瞭望之窗》自大歧視的川普，讓美國民主倒退

夏洛特維爾衝突事件，造成嚴重死傷，這場被視為近十年來最嚴重的種族衝突，再次撕裂美國社會短暫縫合的傷口。通常在如此緊張的社會氛圍下，有常識的政治人物都會識時務地譴責包括「三K黨」和「新納粹」陣營在內的所謂「另類右翼派」，但在這場悲劇裡，真正提油救火的竟是美國總統川普！

托克維爾

熟悉美國民主發展的人都知道，有幾項議題會碰觸美國社會最敏感的神經，甚至從過去到現在都引發嚴重分歧與對立，也成為政客操作與選舉論辯的焦點，那就是種族、性別、墮胎以及槍枝管制。而自從川普參選、當選並就任美國總統以來，他的言行舉動，再為美國社會投下兩顆不定時炸彈，包括移民與自由貿易。

12日發生在美國維吉尼亞州夏洛特維爾市（Charlottesivlle），爆發了白人至上主義者和反對陣營衝突事件，造成嚴重死傷。起因是市議會今年5月投票通過拆除位於市區公園內，南北戰爭時代表南方邦聯的將領李將軍雕像，並將公園改名，引發「白人至上」團體不滿而集結抗議。這場被視為近十年來最嚴重的種族衝突，再次撕裂美國社會短暫縫合的傷口。通常在如此緊張的社會氛圍下，有常識的政治人物都會識時務地譴責包括「三K黨」（KKK）和「新納粹」（neo-Nazi）陣營在內的所謂「另類右翼派」（alt-right），但在這場悲劇裡，真正提油救火的竟是美國總統川普！

12日發生在美國維吉尼亞州夏洛特維爾市，爆發了白人至上主義者和反對陣營衝突事件，造成嚴重死傷。（AP）

包括川普最親近的「第一夫人」梅蘭妮亞和「第一千金」伊凡卡都明確在第一時間就表態，美國社會沒有種族歧視、「白人至上主義」（white supremacy）與「新納粹」主義的空間，呼籲美國人團結。政治敏感度甚高的共和黨國會議員們也立即表示，夏洛特維爾事件就是「白人至上主義者」發動的恐怖攻擊。

但川普的反應是如何激發眾人憤怒呢？

12日他首度回應此事件，竟批評兩造都有責任。此話一出，引起滔天巨浪的反批，唯一力挺川普的是「新納粹」團體的讚許，說川普的評論很棒，沒有任何對他們的具體批評譴責。但川普在種族問題投下深水炸彈，遭受輿論海嘯反撲，白宮幕僚趕緊滅火，14日再讓川普發表第二份聲明，他終於明確譴責「白人至上主義」、三K黨和「新納粹」極端組織。

但川普之所以為川普，就是他永遠不會示弱或被逼到牆角。

15日在紐約川普大樓，他再被媒體問到回應過慢一事，終於忍不住再次說出真正的「心內話」。他不但否認14日的澄清，還再一次用「另類左翼」這個名詞，來對比「新納粹」的「另類右翼」，指責他心中的「另類左翼」也要為衝突負責，還批評說雙方陣營都有好人和壞人。此話再出，就連一旁的白宮幕僚長凱利等一干策士都臉色發白、目瞪口呆。「三K黨」前領袖杜克則是立即用「推特」讚揚川普「敢於譴責『左翼恐佈份子』的誠實與勇氣」。

12日川普首度回應夏洛特維爾事件，竟批評兩造都有責任。此話一出，引起滔天巨浪的反批，唯一力挺川普的是「新納粹」團體的讚許 （資料照，AFP）

就像川普始終被質疑從競選期間就和俄羅斯暗通款曲，破壞對手希拉蕊選情一樣，在競選期間與就任總統後，川普一直被指控獲得「白人至上主義」與「新納粹組織」的支持，這些所謂「另類右翼」都是川普的死忠鐵粉。選舉期間川普一度在各界壓力下，才拒絕公開接受來自「三K黨」投懷送抱的背書支持，但卻甚少批判這些種族主義組織的主張和行動。如此若即若離的關係，在這次夏洛特維爾事件中再次曝露川普內心那塊「白人至上」的真正思維與意識型態。

但川普忘了他現在的身份是美國總統，無論他的支持度如何每況愈下，除了透過憲法程序提前讓他提前下台，否則美國人民至少還得忍受他三年半。在美國社會再次面對種族歧視與暴力動盪的敏感時分，總統的責任是訴求各造自制、嚴懲違法份子、呼籲和諧與團結、防止社會更進一步的撕裂和對抗，而非為了展現自己真心的思維，繼續在傷口上灑鹽，惡化情勢的對立。

自從川普上任半年來，白宮內鬥、家人干政、決策不清、推特治國，始終是令外界搖頭嘆息的主因。川普日前開除辦事不力的白宮幕僚長，也將媒體公關主任和發言人都炒了魷魚，換上退役四星上將凱利，就是希望能夠整頓白宮紀律。但顯然最關鍵因素不在於凱利能否管控川普的嘴巴，或是換掉白宮首席策士巴農就能回歸正常運作軌道，癥結所在就是川普個人。

在美國社會再次面對種族歧視與暴力動盪的敏感時分，總統的責任是訴求各造自制、嚴懲違法份子、呼籲和諧與團結、防止社會更進一步的撕裂和對抗，而非為了展現自己真心的思維，繼續在傷口上灑鹽，惡化情勢的對立。（AP）

此一事件的發展，也讓歐巴馬執政8年內極力弭平種族與性別對立的努力化為烏有。作為美國史上首為非洲裔的黑人總統，歐巴馬致力建立一個接納多元族群、性別、地域的自由美國。縱使任內種族衝突與紛爭並未中止，白人警察與黑人社區的相處也不時碰觸最敏感的界線，但做為國家領導人，歐巴馬提倡一個更平等、更自由、更尊重的國度，是他念茲在茲的總統遺產。不可否認地，也因為歐巴馬的出身，讓部份白人種族主義人士感到挫折與不滿，他們將情感的出口投射到川普身上。

卸任之後秉持傳統，不對接任者下指導棋或是批評的歐巴馬，在夏洛特維爾悲劇後忍不住在發表推文，引述前南非總統曼德拉名言：「沒有人一生下來就因為別人的膚色、背景或種族而仇恨對方。」這則推文還搭配歐巴馬站在一扇窗下，對著窗內不同膚色族裔的嬰幼兒相視而笑的照片。

美國民主已經走過漫長近240年，自大歧視的川普，會不會讓美國民主倒退，美國人民都在看，全世界也都在看。