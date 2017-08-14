自由開講》當世界為他喝采，台灣呢？

李明

一切的故事從「錢」開始。



台灣人很不習慣出現一位富裕的中研院長。 中研院長的形象大概要跟陶淵明連在一起，一簞食、一飄飲，家徒四壁，這才是大家心目中的完美院長形象。

過去的中研院長以文人出身為主，鬻文為生的文人雅士如何連結到財經這一塊？ 不是刻意經營刻苦儉樸形象，是文人本來就很難連結到富貴。

如果早在經濟市場已經享負盛名，因為專業研發在全球獲得殊榮，光賣出研發專利，已經可以庇蔭子孫數代，沒有變窮的條件，這樣的人願意放棄所有利再滾利的機會，回到台灣，只為了為台灣再找一條出路呢？

我認識的發明家個個神采飛揚，成功的發明家，每樣發明價值不菲，無法與貧窮連結在一起。

第一次親見翁啟惠院長，推翻了我所有的觀感。

浩鼎案爆發第一時間，我投書媒體，批判最嚴厲。 「一個中研院長，怎麼可以有錢？」 跟所有社會大眾相同的看法，坐這個位子的人，應該是淡泊名利，清心寡欲，卻忽略了是有錢人願意回來坐上這個位子這個選項。

一切的故事從「錢」開始。

金錢揹負著原罪，害好多故事怎麼說都說不清。 寡言的翁院長不愛說，只能在法庭上說。 對於在國際上享有崇隆聲望地位的人，遭受境管，還指稱貪污，這是他無法承受之重，莫大的侮辱。

好事者譬如我很愛說，如果你也愛聽，請繼續聽下去。

2014年翁拿到以色列沃爾夫獎，這是僅次於諾貝爾獎的化學獎，2016年三月美國威爾許獎，2016年英國皇家科學獎，時值浩鼎案爆發，翁啟恵兩個獎全部放棄。

或許我們聽不懂這些獎項，如果拿了沃爾夫獎和威爾許獎兩個獎，照國際慣例，下一步就是諾貝爾獎。 去年預測的諾貝爾獎就是翁院長的醣分子研究將獲得。



因為遭受境管如此屈辱的對待，翁啟恵放棄領上述獎項機會。 這位一生與化學為伍的科學家，是歷任中研院長中，惟一保有實驗室的中研院長，實驗室才是他本家。 跟李遠哲完全不同，他不懂政治，堅持不碰政治，卻在熱鬧有餘的社會氛圍下被畫上政治顏色。



這位全身充滿科學家本色的前院長笑說，自己從來不是生技專家，一生得過獎項無數，沒有一個獎跟生物科技有關。 2006年應李遠哲力邀回台擔任院長，當時已經享譽國際的翁啟恵一再推辭，連投票表決他榮膺中研院長時，他都選擇缺席。

人在美國的翁啟恵被「架回」台灣奉獻時，必須放棄所有美國夢，所有事業及國際成就，全放下。 他還因此退還了1500萬美元的研究經費，加上全部家當，攜家帶眷回到故鄉。 對他而言，用我們俗人的眼光來看，只看到放棄和犧牲，我們看不到收獲，除了這個院長榮譽大帽。

人在美國的翁啟恵被「架回」台灣奉獻時，必須放棄所有美國夢，所有事業及國際成就，全放下。（資料照，記者羅沛德攝）

2006年回台擔任中研院長，翁有感台灣除了電子代工業太受限，一定還有其他路可以走。 最後，他找到了生物科技業。 原來，旅居國外多年，台灣出外的人才可以在各大藥廠大放異彩，為何在台灣無法發揮？ 原因出在環境，這位化學家親手催生了生技條例，2007年，在立法院極大掌聲中通過。

「為台灣找一條出路」，這個初衷獲得朝野共識，開始了台灣生技業的春天。 從此，生技業市值不斷增加，讓投資者享有免稅鼓勵，技術投資者可以持有股票擔任董事。

放諸全球，生技業通通一樣，沒賺一毛錢，股票市值飆翻天。 這位化學家不碰股票市場，卻因為持有股票，帶有原罪遭眾人口誅筆伐。

原本一切的美好，如果不是股票市場掀起波瀾，去年我們可能產出一位諾貝爾獎得主。

故事很多，有太多人在股市進出攪亂一池春水，生技業太誘人的數字遊戲，已經黑化了原來生技發展的美意。

說翁院長藉權勢圖利自己 ? 這位花了一年時間才搞懂事情來攏去脈的當事人，沒有經手過技轉公文，怎麼帳全算在他頭上了？ 誰簽發的公文，社會輿論為何沒去追查？



寶寶不說，因為寶寶生性敦厚，倒是路人甲我真想說。



聽到去年我們與諾貝爾獎擦肩而過，我的痛心不言可喻。 如果眾人目光還放在中研院長不該是有錢人身上，翁院長，為了這個小島放棄你所有榮耀，連一生的清譽都得一起陪葬，值得嗎？



他還是一臉淡然，台灣生技業好不容易走到這裡，這是我們很好的機會，為了推台灣上生技國際舞台，他此刻讓台灣和美國正式成了合作夥伴，現正在發光發熱中。

這位化學家還是天真相信，為下一代找到出路，回台灣沒有白白犧牲。

看到這位天真單純心念的科學家，我只有心疼不捨和停不了的難過。



當世界為他喝采，台灣呢？

（資深文字工作者）



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