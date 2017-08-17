紐約地途》大人小孩兩相宜的旋轉木馬

在紐約享受浪漫不一定要到米其林餐廳吃燭光晚餐，或是到河邊看百萬夜景，搭一次三四分鐘的旋轉木馬其實更浪漫，而紐約大大小小十多個旋轉木馬遊樂園中，有三個地方非常值得來遊玩兼告白。

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「旋轉木馬嘩啦啦，旋轉木馬嘩啦啦啦」不論在何處，每當看到旋轉木馬遊樂設施就會想起民國七零年代台灣當紅樂團「丘丘合唱團」的同名歌曲。第一次搭旋轉木馬應該是小學時遠足到台北的圓山兒童樂園搭乘，還記得和那時候的青梅竹馬一起坐上並排相鄰的木馬（木馬只是通稱，其實是各種可愛動物的載具），啟動後不疾不徐的旋轉速度，雖然彼此間上上下下忽高忽低，但一直都會在視線內，即使年紀小，還是有那種飄飄然的喜悅。之後隨著年紀越來越大，對旋轉木馬的印象早已從兩小無猜的純真遊戲，轉為父母帶著小孩的「家庭活動」。直到來紐約之後，對旋轉木馬又有不同的觀感。

紐約市裡的旋轉木馬大部分是在主要公園裡的單獨遊樂設施，而不是在綜合遊樂場裡。從中央公園的Central Park Carousel到布魯克林橋公園的Jane’s Carousel，再到曼哈頓南端砲台公園裡最新的SeaGlass Carousel，這些旋轉木馬不僅提供父母帶幼兒來騎乘的親子活動，更是情侶約會，婚紗攝影，還有見證歷史文物，精巧工藝的絕佳場所。

紐約十多個旋轉木馬遊樂園中，有三個地方非常值得來遊玩，同時也可以找回自己的赤子之心。

Jane’s Carousel

Jane’s Carousel絕對是全世界最美的旋轉木馬之一。這個最早是在俄亥俄州的遊樂園運作，至今已經有95 年歷史的機器於1984年由David 與Jane Walentas夫婦在一次拍賣會中把整個設備買下，因為David當時也是屬於現在Brooklyn Bridge Park內的Empire Fulton Ferry Park的未來規劃設計師，他的計畫中就包括了要設置一個有歷史性的旋轉木馬。雖然那時候整套機器基本上仍可以運作，但畢竟60年的歷史還是顯出老舊的狀態。

Jane Walentas就在布魯克林DUMBO一處存放這旋轉木馬的倉儲開始進行機器的復原翻新計畫，將48隻木馬和兩部馬車以及旋轉屋頂的雕花裝飾，依照1922年最初的設計藍圖完成重新上色翻新的工作。後來更請來曾經獲得普立茲克建築獎的Jean Nouvel在公園上耗資九百萬美元，在Empire Fulton Ferry Park上蓋了一座全由透明壓克力做成可開關門簾所組合成的「珠寶盒」，將整修好的旋轉木馬放置在內，2011年九月正式開放後馬上成為不論是觀光客或當地紐約客最喜愛的景點。不只全副武裝木馬栩栩如生，工藝精細，騎乘中透過透明的建築可以看見東河對岸的曼哈頓天際線和布魯克林與曼哈頓兩座百年大橋。這樣的景色也讓Jane’s Carousel成為紐約拍婚紗攝影的最熱門景點，也是不少家長為小朋友舉辦聯合慶生的好地方。搭一次Jane’s Carousel只要美金兩元，非常物超所值。

座落於DUMBO Brooklyn Bridge Park的Jane’s Carousel是紐約地點最好，景色最美的旋轉木馬。建築和旋轉木馬本身都是一件藝術品，吸引許多新人來此拍攝婚紗照。（圖：作者提供）

