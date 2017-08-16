法操》律師教唆偽證，一定要入監服刑嗎?

元大94年底為處分結構債損失，透過非常規交易將損失轉嫁元京證，檢方97年間偵辦時，發現律師陳世寬教唆時任元京證券協理曾鴻展作偽證，讓元大集團馬志玲等人脫罪。如今台北地院第一審原判決陳世寬無罪，但第二審時高院判決逆轉，改判陳6月徒刑，最高法院於本月9日駁回上訴，判陳6月徒刑確定。但陳世寬會入監服刑嗎？

文/法操司想編輯

根據媒體報導，律師陳世寬於9年前教唆時任元京證券協理曾鴻展作偽證，讓元大集團馬志玲等人脫罪。台北地院第一審原判決陳世寬無罪，但第二審時高院逆轉依教唆偽證罪將他判刑6月有期徒刑，陳世寬不服提起上訴，最高法院業已駁回定讞，但陳世寬一定要入監服刑嗎？

律師陳世寬於9年前教唆時任元京證券協理曾鴻展作偽證，讓元大集團馬志玲（左二）等人脫罪。（資料照，記者王藝菘攝）

首先我們先來看偽證罪的處罰要件以及有何特別之處？

什麼是偽證罪?

關於偽證罪規定於刑法第168條，該條規定：「於執行審判職務的公署審判時，或於檢察官偵查時，證人於案情有重要關係之事項，供前或供後具結，而為虛偽陳述者，處7年以下有期徒刑。」

所以是否會構成偽證罪，主要先看有無完成「具結」？具結是指依據法定程序，以文字保證據實陳述或公正誠實的手續。在具結前應告以具結的義務及偽證的處罰，具結時若未履行前述程序，就算具結者有違背具結義務的行為，也不能論以偽證罪。

實務上，就是檢察官或法官會交給證人一張具結書（類似切結書），再跟證人說明要說實話，不然會受偽證之處罰，然後要求證人簽名後朗讀整份具結書內容一遍，這樣才完成具結程序，方開始訊問證人。雖然大多數情形是問證人前要求證人先具結，但其實也可先問完證人再要求證人具結。總之，只要證人有完成具結程序，一旦證詞有虛偽之處，就可能會構成偽證罪。

「虛偽陳述」是指證人明知實情卻故作虛偽的陳述；「於案情有重要關係之事項」，是指該事項的存在，足以影響偵查或審判之結果。因為證人就此種事項為虛偽的陳述，則有使裁判陷於錯誤的危險，故論以偽證罪，而科以刑罰。

另外，證人必須於執行審判職務的公署審判時，或於檢察官偵查時，實施本罪的行為。且證人主觀上必須具備「偽證故意」，而為本罪的行為，始構成本罪。

偽證罪不得易科罰金

特別的是，依據刑法41條規定：「犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得易科罰金。」

換句話說，如果所犯之罪的本刑最重超過5年有期徒刑，被告就無法適用易科罰金的規定。由於偽證罪最重本刑是7年有期徒刑，因此不管被判怎樣的刑度，都沒有可以判易科罰金的空間。

不過刑法第41條第3項亦規定：「受6六月以下有期徒刑或拘役之宣告，不符第1項易科罰金之規定者，得依前項折算規定，易服社會勞動。」所以被判處偽證罪，雖然不能易科罰金，但如果宣告刑在6月以下有期徒刑，仍可能可以聲請易服社會勞動，而免除牢獄之災。

本文經授權轉載自法操 律師教唆偽證，一定要入監服刑嗎?

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