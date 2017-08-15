魔幻拉美》奇妙之城：一座城市兩個世界

里約熱內盧宛如一首情詩，吟唱歷史脈絡和人文律動。然而，一座城市兩種風貌，是自然與華麗的交融；一座城市兩個世界，係富裕與貧窮的結合。貧民窟是里約熱內盧的地理標記，與其說貧民窟是城市角落，不如稱之為另一個世界、或城中城……

陳小雀

1502年一月二十日，葡萄牙探險家無意間闖入一個大海灣，而以「Rio de Janeiro」（里約熱內盧）命名，即「一月之河」，這個美麗的名字就此流傳。1565年，里約熱內盧正式建城。在葡萄牙的拓殖下，里約熱內盧曾被定為巴西的首都。十七世紀，巴西東南部發現黃金和鑽石之後，里約熱內盧更加繁榮，因此引起法國和荷蘭海盜的覬覦，而度過戰雲彌漫的年代。

1807年，拿破崙軍隊越過葡萄牙邊界，葡萄牙王室只好避難巴西。隔年一月，從里斯本出發的皇家船隊終於抵達里約熱內盧，由女王瑪利亞一世（Maria I，1734 -1816）領隊，一群王公貴族個個穿戴假髮與絢麗宮廷服飾登陸，再加上大臣、神父、醫生、畫師、樂師、僕役等排場，熱鬧非凡。爾後，里約熱內盧的嘉年華會承襲了如此炫目的宮廷妝扮。

里約熱內盧依天然地形而建，以青翠花崗石山脈為屏障，有旖旎海灘為景，是巴西人口中的「奇妙之城」（cidade maravilhosa），都會區人口約一千兩百萬，係巴西第二大城，僅次於聖保羅（São Paulo）。此外，麵包山（Pão de Açucar）、基督像（Cristo Redentor）等名景，為里約熱內盧增添丰采，每年吸引大量觀光客到此遊覽。里約熱內盧宛如一首情詩，吟唱歷史脈絡和人文律動。然而，一座城市兩種風貌，是自然與華麗的交融；一座城市兩個世界，係富裕與貧窮的結合。

里約熱內盧依天然地形而建，以青翠花崗石山脈為屏障，有旖旎海灘為景，是巴西人口中的「奇妙之城」。（By Rafael Rabello de Barros Own work,wikimedia.org/）

貧民窟（favela，讀音：法維拉）是里約熱內盧、聖保羅等大城市的地理標記，最早出現在里約熱內盧。據信，「favela」一詞可追溯至1897年，巴西政府派遣二萬名士兵，至東北部巴伊亞（Bahia）省平定內亂，戰事結束後，政府解散部隊，承諾協助退役士兵定居於里約熱內盧；然而，政府的承諾一直未能兌現，士兵只能在靠近市區的山腰上，以木板搭起臨時住屋，並將該社區命名為「favela」，因該地長滿一種名為「favela」的大戟科植物而得名，當年部隊在巴伊亞參加戰事時，所紮營的山丘也一樣開滿大戟科植物，這樣的命名有紀念性。自此，所有的貧民窟皆稱為「favela」。

貧民窟是里約熱內盧、聖保羅等大城市的地理標記，最早出現在里約熱內盧。（By Leon petrosyan wikimedia.org/）

二十世紀初，不少社會邊緣人來到城市謀生，棲身於貧民窟，造成貧民窟的範圍越來越廣，第二次世界大戰以後貧民窟數量激增。里約熱內盧目前約有一千個貧民窟，人口占全市的百分之二十。每個貧民窟皆有名字，例如：「洛西納」（Rocinha）、「上帝之城」（Cidade de Deus）等。洛西納是里約熱內盧最大的貧民窟，甚至可能是全拉丁美洲最大的貧民窟，居民估計有十萬人以上。

大部分的貧民窟有水電設施，雖然衛生設備不足，但對社會邊緣人而言，足以遮風蔽雨。由於龍蛇雜處，而被毒梟利用進行毒品交易，成為犯罪溫床。與其說貧民窟是城市角落，不如稱之為另一個世界、或城中城。大大小小的貧民窟鑲嵌在現代化城市之中，形成一幅奇異的馬賽克文化。有些貧民窟甚至開放參觀，為社區開闢一些財源。好奇的觀光客在導遊的引領下，走入儼如迷宮的黑暗世界，窺探這獨特的景象。有些貧民窟則面臨強制拆遷命運，本就「一無所有」的居民，只能認命地往下一個貧民窟依靠。

洛西納是里約熱內盧最大的貧民窟，甚至可能是全拉丁美洲最大的貧民窟，居民估計有十萬人以上。（By Chensiyuan Own work wikimedia.org/）

如此不對稱的美，是電影鏡頭下所追逐的目標。

《無法無天》（Cidade de Deus）、《174公車劫持事件》（Ônibus 174）、《精銳部隊》（Tropa de Elite）等影片，即以里約熱內盧的貧民窟為拍攝背景，為觀眾打開一扇通向真實社會的門扉，看見社會邊緣人為了生存，不得不在毒品、幫派、槍械、暴力中載浮載沉。其中，《無法無天》原名為「上帝之城」，顧名思義取材自「上帝之城」貧民窟，於2002年上映。當年出身「上帝之城」的少年演員，曾聲名大噪。十五年後，這群少年如今已三、四十歲，有人仍無法脫離貧民窟，也有人因殺害警察而遭通緝，印證了人生如戲這句老話。

《無法無天》原名為「上帝之城」，取材自「上帝之城」貧民窟，於2002年上映。當年出身「上帝之城」的少年演員，曾聲名大噪。15年後，這群少年如今已三、四十歲，有人仍無法脫離貧民窟，也有人因殺害警察而遭通緝。（globofilmes.globo.com/）

掀開這座奇妙之城的繁華表象，黑暗社會依舊沉淪，尤其近來巴西經濟衰退，情況更加惡化。