Central Park Carousel

紐約市裡歷史最久的旋轉木馬是在中央公園內，在中央公園開放14年後的1871年於公園內接近65街的現址設立了旋轉木馬遊戲。筆者剛到紐約時並不知道中央公園裡有這遊樂設施，在一次公園散步中，經過南邊的小池塘夏天時空著的Wollman Rink滑冰場後，才發現這個隱身樹叢之後的經典遊戲設施。雖然中央公園旋轉木馬現在運行的機器是經過三次更換後的設備，這組旋轉木馬卻是在1908年就已經由Soloman Stein和Harry Goldstein製作完成的機組。總共57隻木馬和兩部精緻佈置的馬車的規模，也讓中央公園旋轉木馬成為美國最大的相同遊樂設施之一。逛中央公園對紐約客來說是一件很浪漫的事情，比逛中央公園更浪漫的事就是在這清幽的環境下和情人一起搭乘歷史悠久的旋轉木馬。也難怪這裡的遊客成人們比小朋友還多。

中央公園裡的Central Park Carousel是紐約歷史最久，規模最大的旋轉木馬，圓頂上還有愛神丘比特的雕像。不僅適合親子活動，也是情侶約會的熱門地點。（圖：作者提供）

Seaglass Carousel

如果說Jane’s Carousel是紐約最美的旋轉木馬，那在曼哈頓砲台公園（Battery Park）內2015年八月才完成開放的SeaGlass Carousel則是最好玩的旋轉木馬。SeaGlass Carousel和其他旋轉木馬不同的地方在於遊客搭乘的不是木馬，而是不同種類的熱帶魚。熱帶魚本身則是用看起來像是海灘上被海水沖刷已久的廢棄玻璃色澤，半透光的材質所製造。由WXY建築事務所和藝術家George Tsypin合作設計的建築本身外觀看起來則像是一顆銀色海螺，非常耀眼獨特。SeaGlass Carousel不像其他地方是繞著中間圓柱旋轉，而是遊樂場裡的旋轉咖啡杯和旋轉木馬的綜合體。運行起來後不只會上上下下，還會轉大圈圈與小圈圈。如果是晚上搭乘在燈光的照射下，所有熱帶魚都會閃閃發光，真的有像是悠游水中熱帶魚所發出的光亮一般，非常美麗。

SeaGlass Carousel會設在砲台公園是因為紐約第一座水族館就是在砲台公園裡的Castle Clinton碉堡現址。1894年到1941年間最盛時期每年有將近兩百五十萬遊客來此參觀。SeaGlass Carousel的成立有和砲台公園歷史相呼應的味道，也希望為2012年珊迪颶風重創這地區後，再度吸引民眾和觀光客到此遊玩。搭乘SeaGlass Carousel一次票價為五美金，雖然較其他地方貴，但絕對值回票價！

2015年完成的SeaGlass Carousel以熱帶魚為載具，連結砲台公園曾經有紐約第一座水族館的歷史。類似海水沖刷過的玻璃材質在燈光照射下閃耀動人，非常受紐約客歡迎。（圖：作者提供）

除了上面提到這三個地方的旋轉木馬外，在Hudson River Park 第62號碼頭上的Pier 62 Carousel因為本身是一座舒適的綠建築，又可以觀看哈德遜河美景，是一個很適合約會的地方。而在Bryant Park的Le Carrousel，是2002年才開始的旋轉木馬。雖然只有少少的14座不同動物的載具，但華麗的法國宮廷風設計，也成為曼哈頓中城熱門的親子活動場所。

Hudson River Park綠建築概念的Pier 62 Carousel（左）和Bryant Park法國宮廷風格的Le Carrousel（右）是紐約另外兩座值得造訪的旋轉木馬。（圖：作者提供）

在紐約享受浪漫不一定是要到米其林餐廳吃燭光晚餐，或是到河邊看百萬夜景，搭一次三四分鐘的旋轉木馬也可以一樣浪漫！