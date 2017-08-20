自由開講》讓人矛盾的反年改者

林聖昌

在我們最重要的日子，世大運正如火如荼展開，全臺的人民，很多人無不聚在一起，收看著運動賽式展開。然而，同一時間，卻出現了一群人，站在出口處阻擋選手進場，為了爭取「自己的尊嚴」、為了爭討自己辛苦大半輩子，所努力得來的退休金，而阻擋來自世界各國的選手進場。

世大運開幕，反年改團體在場外敦化北路與八德路口，和警方發生推擠衝突。（記者羅沛德攝）

一個號稱自己為國犧牲奉獻的人，卻在「他們的國家」舉辦榮耀賽事的時候，出來抗議，在現場抗議，為了自己的年金而「奮鬥」。國際媒體也出現了譴責聲浪，網路鄉民也同樣的對此憤恨不已，然而不少反年改人在監督年金改革的社團裡，對此表示肯定，認為他們成功地「行銷」了自己的理念，覺得他們成功地讓世人聽見了他們的聲音！

「可是他們不覺得矛盾嗎？」

口口聲聲，說自己多麼愛國。新聞稿，或者自己的網路分享中，字裡行間，都表達著對祖國的愛。然而，他們卻在他們「心愛的祖國」展開著偉大賽事之時，做出了讓整個世界難以置信的事。甚至做出的事情，更有可能讓自己的國家，能否再辦場如此的盛事，打了個問號。本次各國選手可能因此遭受到的安全、以及心理問題，讓選手母國的相關人員，懷疑臺灣的安定性，又亦是，大大對於賽事的辦理大大的減分。

「可是他們不覺得矛盾嗎？」

明明是自己鍾愛的國家，卻對自己的國家做了可能傷害他一輩子的事情，為了人民的公僕，做了另人民厭惡的事情，可是卻不曾以此為恥，反倒覺得開心，覺得榮譽，覺得：「一切都是應該的！」在網路上講得一副理所當然。

孟子曰：「人不可以無恥。無恥之恥，無恥矣。」又五代史馮道傳論也說，不恥則無所不為。那些早已辭退，退休的反年改者，若繼續這樣下去，人民是否會站在他們那一邊？人們是否會想再願意傾聽他們的聲音？對眾人們、對臺灣、對世界，以及他們常說，自己所愛、願意奉獻一生於的那個「中華民國」，這次的傷害，是否違背了他們的話語？是否讓他們又失去了一個，贏得民心、讓大眾真正了解他們的可能呢？

「可是他們不覺得矛盾嗎？」

一切的矛盾，他們的不自覺，反過頭來，使自己所愛的，受到最大的傷害。

（學生）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com