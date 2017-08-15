台灣回憶探險團》林義傑可能沒讀過的歷史

1976年，長期寄生在臺灣的中華民國政權主張自己才是中國，不被國際接受，遭國際奧會要求不能以「中國」名義參賽，但可改用「臺灣」或「Formosa」，遭到中華民國政權嚴詞拒絕後退出。

台灣回憶探險團

世大運主辦單位自稱「中華臺北」衍生一波波連鎖爭議，體育選手林義傑與立委黃國昌為此議題互批，林義傑認為「中華台北」不能不用、「你真的不知道體育」、甚至嗆網民「我拿台灣國旗時「你們做了什麼」」，並在臉書上張貼自己拿中華民國政權旗幟上面寫「Taiwan」的照片（圖左）。

若真的了解從「臺灣」搞到只能用「中華臺北」的始作俑者就是中華民國政權，還會拿他們的旗幟說是要彰顯「Taiwan」嗎？

暫且撇開臺灣人是不是要接受中華民國這個中國人建立的政權作為自己的國家的爭論，了解歷史來龍去脈的人都知道，在過去幾十年間，中華民國政權不只一次在國際上得以用「Taiwan」為名參與各種活動，而積極爭奪中國代表權的中華民國，被稱為「臺灣」對他們來說一方面是「有損國家尊嚴的恥辱」（如圖右，1976年蒙特婁奧運事件）、另一方面以「臺灣」為名則是必須徹底消滅的現象，以免佔領地人民覺醒搞到自己連逃難立足之地都沒有。

但日後隨著威權體制逐漸終結走向民主化，中華民國外來政權開始操作「台灣 = 中華民國」的策略，試圖模糊外來政權的事實，以便長期寄生不被佔領地人民警覺。於是乎今日一天到晚出現有人舉著中華民國的旗幟說是「台灣國旗」的奇怪現象。

由林義傑的思考及行為來看，若真的了解從「臺灣」搞到只能用「中華臺北」的始作俑者就是中華民國政權，還會拿他們的旗幟說是要彰顯「Taiwan」嗎？

#歷史教育不能等

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 林義傑可能沒讀過的歷史