無以酩狀》Bourbon Chocolate Milkshake：《壁花男孩》但願我能夠成為誰的注目

有時候就像我們自以為有個特定聆聽分享的對象；透過鍵盤敲打，我們只是在自我應答。因為太過寂寞，所以會選擇對著一張白紙或是螢幕說話；奶昔製作還算簡易，懷念的時候至少能夠在家自己動手做杯調酒奶昔抒壓，恰如其份地當個壁花男（女）孩。

縮梭

《壁花男孩（The Perks of Being a Wallflower）》原著小說相當發人深省，以電影方式呈現更添臨場感；那股試圖融入他人生活卻徒勞的無助，反映在一個甫升高中的男孩身上更顯得無措。

《壁花男孩》是一部改編自書信體同名小說的電影。（圖：Summit Entertainment）

查理因為小時候海倫阿姨的意外身故而自責不已，唯一交到的朋友又在他面前舉槍自戕；難以承受這些打擊的他住了幾個月療養院，直到高一開學。當個性與眾不同，想要成為團體裡的一份子是件難事；文靜溫吞的表達讓他遭受排擠。所幸他認識了派屈克與珊這對同父異母的兄妹，還有他們的怪咖同黨；讓查理跨出房間到外面的世界。

原著小說裡的這群孩子想仿傚大人們而喝著白蘭地，一口接著一口卻不盡然明白自己嚐的到底是什麼滋味；查理只知道，在舞池與他共舞的珊，輕聲呢喃像是蔓越莓汁加伏特加，酸甜卻又讓人感受醉意。查理第一次吃到大麻布朗尼，進入迷幻世界的他告訴同伴想喝奶昔；大麻混進布朗尼，奶昔當然也能加酒進去。

吃完大麻布朗尼喝奶昔的查理。（圖：Summit Entertainment）

與妻子於2004年，在亞特蘭大合開了一間咖啡廳的班．強森（Ben Johnson），用奶昔的概念加上波本威士忌（Bourbon Whiskey）調製這款「波本巧克力奶昔（Bourbon Chocolate Milkshake）」。以各60毫升波本威士忌與巧克力糖漿，一大杯香草冰淇淋倒入果汁機裡攪拌均勻，便是家中簡單就能完成的奶昔調酒。

使用Bulleit Bourbon Whiskey調製的Bourbon Chocolate Milkshake。（圖：Summit Instructables）

《How Sweet It Is》部落客－潔西卡．莫晨特（Jessica Merchant）將這個酒譜的巧克力糖漿拿掉，另外加上融化的牛奶糖與鮮奶油，變成「牛奶糖波本奶昔（Fudge Bourbon Milkshake ）」。

使用牛奶糖調製的Fudge Bourbon Milkshake。（圖： justalittlebitofbacon.com）

同樣也以奶昔發想的調酒「蘭姆抹茶奶昔（Rum Matcha Milkshake）」，以各30毫升蘭姆酒與蜜多麗蜜瓜香甜酒（Midori Melon Liqueur）、少量被稱作大麻酒但是沒有大麻成份的艾碧斯酒（Absinthe）、45毫升牛奶與一杯抹茶冰淇淋，一樣用果汁機打勻。綠色的抹茶奶昔加上一點酩酊迷幻元素，呼應著這部《壁花男孩》。 來自加拿大溫哥華苦精品牌：苦精司令（Bittered Sling），創辦人羅倫．莫特（Lauren Mote ）在2014年以自家苦精品牌，拿酸甜的潘趣（Punch）調酒為變化，嘗試調製出奶昔口感的「夏翠斯奶昔（Chartreuse Milkshake）」。

使用45毫升琴酒（Gin），各15毫升白可可香甜酒（White Crème de Cacao）、綠色夏翠斯藥草酒（Green Chartreuse）、柳橙汁及萊姆汁 ，22毫升糖漿，少量馬拉加斯巧克力苦精（Malagasy Chocolate Bitters），最後加上蛋白冰鎮搖製。

Chartreuse Milkshake與Malagasy Chocolate Bitters。 （圖：Bittered Sling Bitters）

「奶昔（Milkshake）」一詞最早出現於1885年的一份英國報紙，當時的奶昔，指的是類似 「蛋酒（Eggnog）」調酒作法：添加威士忌、蛋與牛奶、糖。目前大眾認知的冰淇淋版本奶昔，則是1922年一名在美國連鎖藥局「沃爾格林（Walgreens）」芝加哥分店販售麥芽飲品的業務員－伊瓦爾．考森（Ivar Coulson），靈機一動將麥芽粉加上巧克力糖漿與牛奶、冰淇淋混製。

1954年，麥當勞率先推出複合電動攪拌機，能夠一次製造出五款不同口味的奶昔，大幅改善奶昔製作流程；而奶昔加上水果與優格，變成健康訴求的「思慕昔（Smoothie）」。2016年11月，因為銷量不佳與機器老舊使得台灣麥當勞宣布停止供應奶昔；過去被年輕人視為約會必點兩人分享飲品的奶昔，在社會變遷下逐步走向歴史。

有些人只想著讓他所關心的人們快樂，而把自己的情緒隱忍到心底；當這些痛楚累積到潰堤，收埋的畫面反覆刺激神經；視線裡看不到光亮，所有的決定都將失去方向。查理總是想用自己孱弱的力量去保護家人與朋友，為了迎合想要被接受與認同的念頭；就算要自己扭曲變形。

查理寫信，有時候就像我們自以為有個特定聆聽分享的對象；透過鍵盤敲打，我們只是在自我應答。因為太過寂寞，所以會選擇對著一張白紙或是螢幕說話；奶昔製作還算簡易，懷念的時候至少能夠在家自己動手做杯調酒奶昔抒壓，恰如其份地當個壁花男（女）孩。

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