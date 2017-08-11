紐約地途》紐約夏季無車日Summer Streets

全長十一公里的封街，相當於台北市仁愛路從一端的市議會到另一端總統府的兩倍長度有餘，除了幾條主要東西向道路維持正常通車外，早上七點到下午一點間所有和Summer Streets交叉的橫向街道都是封閉的狀態。光用想的，感覺就很清爽，不過在紐約不用想，因為每年八月的前三個周六就是紐約的無車日，不只無車，還有很多好玩的活動。

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紐約有些街道於週末時封街辦活動很常見，封街範圍規定可以大到在第九大道跨二三十條街的國際美食節，小至隱身在格林威治村的小小街區派對（block party）。初春到秋末週末的街坊節更早已是紐約客生活的一個形態。不過，紐約市最具代表性的「封街活動」則非每年八月的前三個星期六由紐約市交通局主辦的Summer Streets莫屬。在這三個星期六的早上七點到下午一點時間中，從布魯克林大橋靠近曼哈頓這一端的Lafayette Street開始往北，銜接不長的第四大道，再接上曼哈頓最主要南北向道路之一的公園大道（Park Avenue），一直往北穿過大中央火車站，直至七十二街再往西轉到中央公園為止，全長將近七英里的路段完全變成無車街道。

每年八月的前三個星期六早上七點到下午一點是紐約「夏季無車日（Summer Streets）」的活動時間。從曼哈頓下城到上東城的中央公園全長接近七英里。（圖：作者提供）

這個「無車日」活動是2008年時任市長，有時候被媒體戲稱為「紐約客奶媽」的彭博，受到哥倫比亞首都波哥大每個星期天的無車日（Cyclovía）與法國巴黎塞納河旁的封街活動（Paris Plage）啟發，更是為了紐約市民的健康著想，希望紐約客們能多走到戶外活動而提出的構想。

「無車日」至今已經第十年，每年參與的民眾越來越多，去年2016年的統計數字有高達30萬人參加了這三個「半天」的活動，顯示紐約客的確非常珍惜可以在平常車水馬龍的道路上盡情奔跑，飆騎自行車的機會，或僅僅是「壓馬路」，以不同的視野來看這座城市，也樂在其中。為了延長紐約客的平均壽命，彭博在市長任內的「奶媽」施政計畫還包括了餐廳不准賣大杯含糖飲料，以及「像鹽巴宣戰」等，不過，應該就屬Summer Streets是最成功，讓紐約客記得的活動。

Summer Streets從2008年開始至今已經第十年，讓紐約客可以在指定的街道上跑步騎車，不受汽機車的干擾。（圖：作者提供）

如果「無車日」只是封街，不讓汽機車行駛，允許民眾在街上跑步，滑直排輪或騎腳踏車可能吸引到的民眾依舊有限。所以主辦單位在整個活動沿線分別設了六個不同主題的「休息站」，每個休息站都邀請與健康飲食或健身活動相關的公司廠商贊助，架設相關資訊攤位以及體能測試活動。也會有許多非營利社團組織宣導不同的倡議，從醫療保健，寵物認養到保護地球資源都有，同時也會有許多小禮物贈送。如果沒有腳踏車，主辦單位也會在幾個不同地點提供一個小時的免費腳踏車租騎。有的休息站還會有音樂表演和文化機構等資訊服務，種種規劃無非就是希望紐約客們在這三個星期六的早晨能夠出門做做有益身心的活動。

除了戶外活動，Summer Streets有許多非營利組織宣傳各種倡議，也有不同文化表演。「台灣巡禮」主辦單位也曾在Summer Streets表演電音三太子，為台灣宣傳。（圖：作者提供）

將近十一公里的無車街道也是臨時性的大型裝置藝術和夏日休閒設施最佳展示空間。2010年在公園大道接近大中央車站的路段放置了數個裝垃圾用的大型貨櫃（dumpster）改裝而成的游泳池供民眾夏日戲水和這幾年在下城Foley Square的充氣滑水道都深受民眾歡迎。2013與2014年也分別邀請藝術家Rafael Lozano Hemmer與Jana Winderen在公園大道介於33街與40街之間的地下道設置聲音與視覺的裝置藝術Voice Tunnel和DIVE，讓紐約客一睹這段平常只供汽車行駛的路段的真面目。

2010年的「垃圾箱游泳池（dumpster pool）」和近幾年都會出現的充氣滑水道都非常受紐約客的喜愛。也曾經有藝術家在Park Avenue Tunnel做大型的聲光裝置藝術。（圖：作者提供）

與主辦單位合作的各項健身課程如瑜伽，攀岩，迷你高爾夫等活動，還有架設在都市叢林裡有點刺激的zipline （溜索）也都是民眾排隊參加的熱門項目。

Summer Streets主辦單位也會邀請戶外活動用品廠商贊助設立許多體能活動和遊戲。（圖：作者提供）

其實想一想全長十一公里的封街，相當於台北市仁愛路從一端的市議會到另一端總統府的兩倍長度有餘，除了幾條主要東西向道路維持正常通車外，早上七點到下午一點間所有和Summer Streets交叉的橫向街道都是封閉的狀態。即使是週末星期六早上紐約市的交通依舊相當繁忙，不過開車的民眾大部份都很有耐心的繞路等待，與一般人對於紐約客沒耐性的印象大有不同。去年夏天筆者經營珍奶餐車，八月的星期六早上開車進城做生意都必須經過Park Avenue的Summer Streets，看著街上許多全家大小一起出來跑步騎車的紐約客為這個城市所帶來的生命力輕易就解開繞路塞車的煩躁。

Summer Streets的活動範圍其實相當長，不過開車的紐約客似乎還頗能接受這樣小小的不方便。（圖：作者提供）

如果真的不是愛運動的人，Summer Streets還是提供了一個很特別的城市體驗。如前面提到的zipline活動完全是把在山林間的場景轉換成鋼筋水泥的都市叢林，感受非常奇特。紐約植物園在與環境保護主題的休息站會分送小小的植物幼苗給民眾帶回家栽種，倡導城市綠化就從綠化自己的家開始。Park Avenue在42街與46之間因為要繞過三個紐約知名建築Grand Central Terminal，MetLife Building和Helmsley Building而形成一個環狀高架路線（Park Avenue Viaduct），平常只有汽車可以通行，在這三個星期六的Summer Streets民眾可以走上高架路段近距離仔細觀賞這些建築。如果起的夠早，七點封街開始時站在馬路正中央即使已經有少許人煙，還是隱約可以感受到電影《我是傳奇》紐約空無一人的場景那種謬怪的氛圍。

因為Summer Streets的封街，讓紐約客可以探訪平常只有車輛能行經的路段，從不同角度觀看這座城市。（圖：作者提供）

所有活動成功的關鍵都在於參與的人。每年的Summer Streets最讓人窩心的就是爸爸載著女兒，媽媽帶著兒子奮力騎著腳踏車或是站在速克達滑板車上悠遊街道的畫面，還有牽著愛狗在公園大道上慢跑的紐約客。許多人都說紐約客的生活步調匆忙，但是每年八月這三個星期六至少紐約客有一個完全屬於民眾的「樂活」樂園，就在這個城市的街道上！

Summer Streets是紐約市全年中最佳的家庭親子活動，也是生活匆忙的紐約客得以感受一絲「樂活」的樂園。（圖：作者提供）