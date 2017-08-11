文化銀行》修復《淡新檔案》的書籍醫生 他花費20年鑽研紙張修復技術（上）

「只要沒有被燒掉，再嚴重都有辦法救。」花費逾20年鑽研裱褙與紙張修復技術的吳哲叡打包票，不論紙張遇到什麼疑難雜症，靠著長期積累的修復經驗，再怎麼「重病」的紙張，都能成功回春。

淡新檔案。（圖片來源：國立臺灣大學圖書館網站/臺灣大學典藏數位化計畫）

（編註：「淡新檔案」是清乾隆四十一年（1776）至光緒二十一年（1895）淡水廳、臺北府及新竹縣的行政與司法檔案。現於台灣大學圖書館館藏）

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文／李怡欣 圖／李怡欣

責任編輯／邵璦婷

幸好有紙，得以留存靈光乍現的情懷思想。

不論是文人相聚的即興創作、以文會友的書法畫作、或是魚雁往返的教誨私語，通通為輕薄柔軟的白紙承載。小心翼翼收藏起來，讓時間沉澱保存這些記憶。

然而受時間、環境影響，紙張會逐漸陳舊、泛黃，潮濕甚至破損。假若留存記憶的珍貴檔案受損嚴重，還有挽救的機會嗎？

「只要沒有被燒掉，再嚴重都有辦法救。」花費逾20年鑽研裱褙與紙張修復技術的吳哲叡打包票，不論紙張遇到什麼疑難雜症，靠著長期積累的修復經驗，再怎麼「重病」的紙張，都能成功回春。

鑽研裱褙與紙張修復技術逾20年的吳哲叡，是有「修」無類的檔案醫生。（圖片來源：李怡欣攝）

「三分畫七分裱」 從形式看裱褙豐富內涵



在陽光淋漓的早晨走入睿雅軒工作室，一進門就嗅到濃郁的書香之氣。室內有幾張工作桌，桌上擺放工具以及幾疊待修復的古書，一整面牆掛滿來自各方的字畫作品。吳哲叡整理完桌面，打開收音機播放古典樂，一邊準備材料工具，一邊說起裱褙的歷史。



「裱褙」兩字簡潔定義出技藝精髓：將畫心加邊裝飾，增加表面積稱「裱」，在檔案背後加紙使其增厚平整，達到加固與保護作用的工序稱「褙」。而逾兩千年的發展讓裱褙擁有超越字面的深厚意義。裱褙的濫觴可以追溯至戰國時代，到唐宋時期文人書畫盛行，連帶發展出多元精緻的成熟裱褙技藝。有句話說：「三分畫，七分裱。」可見裱褙不只是保存紙類的技術，恰到好處的形式、尺寸與配色，能讓字畫相得益彰，更加出色。



說到裱褙形式，大部分的人會很直觀地想到卷軸或畫框，事實上不只如此。裱褙大致可以分為以下幾類：以《清明上河圖》為代表，可以橫向捲起收藏的為「卷」，可直立掛在室內觀賞者稱「軸」；分頁稱「冊」，裝框稱「鏡」，也可製作成「扇」或「屏風」形式。按照紙張本身的功能與特性，選擇「卷、冊、軸、扇、屏、框」其中的形式。每一種形式還能依不同的變化再細分，光從形式就可看出裱褙的豐富內涵。



熟悉裱褙工序 「練習再練習！」



採訪當天，吳哲叡的工作是將一疊日本書法老師創作的作品裱框，我們也因此得到了完整紀錄的機會。



吳哲叡一邊解說，雙手也一邊忙碌著。裱褙工作開始之前，首先要準備兩個重要的材料——小托紙與漿糊。小托紙是在檔案背面黏合加固的紙，會依照不同的形式搭配不同的紙質，如鏡框的小托紙會比較厚、卷軸的紙則比較薄。黏合的漿糊也是一門學問，裱褙使用的漿糊重視「可逆性」——容易移除黏著物，且不會造成原本的字畫變質或毀損。



漿糊的原料則是具黏著功能的無筋小麥澄粉與有防蟲功能的花椒粉，兼具保護和牢靠的功能。吳哲叡告訴我們，有些裱褙過的字畫，久了會產生斑點，就是用化學紙張或化學漿糊，當下方便黏合，卻不利於長久保存。

