶探險團

「臺灣是我的故鄉，我們要回去，這是我們的權利，我將以我的生命爭取這個權利。」

陳翠玉女士，1917 年出生於彰化，高中畢業後前往日本就讀聖路加女子護理學校，1941 年畢業返臺服務。

1947 年，二二八事件期間基於護理人員職責協助安置政府官員，獲救者事後竟堅持將她列入槍決名單中，她不得不前往加拿大避難，並在當地取得護理教育學位。

風波結束後，她回到臺大醫院擔任護理部主任，之後創辦臺大護校，開啟臺灣護理制度的現代化改革。

時任臺大醫院護校校長的陳翠玉女士（左一）正在主持加冠典禮。（維基共享）

1953 年，她拒絕國民黨透過教官將黑手伸入校園、並反對資格不符的國民黨教師任教，國民黨為了打擊她，不惜以偽造文書等方式羅織了貪汙、叛國等罪名監禁了三年，最後雖獲判無罪，但已徹底死心的她選擇了離開，代表臺灣護理現代化的臺大護校也在鬥爭下停擺。

臺灣護理前輩，陳翠玉女士。

之後她在世界衛生組織任職，於中南美洲期間，她看到了波多黎各人爭取獨立的努力，決定全力為臺灣爭取獨立自主，推動將美國護照出生地從 China 改為 Taiwan並四處宣講臺灣民主、人權理念，因此被中華民國政權列入「黑名單」而有家歸不得。

1988年，她為了參加首次在臺灣舉行的世臺會，卻在國民黨阻擾下遲遲無法取得簽證，在繞行半個地球後才得以回臺，卻因為身體已不堪負荷，不到一個月後即逝世。

多年來許多前輩犧牲生命、自由、家庭、人生的爭取下，現在臺灣已沒有所謂的「黑名單」。但在中華民國政權長期以其外來記憶與史觀覆蓋改造下，臺灣多元文化與歷史記憶早已嚴重毀滅，即使我們身在臺灣，臺灣恐怕也早已不是真正的臺灣。

陳翠玉女士宣示以生命爭取回家的權利，我們更需努力找回記憶與文化，讓每一個人都能回到真正屬於我們的故鄉。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 8/20 臺灣護理前輩陳翠玉紀念日