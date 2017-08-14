藍色電影夢》公視《爆炸2》：時代重雷

「幫我記得，我還沒壞掉的樣子。」這是多有志氣的一句話。 愛奇藝播出《爆２》第一集時，一刀不剪，第二集卻斷然下架。播出，不意外，台灣人早就習慣了這種自由言論；不播出，更不意外，在那個一黨專政，一切謹守最高指導原則的體制中，中國對台灣的霸凌，什麼時候手軟過？

藍祖蔚



看過《他們在畢業的前一天爆炸２》，你就明白為什麼台灣這麼需要公共電視，特別是在演完第一集之後，有中國背景的愛奇藝台灣站就急著下架的爭議時刻。

愛奇藝「給觀眾更多樣的內容選擇」的下架理由，當然可笑，卻也成了《爆２》的最佳臨時演員，臨陣加演的中國打壓台灣戲碼，血淋淋呼應了《爆２》揭露的台灣困境。

愛奇藝播出《爆２》第一集時，一刀不剪，第二集卻斷然下架。播出，不意外，台灣人早就習慣了這種自由言論；不播出，更不意外，在那個一黨專政，一切謹守最高指導原則的體制中，中國對台灣的霸凌，什麼時候手軟過？

媒體報導說，關鍵在《爆２》系列中，濃濃的台獨對白與台灣優先的本士意識，觸痛了中國底線。其實，《爆２》撩動的意義，遠遠超過，更大過台獨話題。

關鍵在於多數的電視台只會用偶像劇和長壽劇餵養我們夢幻糖衣，不想，更不敢碰觸現實的壓力與苦悶，然而，不說不講，不代表它不存在。只想糖衣加工，只會讓媒體更沒重量，更沒人在乎。

公視存在的價值，就在於關懷弱勢，要從幽微處切入，言人所不敢言，為人所不敢為，而且不是大聲就好，更不是敢說就好，除了要言之有物，更要能打中要害，才會擲地有聲。

《爆２》的不俗，在於它不是只想撿拾三一八學運的口號，或去復刻台灣民主運動史上的激情時刻，而是編導踩上了更高的創作點，以更遠更廣的視野，讓每句口號，每個議題都有正反辯證，有擦撞，就有火花，有對比，才有思辨，才有回響。

《爆２》的犀利，在於創作視野的高度與廣度。

例如，三一八學運曾經高喊的：「當獨裁成為事實，革命就是義務。」在片中就有了「當貧窮成為事實，打工就是義務」的對照組。窮學生要如何兼顧打工與學運？過勞的律師又如何在老闆見到財團就轉彎的現實中，繼續追求他相信的正義？

例如，台灣自詡言論遠比中國更自由，但是《爆２》卻用「言論自由又怎樣，還不是把它浪費在無關緊要的事情」來批判媒體只顧消費太陽花女王的心態。

例如，瞧不起當前媒體，想要重建新聞品質的浪潮社同學，不也差一點就把「聽說」當成新聞，直接發布？曾經反對財團壟斷媒體的同學，面對點擊率下滑的壓力，也禁不起財團招手的誘惑？

例如，王丁筑不過唱了首「美麗島」就被舉報為台獨歌手，不錄道歉聲明就得賠二千四百萬，最後雖靠直播解圍，隨之而來的卻是連「好好唱支歌」的權力都遭剝奪，還有排山倒海的電話騷擾與從對面大樓直接射進臥室的雷射光霸凌......

例如，《爆２》不玩膚淺的排他遊戲。台灣學生可以大剌剌說：「我來自宜蘭，我支持台獨。」但是，中國交換學生黃茜，只須說「我來自安徽」，不對台獨表態，就算換來部份人的異樣眼光，卻也贏得更多人的包容。同樣地，黃茜可以嫌「大陸妹」聽了刺耳，何士戎也對同學揚言，再說「阿六仔」，就要翻臉。懂得尊重異己的恢宏視野，讓《爆２》更加氣勢湯湯。

還記得那首六四抗議歌曲《歷史的傷口》嗎？「閉上眼睛，就以為看不見；捂上耳朵，就以為聽不到。」廿八年前演唱這首歌曲的，如今有人軟弱，有人屈膝，多少青春終究以「金劍已沉埋，壯氣蒿萊」的姿態，一路崩壞。《爆２》的珍貴與尊嚴，就在編導緊緊握住「幫我記得我還沒壞掉的樣子」的主軸，它不想，也沒有譴責那些壞掉的人，因為，不想壞掉的青春光熱才是人生最應謳歌的章節。

七年前的《爆1》曾經激盪出無數青春志氣，二○一七年的《爆２》則直接書寫著殘酷現實，正在鋪天蓋地噬咬著這個世代的年輕人。影集中的年輕人即將畢業，即將進入社會，即將決定台灣的未來，公視透過《爆炸系列》記錄這個世代的骨氣與熱情，不才是公共媒體真正該做的事嗎？