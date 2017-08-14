故事》每天與死神拼搏，打下帝國根基的日治臺灣伐木工人

雖然在林地的工作極為辛苦，但這對於極需工作機會的外地人來說，只要有錢，就算再少，都是一份可圖溫飽的及時雨。只是他們不知道，未來等待他們的，是一場用體力與死神拼搏的工作。

阿綸

一名木材工人之死

故事發生在 1931 年 8 月 16 日。有人通知警方，羅東貯木池有一具屍體。

警方獲報後，立即趕往現場。

現場除了屍體外，水池旁還站著兩個人，瑟縮在一起不斷地發抖。

警方隨即命人打撈起這具屍體，接著詢問在場的兩個人事情的前因後果。這兩個人答說下午約莫兩點左右，死者帶著他們到貯木池，打算勾木頭以準備製材，或許因為地上太滑，死者一不小心跌進了水池中，接著掙扎一會兒就死了。

說到這裡，警方接著問：你們有救他或者對外呼救嗎？

聽到出這個問題，兩個人露出驚慌的臉色，遲遲不敢回答。

警察立刻見事有蹊蹺，於是帶點恐嚇意味地要將他們帶回警局，這兩個人大概一輩子都沒進過警局，嚇得當場勉強地擠出令人有點傻眼的七個字。

「因為我們怕水鬼」

這個答案現在聽起來或許有點荒謬，不過在那個逐漸走向現代卻仍留著許多傳統觀念的時代裡，這樣的答案其實可以理解的。

總之，那個人是溺死了。

經警方調查後，發現死者叫蘇火旺， 30 歲。

這則報導放在臺灣總督府官方報紙《臺灣日日新報》邊緣的小角落裡，不過，就像現在我們閱讀報紙的習慣一樣，或許當時的人看到這樣的訊息，若非自己熟識的人，頂多只是驚呼一聲「真倒楣」就略過去了。

不過，這則報導卻透露出一個時代的縮影。

一段臺灣森林開發史的片刻，還有一幅打下帝國森林產業基石的無名工人肖像，蘇火旺不過是這殖民怪獸觸角下的眾生之一罷了。

羅東貯木池。林鴻忠編著，《太平山古往今來：林業歷史》，宜蘭縣羅東鎮：行政院農業委員會林務局，2006。



來自日本的林業職人

臺灣是個森林資源相當豐富的地方，不管你要熱帶木、溫帶木，或者寒帶木，在臺灣這塊寶島上都有。

這件事，你知道，我知道，日本人也知道。

所以日本人來臺灣之後，就開始調查臺灣的森林。當時的第一任民政長官水野遵根據一些初期的調查和資料，輔以考量目前統治臺灣迫切需要的資源，大致整理出臺灣三大重點森林資源：樟腦、木材和木炭。

很神奇的是，之後臺灣的林業資源政策，基本上就是按照這三類擬定並發展。

撇開樟腦和木炭不談，臺灣總督府之所以重視木材，主要是因為日本統治初期，因應大量進駐的日本官員，臺灣總督府必須興建大型官廳和官舍，再加上 1898 年後藤新平擔任民政長官時推動的鐵道、港口等基礎建設，都需要大量的木材，因此極需一個可以提供木材資源的森林。

恰好在 1896 年，被譽為「日本林學之父」的本多靜六隨大夥爬玉山時，途中發現了紅檜與阿里山，於是便開始調查阿里山的森林資源，也因此發現蘊藏豐富的森林資源，這些重要的發現正好支應臺灣總督府的現代化事業。

然而，開發阿里山的初期因經費問題短缺的問題，開發歷經一番波折，一直到 1910 年臺灣總督府才正式接手經營，並接續前期事業，逐漸完成阿里山高山鐵道的興建。

在開發臺灣之前，日本已有百年以上的森林砍伐經驗，尤其知名的長野縣木曾一帶，因盛產檜木，在江戶時期是重點砍伐地區，與青森縣的絲柏林和秋田縣的杉木林，並稱「日本三大美林」。在這樣的背景下，日本因此培養出許多專業的木材匠師，甚至在不同的地方會出現不同專業的匠師。

當時臺灣總督府分別募集了來自宮崎、熊本、鹿兒島等地的伐木工人，以及來自木曾、紀州、土佐等地的運材工人到臺灣。而伴隨鐵路的興築，除了招募木材工人之外，也招募來的泥水匠、製磚匠、鐵匠、木匠等需專業技能之職人。

