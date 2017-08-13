Outside》未成為電影歹角之前，鯊魚是不同民族膜拜的對象

現代人把鯊魚事件大肆渲染，古代人則以個人想像和神話故事，把馴服對鯊魚的恐懼。無疑，親自接觸鯊魚是危險的事，但是我們不能忽略鯊魚對維持海洋生態平衡的重要，作為最頂端的掠食者，牠們是海洋食物鏈中，關鍵的一環。

BILLY TONG

提到鯊魚，人們會不其然聯想到牠們鋒利的牙齒，凌厲的眼神，嗜血的習性，以及牠們把人們吞噬的畫面。在流行文化中，人們對鯊魚的想像變得單一，鯊魚成為了象徵恐懼、兇殘的文化符號。

史匹柏（Steven Spielberg）執導的《大白鯊》 （Jaws）在1975年上映後，不單風靡全球，打破世界票房紀錄，更成功把鯊魚打造成電影史上最兇殘的歹角。

史匹柏執導的《大白鯊》。

但在從前，人們對鯊魚的想像，其實很豐富多元，牠們甚至成為不同民族的膜拜的對象，有關牠們的故事，在不同的文化，以神話傳說的形式流傳下來。

Dakuwaqa是太平洋島國斐濟的鯊魚神（Shark-god）。

有關鯊魚的傳說，在一些海島文化，流傳最廣。位於北太平洋的島國馬紹爾群島（Marshall Islands），在島上生活著不同部落，每一個部落各自崇拜不同種類的鯊魚，若果自己部落的神聖鯊魚，受到其他部落冒犯，甚至會不惜發動戰爭。

夏威夷人同樣會敬拜鯊魚，他們有九位鯊魚神，其中最出名的是Ka’ahupahau和祂的弟弟Kahi’uka，祂倆本來是人類，及後化身為鯊魚，居住在一個名為Pu’uloa的地方，相等於今天的珍珠港，祂是夏威夷歐胡島（Oahu）的守護神。

Ka’ahupahau是夏威夷的鯊魚神。

據說，夏威夷人會定期向Ka’ahupahau奉上花圈（Lei），表達敬意，這是夏威夷傳統的祭神儀式。可是，有一次儀式當中，一名女生擅自拿走了當中最漂亮的花圈，因而觸怒了Ka’ahupahau。祂跟其他鯊魚表示，那位女生傲慢自私，應當處死。其他鯊魚於是實現了祂的「願望」，把那位女生扯到大海殺掉。可是，在此之後，Ka’ahupahau浮現出祂人格化的一面，祂知道那位女生死去後，感到極為後悔。祂向歐胡島上的人民保證，鯊魚群永遠不會侵襲島上的人類。島上的人民對Ka’ahupahau心存感激，於是向祂和Kahi’uka奉獻食物，為祂們清潔，人類和鯊魚一直和平共存，Ka’ahupahau也成了島上的守護神。

Kamohoalii也是夏威夷的鯊魚神。此圖是現代的演繹。

類似的傳說，在南太平洋島國所羅門群島（Solomon Islands）也可以找到，傳說當地人視鯊魚為人類的守護者，牠們會保護迷失的泳客和海員。在毗鄰所羅門群島的巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea），人們則相信鯊魚是先人的化身，十分敬畏牠們。在加拿大卑詩省（British Columbia）定居的特林吉特人，也有一個關於女人被拐走後，化身成為鯊魚的故事。從以上各樣的傳說可見，在流行文化一面倒妖魔化鯊魚之前，人們曾經與鯊魚建立了一種獨特的靈性關係。

當然，在一些地方的民間傳說中，鯊魚會展現比較邪惡的一面。

例如日本有鮫人的傳說，鮫即指鯊魚，鮫人被認為是風暴之神，會把風和雨轉化為颱風。在希臘，也有關於鯊魚的神話。

拉彌亞（Lamia），Herbert James Draper的作品（1909）。

拉彌亞（Lamia）是海神波塞冬之女，利比亞國（Lybia）的皇后。宙斯十分傾慕拉彌亞，兩人發展親密關係，令天后赫拉（Hera）十分妒忌，於是擄走拉彌亞所生的兒子，並向她施以詛咒，令她變成半人半鯊魚的怪物（也有說法是半人半蛇）。從此之後，每當拉彌亞憶子成狂，便會擄拐、殺害小孩。鼠鯊科（Lamnidae）的英文名稱，便是源自拉彌亞的名字，鼠鯊科包括最為人所認識的大白鯊。

1916年的新澤西鯊魚襲擊事件，當時美國的報章報導。

到20世紀初，鯊魚慢慢留給大眾一個兇殘形象。1916年7月1日，新澤西發生美國史上，第一宗有記錄的鯊魚襲擊人類事件，在7月1日到12日期間，鯊魚襲擊造成共4人死亡。在此以前，甚至有科學家認為鯊魚顎力，根本不能咬碎人類骨頭。小說《大白鯊》便是改編自新澤西鯊魚襲擊事件，後來被史匹柏拍成電影。1945年。發生了印第安納波利斯號（USS Indianapolis）事件，戰艦被日本海軍魚雷擊沉，1196名美軍墜海，在水中漂浮數天，生還者被鯊魚襲擊，僅317人生還，估計最多有150人被鯊魚襲擊至死，這是史上死傷最嚴重的鯊魚襲擊事件。

克勞佛（Dean Crawford）的著作《鯊魚》（Shark）

瓦薩學院（Vassar College）英文系副教授克勞佛（Dean Crawford），在他的著作《鯊魚》（Shark）指出，現代人把鯊魚事件大肆渲染，古代人則以個人想像和神話故事，把馴服對鯊魚的恐懼。無疑，親自接觸鯊魚是危險的事，但是我們不能忽略鯊魚對維持海洋生態平衡的重要，作為最頂端的掠食者，牠們是海洋食物鏈中，關鍵的一環。

比起襲擊人類，鯊魚更喜愛吃魚。現時，在美國，平均每年約一人因鯊魚襲擊遇害，但人類每年就捕殺逾100萬頭鯊魚。在流行文化把鯊魚簡化成嗜血兇殘的電影歹角之前，人類曾經尊敬鯊魚，視牠們為複雜的生命體，希望現代人類也能更關注鯊魚的生存境況。

資料來源：Verge、Crawford、TIME、Smithsonian

本文經授權轉載自Outside：未成為電影歹角之前，鯊魚是不同民族膜拜的對象