用無筋小麥澄粉與花椒粉調配而成的漿糊。（圖片來源：李怡欣攝）

在刷漿糊前，先將小托紙噴濕，接著把加水潤滑的漿糊均勻刷在小托紙上，而後以棒子為輔助輕輕拿起，黏到字畫的背後，再用棕刷輕輕刷平貼合，這個步驟稱為「小托」。



濕潤的紙張是非常脆弱易破的，但吳哲叡毫無困難地快速拿起潮濕的小托紙、完成步驟。他說訣竅就是「多練」，練習刷漿糊、練習拿紙，久了自然會熟悉濕紙的特性，熟了之後還要更上一層樓，優化流程讓工作更有效率。



一般人每刷一次漿糊就要擦一次桌子保持乾燥，這對大量裱褙是沒有效率的，但吳哲叡的技術已爐火純青，可以依紙張大小、天氣影響紙張乾燥速度，改進工作流程，自然能提高效率。

在小托紙黏合面刷上漿糊。（圖片來源：李怡欣攝）

將小托紙與檔案背面黏合，這個步驟稱為「小托」。（圖片來源：李怡欣攝）

接著把與小托紙黏合的檔案挑起，貼在晾乾板上陰乾，稱為「上板」，因為紙張乾燥會收縮，要在檔案的四邊刷上漿糊避免收縮變皺，並在邊緣貼一張「啟口紙」，以便陰乾時取下。陰乾時間視天氣而定，陰乾「下板」後裁切，依照特定的幅式開料、鑲活，再透過覆底紙讓黏貼產生皺摺處平整，才算大功告成。

將與小托紙黏合的檔案貼上晾乾板，為「上板」步驟。/圖片來源：李怡欣攝

配色美學 考驗裱褙師傅真功夫



鑲料的尺寸相當考究，得依據不同的幅式調整。以「軸」為例，字畫上端的材料為天，下端材料為地，為了讓視覺平衡，天會比較長、地相對較短。這個讓視覺平衡的小細節，承襲中國前人的智慧。繁複的工序，可以靠重複操作來熟稔；真正讓不同成品高下立判的是配色與鑲料，考驗師傅的美學素養。



「工法是固定的，但配色是活的，所以最難學。」吳哲叡說要依據字畫的意境、擺放的位置配色。思念故人不宜用喜氣的大紅色，以佛家禪意為題的書法，配色氛圍要在莊嚴肅穆中帶有華麗，但華麗又不能媚，放在佛堂才適當。配色的功夫考驗師傅對色彩與文字意境的掌握度。

軸類的鑲料。/圖片來源：李怡欣攝

收藏家的知音 賦予陳年檔案新生命



白髮蒼蒼的吳哲叡並不是一出社會就是裱褙師傅。他原本經營成衣工廠，不料遇到市場萎縮，中年改行的轉捩點，意外開闢了新的方向。



喜歡接受不同挑戰的個性，促使他學習新的領域。在當襯衫訂作學徒時發現電繡需求暴增，於是他到職訓局上電繡班，學習繡花鳥、山水與字畫，其中字畫要裱框，於是又到裱褙工作室學習、報名職訓班，從此一頭栽入這個浩瀚無垠的學問，潛心鑽研。



無論是字畫、古籍或拓片，吳哲叡來者不拒，因而有幸接觸到許多稀有的檔案。每一件來到睿雅軒的檔案都有獨一無二的故事，可能是某位書法家的作品、老友遠道而來拜訪的贈禮或是傳承幾代的傳家寶。隨著津津樂道背後故事的收藏家衰老、離世，陳舊的檔案彷彿也失去了原本的光彩。後代輾轉打聽到吳哲叡會修裱，彷彿遇到知音般雀躍。將陳舊的檔案修復、裱褙，重現光彩，也讓後代對前輩的思念能獲得慰藉。



睿雅軒在收藏家口耳相傳間鞏固客群，有客戶帶檔案來修，一問下才知道是遠在西雅圖的女兒打聽到，請爸爸把爺爺收藏的字畫重新修裱，再寄到西雅圖。



能夠成為老舊檔案的知音，吳哲叡備感榮幸，對他而言，裱褙的樂趣是能夠認識背後的故事，去理解古人創作、寫字的理由。

本文經授權轉載自文化銀行 修復《淡新檔案》的書籍醫生 他花費20年鑽研紙張修復技術（上）