日本知名的森林砍伐地木曾山，從豐臣秀吉開始大量砍伐，到明治時期仍是重要林地，並為此設立木曾山林學校，現為日本的林業遺產，圖為木曾山的林業鐵道一景。（來源：https://goo.gl/bbw7bw）

這些日本的職業匠人帶著家人渡海來臺，陸續在阿里山或嘉義定居，久而久之，移居此地的日本人逐漸變多，再加上阿里山高山鐵路的經過，開始出現房屋、電力、商店等等，形成一個小村落。也因應日本人的增加，當地出現了專門讓日本孩童念書的學校，1914 年成立的阿里山尋常高等小學校便是在這背景下出現的學校。

離鄉背井的木材工人

隨著森林開發事業逐漸擴大，必然需要更多的勞力投入林業開發產業，那麼到底是誰要做這麼粗重的工作呢？

一般來說，來林地工作的人，以打工仔居多，他們主要是居住在附近山下的農民，他們利用農閒時期，到山上砍砍樹、搬搬木材，賺取一些外快；而另一部分人來自於外地，有些是季節性打零工的，只要砍伐季結束，就會離開；也有些是到處移動以林業為專職的團體。

這些打工仔有一大部分來自臺南、嘉義沿海一帶、或是雲林的水林和口湖等地。因為這些地方的土質鹽分重，無法以務農為生，即便是下海捕魚，漁獲量也不高，生活相當窮困。因此居住此地的人民，迫於生活，只能離鄉到外地尋找工作機會。此時鄰近因森林產業崛起的嘉義市，便成為他們尋找工作機會的絕佳之地。

雖然在林地的工作極為辛苦，但這對於極需工作機會的外地人來說，只要有錢，就算再少，都是一份可圖溫飽的及時雨。只是他們不知道，未來等待他們的，是一場用體力與死神拼搏的工作。

伐木工人的一天

工人來到林地後，約莫早上 7 點就要起床，做到 10 點時，工頭會允許大家休息個 15 分鐘，接著一直工作到 12 點，12 點到下午 1 點之間吃中飯兼休息，下午 1 點開工，到了 3 點再休息個 15 分鐘，然後就一直工作到 5 點下班，總計工作 8 小時，完全符合當時的工作時數規定。

資料來源：松崎呈次，〈台湾ニ於ケル林業勞働問題〉，台北帝國大學附屬農林專門部林學科卒業論文，年代不詳。

然而，表面上是這麼寫，但實際上會因應季節更動作業時數。比如夏天太熱，為了避免在大太陽底下工作以致降低工作效率，會早點起床，趁著天還未光趕緊工作，當然提早工作就會提早下班，而且因為白天日照相當長，影響工人工作意願，因此會拉長中午休息時間，讓他們睡飽一點。

事實上，這樣的顧慮是從日本人的角度出發，他們來到這麼熱的環境，顯然地相當不適應；相反地，冬天太冷，太早起床反而因為寒冷降低工作效率，因此會晚點工作，當然也會晚點下班。總之，時間的分配並非強制性，會因應四季而調整。

那麼在林地裡，又主要是在做什麼事呢？

在林地的體力活

林地的工作大致分成伐木、造材和運輸，每項都是需要消耗極大體力的工作，每項環節都不得掉以輕心，否則會有生命危險。

林地的工人在選定木材後，會運用「弓鋸」鋸木，這種鋸子由於有固定弓，使用起來有一定的距離限制。一直到 1912 年日本引進「抽胴鋸」後，才改善這種狀況，無論要橫地、直地、斜地、歪地、倒地，都可以鋸。到了 1930 年代再度引進「五齒鉤」，這種鋸子最大的特色就是鋸子每隔四個割齒，就會有一個 U 型溝，之所以挖溝，是因為以往運用的鋸子，在作業時，會噴出木屑，常噴得讓伐木工人措手不及，滿身傷痕，但運用五齒鉤，木屑會先從溝排出去，不會亂噴，是木材工人上山砍材的必備良器。

