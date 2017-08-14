自由開講》果汁含糖量 ，消基會聲明稿

消基會

關於日前評論「消基會烏龍爆料？糖度不等於糖份，這基本知識你懂嗎？」的「韋恩的食．農．生活」君所表達的意見，消基會說明如下：

對於糖尿病、腎臟病與高血脂病患來說，是需要控制糖份攝取，以免血糖飆升、陡降，威脅健康。飲用果汁務必注意攝取量。（消基會提供）

1、檢驗是一項相當昂貴且耗時的把關手段，以果汁來說，食品中糖類之檢驗方法，以高效陰離子交換層析儀（HPAEC）測定，一個樣品約需5000元左右（各家收費不一）的檢驗費用，耗時7-10天，就算是生產業者，恐怕也無力進行批次品管。



2、單純果汁使用糖度計測得的糖度，約可代表每100毫升的含糖量（單位為公克），再乘以每一杯的容量，便可估算出總含糖量。消基會透過專家學者指導，是知悉「糖度不等於糖份」的，但是糖度計卻是可以估算出總含糖量，尤其消基會在這幾天深入以HPAEC複核，發現糖度計測出的總含糖量，還在誤差值+-20%允許的範圍，差距並不算大；反倒是業者標示的糖份，比HPAEC實測的誤差值更大，這一點是奇怪的。



3、食藥署或各縣市衛生局在這些年來，不斷發展出各種簡易型測試劑，以簡單、快速且可行的方式，保護消費者食品安全，這是時勢所趨，並非特立獨行，更是權宜作法。



4、消基會以一個民間組織，想替消費者瞭解包裝果汁的含糖量，作為健康管理，且在新聞稿一開始便言明「擇定消費者常購柳橙果汁進行營養標示、含糖量、熱量以及添加物進行調查，再取用『糖度計』量測市售柳橙汁的糖度--相當於100ml溶液中蔗糖克數；蔗糖（%），『作為參考對照，比較標示與實測是否相當』。之所以講明，便是設定這是一個健康管理的調查案，以快速、較可行方式進行調查，提供給消費者參考」。



5、農委會一直以來輔導農民栽種水果，也是以「糖度計」量測水果甜度，作為採收參考，直到近年，因為不希望破壞水果外觀，才改以遠紅外線原理所設計的「非破壞性檢測分級技術及機械設備」作為水果分級工具。

6、再檢視儀器公司推薦糖度計的應用，可用在飲料業、餐廳和水果糖份測試，表示業界品管也可使用糖度計做為簡易工具。

7、消基會的檢測、調查流程，是從檢驗方法、儀器、結果等各項資訊和專家學者討論、確認，沒問題了，才會舉辦記者會，其過程之嚴謹，已善盡公益團體之分際。



8、在規劃議題時，也儘量將各種變異因素排除，例如挑選單一果汁，不任選各類果汁，擺在一起比較，也選擇相近時間採樣，此種種都是避免增加複雜因素，導致可能的誤判。



消基會重申，對於糖尿病、腎臟病與高血脂病患來說，是需要控制糖份攝取，以免血糖飆升、陡降，威脅健康。飲用果汁務必注意攝取量。

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com