瞭望之窗》川普的「戰火與怒火」能夠迫使金正恩「停火」嗎？

川普警告北朝鮮，最好不要再對美國造成威脅，否則他們將會面對世界從未見過的「戰火與怒火」，金正恩立即還以顏色，下令北朝鮮軍方研擬對關島美軍基地進行飛彈攻擊的計劃。一時之間，川普的「戰火與怒火」遇上金正恩的「發火和開火」，情勢看似一發不可收拾。但這真的是雙方想要的結果嗎？仔細分析雙方的真正算計，金正恩在耍狠之外，念茲在茲的，其實是三件事。

托克維爾

由美國在背後運作多時的聯合國安全理事會對北朝鮮最新的制裁案，終於在最難搞定的中國和俄羅斯簽字之後，於8月5日通過。平壤於7月進行兩次的長程洲際彈道飛彈，是催化此一決議文獲得15票對0票無異議通過的表面原因。但更深層的理由，是川普政府全力施壓中國配合的結果，而手段則包括威脅對北京進行貿易制裁，以及美國可能單邊向北朝鮮開戰。

但北京豈是傻子，怎會如此輕易就讓步？

一來美中若是開啟貿易大戰，美國不見得一定佔上風。二來川普若真的敢對平壤開火，輕則韓國與日本陷入平壤炮火與飛彈反擊的火海，重則可能引發區域、甚至全球的核子大災難。況且，戰爭絕對不利於北京的終極戰略目標，因為屆時大批難民流向其東北邊界，或是美國與其盟邦勢力掌控朝鮮半島，都對中國構成嚴重挑戰。川普一旦決定對金正恩動武，也得做好美中關係破裂的準備。

但北京為何必須為安理會的制裁案背書？

真正的原因是川普團隊成功攻擊到習近平的弱點，那就是十九大之前，中國的內部和外部環境絕對不能出亂子。

事實上，從4月初習近平大膽決定提前前往佛羅里達與川普會晤，打的盤算就是先建立交情，敷衍川普這位「菜鳥」總統，俾爭取更多時間來順利完成十九大的權力鞏固與內部佈局。習近平此一戰略的確成功賺到應付川普的幾個月時間，包括這次北京簽署對北朝鮮的制裁案，了解內情的都看得出箇中玄機。那就是北京什麼都能讓步，但對於美方要求中國全面斷絕對北朝鮮的原油輸出這項條件，絕對是無法撼動的底線。更遑論制裁的成效沒有一年半載根本看不出來，所以川普看似贏了「面子」，其實北京「裡子」一點都沒輸，可以繼續跟川普周旋。

北京同意簽署對北朝鮮制裁案，川普看似贏了「面子」，其實北京「裡子」一點都沒輸，可以繼續跟川普周旋。（AP）

倒是川普挾著制裁案通過的餘威乘勝追擊，繼續向金正恩喊話。他警告北朝鮮，最好不要再對美國造成威脅，否則他們將會面對世界從未見過的「戰火與怒火」（fire and fury）。金正恩立即還以顏色，下令北朝鮮軍方研擬對關島美軍基地進行飛彈攻擊的計劃。一時之間，川普的「戰火與怒火」遇上金正恩的「發火和開火」，情勢看似一發不可收拾。

但這真的是雙方想要的結果嗎？川普在威脅「戰火與怒火」之餘，是否有把握將平壤重新拉回談判桌？又，金正恩「發火」兼警告要「開火」的恫嚇之後，真的要玉石俱焚嗎？

仔細分析雙方的真正算計，金正恩在耍狠之外，念茲在茲的是三件事：鞏固自身權力、防止金氏王朝被外力推翻，以及一件外界較少探討的事，就是透過漸進式的經濟改革來延續政權。

包括川普在內，美國從柯林頓、小布希到歐巴馬等4任總統與平壤交手超過20年，使盡外交談判、經濟制裁、軍力嚇阻、結盟施壓、強化在亞太地區的反飛彈系統部署等各種手段，仍然無法迫使平壤就範，各種軍事進攻與斬首暗殺計劃也都早已就位，結果還是讓其爭取更多時間來精進其核武和飛彈能力。

川普警告北朝鮮，最好不要再對美國造成威脅，否則他們將會面對世界從未見過的「戰火與怒火」。金正恩立即還以顏色，下令北朝鮮軍方研擬對關島美軍基地進行飛彈攻擊的計劃。（AP）

但回頭想想，美國與其盟邦是否有提出具吸引力的誘因來讓北朝鮮自制？川普團隊的確有意識到此點。所以國務卿提勒森頻頻扮演「白臉」，表示美國無意推翻金氏政權、不會推動立即朝鮮半島統一，更不會視平壤為敵人。只要金正恩放棄核武與飛彈挑釁，美國歡迎北朝鮮重回談判桌。此一論點幾個月前川普本人也曾表達過，只是之後北朝鮮變本加厲，激化區域緊張，連帶逼得川普也必須強硬回應。

但惡言相向無助危機的化解，只是在測試雙方虛張聲勢的底線，更有可能真的造成誤判與擦槍走火，各造皆不樂見。因此，除了「戰火與怒火」、「發火和開火」，如果能夠透過私下的外交管道，明確向平壤表達美國無意推翻北朝鮮政權，美國反對的是平壤發展核武與擴張飛彈威脅等危害區域安全的舉動，華府希望鼓勵並協助其進行經濟改革、甚至提供北朝鮮人民人道援助。最重要的是，華府也必須有效說服北京此一訊息，敦促北京善盡崛起區域大國的責任，否則如果美國被迫只能採取軍事介入行動，就連中國的經濟與安全利益都會受損，這將是各造均受傷的結局。這或許才是現階段箭拔弩張情勢下，較有可能讓各造重回談判的途徑。

當然，探戈不是一個人能夠跳得起來，金正恩能否正確解讀他所面臨的情境也只有他自己清楚，更何況他為了維持內部威望與領導，已經宣示北朝鮮成為核武強權，威脅洲際彈道飛彈可以攻擊世界任一角落。核武與飛彈成為他煽動民族主義和抬高未來談判籌碼的武器。

這場賽局如果沒有在外交斡旋與國際合作之下導向談判的發展，很可能增加未來數個月內出現軍事衝突的可能性。無論是川普還是金正恩都不能過於志得意滿，習近平也必須展現責任，否則一旦局勢失控，沒有人會是贏家。