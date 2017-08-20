農業二三事》國產雜糧的另類想像：從精釀啤酒談起

台灣從2002年加入WTO酒類市場開放，精釀啤酒卻直到2014年才大爆發；啤酒市場上各種「文青式包裝」的精釀啤酒如雨後春筍，其中有以釀酒師之姿進入精釀啤酒愛好者，也有純粹「貼牌上市」玩得是一種時尚與風潮。不論哪一種型態，精釀啤酒從美國、從歐洲傳到台灣，已漸漸站穩市場。

焦鈞

今年夏季連續37℃高度天數破歷史紀錄，加上通路超商業者大肆促銷、進口啤酒業的廣告加持，讓啤酒這種消暑飲料的消費量又創新高。如果稱今年是「啤酒元年」並不為過！因為，有一種少為大眾所熟悉，但早已在飲酒圈中成為風潮的「精釀啤酒」，國內市場今年也同樣百花齊放，甚至全面導入國產小麥作為精釀啤酒的原物料，讓國產雜糧出現一絲綺麗的想像。

精釀啤酒。（作者提供）

精釀啤酒市場

今年六月，歐洲媒體預測了未來五年精釀啤酒的市場將成長5%；同樣在歐洲，還有專門針對品嚐、體驗精釀啤酒歷史與文化所安排的旅遊套裝行程。精釀啤酒在歐美國家，已是生活文化的一部分；除了老牌精釀啤酒國家英國之外，波蘭、德國、西班牙、比利時、捷克、義大利都有十分出色與著名的精釀啤酒廠；爾後，精釀啤酒在美國發揚光大，甚至靠這強大的行銷手法，美國精釀啤酒最後還征服了歐洲大陸市場。

無獨有偶，在台灣也有著類似的情況默默地發生！從2002年加入WTO酒類市場開放，精釀啤酒卻直到2014年才大爆發；啤酒市場上各種「文青式包裝」的精釀啤酒如雨後春筍，其中有以釀酒師之姿進入精釀啤酒愛好者，也有純粹「貼牌上市」玩得是一種時尚與風潮。不論哪一種型態，精釀啤酒從美國、從歐洲傳到台灣，已漸漸站穩市場。

國產小麥的宿命

很少人知道，麥寮這個地名是怎麼出現的？其實，這是從日治時代，台灣沿海自日本引進小麥品種種植，然後一幢幢的「麥寮」就沿著台灣西部海岸線，作為小麥集散地外銷出口；戰後國府接收台灣，帶來各省移民，台灣的飲食習慣一度呈現多元化，耕作朝自給自足方向，加上稻米出口導向、以穀換肥等政策，小麥及其他雜糧作物種植面積逐漸萎縮；到了上個世紀八０年代美國連鎖速食進入臺灣，國人飲食習慣改變，進口小麥快速上升，國產小麥最終在台灣土地一塊期間「形同消失」。

2008年金融前夕，國際穀物價格狂飆，讓喜願麵包決心大規模耕作國產小麥，小麥復耕運動是國產雜糧復興的第一槍，爾後在吳寶春麵包師傅的風潮引領下，「國產小麥麵包」才走入尋常百姓家。不過，國產小麥佔進口量終究只是極微小的數字；國產小麥目前主要為「臺中選2號」，農改場上個月才發表新品種「台中35號」，產區主要分布在台中大雅、台南學甲、苗栗苑裡、花蓮玉里、嘉義東石（主要供應麵粉廠）；此外，金門農試所與台中大雅農會契作，提供金門酒廠酒麴之用；同時，彰化大城鄉小麥農民，也嘗試推出「麥粒」產品以提升產品附加價值。去年小麥種植面積達2,411公頃，產量則略減為3,638公噸，主要受去年氣候變遷影響。

近三年進口小麥數量統計表。（作者提供）

近三年國產小麥數量統計表。（作者提供）

近五年台灣小麥種植面積與產量曲線圖。（作者提供）

精釀啤酒如何成為國產雜糧的想像呢？

回到精釀啤酒市場。雖然精釀啤酒的主要原物料「大麥芽」，幾乎清一色由德國進口，但小麥如果經過發芽、烘焙之後，同樣能夠成為精釀啤酒的原物料；同時很多愛喝啤酒的民眾大概不清楚，啤就上層雪白的泡沫，就是蛋白質生成物的表現。以國人目前啤酒口味偏向日本風味，而日本啤酒又特別重視啤酒上層泡沫，國產小麥如果能夠大批量地成為精釀啤酒（甚至工業啤酒）的原物料，相信不僅僅是增添啤酒的風味口感這麼簡單的事情，而是為國產小麥找到一個穩定的加工去處。

而把國產小麥導入精釀啤酒的事情，兩年前即有小型精釀啤酒公司嘗試，找的原物料正是種在台中大雅的國產小麥；如今，這個風潮已經漸漸被民眾所接受，從今年開始只要在市場上的國產精釀啤酒，幾乎都開始添加國產小麥，增添其啤酒泡沫與香氣。

促成國產小麥與精釀啤酒相結合的，除了第一線辛苦耕作的大雅麥農之外、管理者中都農合、精釀啤酒調配者之外，更重要的是幕後功臣就是負責生產的精釀啤酒工廠，因為這些人的堅持，我們終於看到了國產小麥的一種讓人雀躍而美麗的想像空間！

小檔案

精釀啤酒（Craft Beer）的定義並不明確，在此有相較於「工業啤酒」，同時也強調啤酒製成對傳統的堅持：只用麥芽、啤酒花、酵母與水，在製程上也循傳統低溫或高溫兩種發酵方式，誕生了精釀啤酒特有的口感與韻味；當然，添加其他五穀雜糧水果風味也大有人在。至於工業啤酒是在工業革命後所生，與精釀啤酒的區別除了製成時間較短之外，麥芽香氣與啤酒花的特殊風味均不明顯。目前台灣市場上國產精釀啤酒較著名的有：喜願小麥啤酒、啤酒頭、禾餘啤酒、獨立精釀啤酒、啤酒農場、台灣壹手工精釀啤酒、職人手工啤酒、來喜啤酒、妖怪啤酒、東部縱谷、Bloch brewing等品牌；而上述這些國產精釀啤酒，幾乎都是出自隱身在桃園一處由取得德國精釀啤酒師資格的鄧師傅的工廠所代工製造。另外值得一提的是，國產精釀啤酒的年產量，有逐年遞增之現象，2014產量約250公噸、2015約400公噸、2016約700公噸。



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