弓鋸，來源：廖景淵文圖，《檜山邊境‧觀霧森林：畫說林業》，臺北：行政院農業委員會林務局，2012。

抽胴鋸，來源：廖景淵文圖，《檜山邊境‧觀霧森林：畫說林業》，臺北：行政院農業委員會林務局，2012。



五齒鉤鋸（來源：https://goo.gl/1A6kf2）

聽起來砍材這檔事好像越來越簡單，但實際上縱使器具改良，鋸木頭仍然是很多木材工人最不願做的工作，這不僅需要花費勞力，而且相當危險。

原因是樹木不是生長在平地乖乖地等著你去鋸，大部分都生長在斜坡上，光站著就很吃力，站好後，必須先判斷樹會倒向何方，然後清空人群，如果樹根過於隆起，必須在上面設置一個類似平台的棚架，才能站穩施力。開始作業後，必須確保斜坡下方無人，如果是太斜的坡度，樹木也會在砍伐後，順著山坡滾入山谷，因此必須先在樹上鑽洞，用繩子穿過洞後，找個地方綁著，以固定樹木。

設置棚架作為平台以利砍伐，後面的人正在鑽洞準備綁繩固定。來源：廖景淵文圖，《檜山邊境‧觀霧森林：畫說林業》，臺北：行政院農業委員會林務局，2012

一棵巨木通常要花費長達一個禮拜甚至更久的時間，光來來回回鋸樹，絕對不下數百次。透過腳力抓地，長時間深蹲加來回不間斷鋸木，乃有助於訓練手臂、背部、腰部和腿部，相信抵得過十次以上的核心肌群訓練課程。

等到鋸得差不多即將倒下時，鋸木工人必須做一個很重要的動作，他必須對山裡的人大喊「樹要倒啦~~~」，藉此警惕其他人，否則參天的樹幹倒下時，頂端的樹枝勢必隨之斷裂散落各地，若有人在樹倒塌的地方附近，後果將不堪設想。這是日本時代林場工作最重要的準則。

樹砍完後，必須進行整材，也就是把他修整成可以運用的木材，必須先鋸成幾塊木材，接著將他開剖，以便於搬運，之後修整成長方形的角材，這樣就大功告成了。

說起來好像頗容易，但實際上這是一門需要高度專業的技術，具有長久經驗的師傅可以從氣味、紋理和型態判斷樹種，並且從樹的紋理剖開，務求以最省力的方式，將樹修整成最容易處理的狀態。

修整後，接著又是需要用到大量體力的活：搬運。

在日本時代已有搬運木材的集材機，主要目的在搬運剛鋸下來的粗重原木，一開始是人力集材機，後來引進了蒸汽集材機。搬到定位後，由人力鋸成或砍成小原木，再由人力搬運。人力搬運的方式有很多種，有用拖的，當然不是叫你放在地上拖，這會傷到樹木品質。為此，有人設計木馬，前後各有一人，前者負責拉，後者除了負責推以外，在下坡時，必須負責拉住，以防木馬往前滑壓死前者。

日本時代阿里山的集材機正在搬運樹木（來源：https://goo.gl/aQk2bB）

目前臺灣有些登山步道原為木馬道，例如大雪山神木林道，圖為拖木的情況（來源：https://goo.gl/YoHt71）

還有用扛的，為此設計一種便於搬運的器材，叫做「蔗架」，又稱「蔗夯」。這是用羅氏鹽膚木製成。這類植物大多生長於山地向陽處，不僅分佈普遍、生長快速，且樹質輕便，是最適合的製材。另外，由於它的果實富含鹽分，所以居民也會摘來充飢。

當工人扛上蔗架時，基本上跟舉重沒甚麼兩樣，必須用下盤的力量支撐，行走時，為保持木材之品質，腳步移動必須平穩，一直扛到有臺車、火車或木馬等運輸點為止。

羅氏鹽膚木的果實（來源：https://goo.gl/RnMs1J）

蔗架，其實在山上扛木頭重到累到沒人笑得出來。（來源：https://goo.gl/yAeoQg）

總之以上這些體力活，會耗費掉一整天的力氣，這些付出青春和血汗的木材工人，成為帝國森林產業中最重要也最不可或缺的基石。

聽起來如此重要又危險的工作，平均薪資應該很高………吧？這就等我們下集揭曉！

本文經授權轉載自故事 每天與死神拼搏，打下帝國根基的日治臺灣伐木工人