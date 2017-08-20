自由開講》反年改團體的行徑是全民公憤

陳振

昨世大運開幕式甚至阻撓各國運動員入場，貽笑國際，朝野昨口徑一致怒批反年改團體的行徑離譜，許多網友也大罵：「恨死了，太自私了！」確實是全民公憤。

台北世大運開幕式19日晚間將登場，監督年金改革行動聯盟理事長黃耀南（右）等人19日下午現身開幕式場地外圍，高喊口號表達訴求。（中央社）

這些反年改人士真的超偉大的，做了一件對自己跟最支持他們訴求的KMT都極為不利，但卻對其他反對他們的人都超有利的蠢事。反年改團體這樣搞只會適得其反，只會加強國人對年改的正當性，同時也傷到藍營，只能說在世大運作任何陳抗，都是腦殘的作法。

原本一例一休、大停電等，讓蔡總統被罵爆，如今瞬間焦點全部轉移到這群反年改人士身上。影響所及，讓蔡總統年金改革民意支持度大幅提升，明年選舉與下一任總統連任可期；原本售票不如預期的世大運，肯定吸引大量愛國的民眾購票觀賞；柯市長可望成功辦好此次活動，明年市長連任可期，尤其是他昨天晚上致詞時連續四次提到台灣，大幅度提升台灣在國際上之能見度。

正當民眾為世大運歡呼之際，這群團體卻自私自利，毫無同理心與公德心，一點國家觀念也沒有，讓許多有良心的軍公教人員都羞以為伍。國民黨主席吳敦義，在如此節骨眼，卻說要為他們請辯護律師，幫他們爭取權益，也可說是愚蠢作法。

（教師）

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